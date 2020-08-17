Заарештований за пісню "Перемен!" звукорежисер заявив, що у в'язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков
Заарештований на 10 діб звукооператор Владислав Соколовський розповів, що в центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіна його бив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков.
Про це він розповів білоруському виданню "Наша Нива", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони кричали на мене: обличчям до стіни! Начальник сказав:"Ти музику включив? Потрібні зміни? Стільки людей вийшли на вулиці, стільки крові на вас! Ну, готуйся, ти сядеш на 10 років". Він двічі вдарив мене і пішов. Виходячи, сказав:"Чому він тут, як в санаторії? Зробіть все правильно". Після цього ліжко перестало відкидатися, в карцері стало холодно. Було дуже холодно", - розповів Соколовський.
Влад Соколовський пізніше впізнав у цьому начальнику Олександра Барсукова - заступника глави МВС.
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14 серпня Олександр Барсуков приїхав в ізолятор на Окрестіна, де його оточили родичі затриманих. Відповідаючи на питання, він заявив, що людей в ізоляторі не били, а потім ще раз повторив: "Фізична сила не застосовувалася".
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Тоесть это звукооператор из СИЗО тех людей избивал а не омоновцы?
недавно польский суд приговорил к тюремному заключения ментовских уродов из МВД времён ПНР за то, что они жестоко избивали участников антикоммунистических демонстраций аж в 1986 году.
Из наших не побоялся выйти к людям только ахметов...
Янук зассал, медведчук угрожал людям за несколькими кольцами охраны...
А теперь представьте обоссаные штаны зеленского...
Вертухай висит на вышке.
Не злобствуя.
И не дыша.
Ничего кроме чёрного юмора не лезет в голову по теме !