Заарештований за пісню "Перемен!" звукорежисер заявив, що у в'язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков

Заарештований на 10 діб звукооператор Владислав Соколовський розповів, що в центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіна його бив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков.

Про це він розповів білоруському виданню "Наша Нива", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони кричали на мене: обличчям до стіни! Начальник сказав:"Ти музику включив? Потрібні зміни? Стільки людей вийшли на вулиці, стільки крові на вас! Ну, готуйся, ти сядеш на 10 років". Він двічі вдарив мене і пішов. Виходячи, сказав:"Чому він тут, як в санаторії? Зробіть все правильно". Після цього ліжко перестало відкидатися, в карцері стало холодно. Було дуже холодно", - розповів Соколовський.

Влад Соколовський пізніше впізнав у цьому начальнику Олександра Барсукова - заступника глави МВС.

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14 серпня Олександр Барсуков приїхав в ізолятор на Окрестіна, де його оточили родичі затриманих. Відповідаючи на питання, він заявив, що людей в ізоляторі не били, а потім ще раз повторив: "Фізична сила не застосовувалася".