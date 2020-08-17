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Новини Революція в Білорусі
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Заарештований за пісню "Перемен!" звукорежисер заявив, що у в'язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков

Заарештований за пісню

Заарештований на 10 діб звукооператор Владислав Соколовський розповів, що в центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіна його бив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков.

Про це він розповів білоруському виданню "Наша Нива", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони кричали на мене: обличчям до стіни! Начальник сказав:"Ти музику включив? Потрібні зміни? Стільки людей вийшли на вулиці, стільки крові на вас! Ну, готуйся, ти сядеш на 10 років". Він двічі вдарив мене і пішов. Виходячи, сказав:"Чому він тут, як в санаторії? Зробіть все правильно". Після цього ліжко перестало відкидатися, в карцері стало холодно. Було дуже холодно", - розповів Соколовський.

Влад Соколовський пізніше впізнав у цьому начальнику Олександра Барсукова - заступника глави МВС.

Читайте також: Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ

14 серпня Олександр Барсуков приїхав в ізолятор на Окрестіна, де його оточили родичі затриманих. Відповідаючи на питання, він заявив, що людей в ізоляторі не били, а потім ще раз повторив: "Фізична сила не застосовувалася".

Білорусь (7987) побиття (968)


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Топ коментарі
+36
«Зато дороги хорошие.» (с)
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17.08.2020 18:18 Відповісти
+35
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 4937
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17.08.2020 18:08 Відповісти
+33
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 5209
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17.08.2020 18:08 Відповісти
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пора давать сдачи
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17.08.2020 18:04 Відповісти
Заводчане к Лукашенко: Застрелись, офицер!
https://www.youtube.com/watch?v=NNkJnVAptyA
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17.08.2020 18:10 Відповісти
а потом а потом тоже будет и с Х**ЛОм
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17.08.2020 23:29 Відповісти
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 2971
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17.08.2020 18:06 Відповісти
а нечего выборы фальсифицировать
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17.08.2020 23:30 Відповісти
Битийо определяєт сознанийо.
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17.08.2020 18:07 Відповісти
А Барвиха не резиновая
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17.08.2020 18:07 Відповісти
если честно, я би тоже отмудохал поклонников совкового гамнорока.
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17.08.2020 18:11 Відповісти
Да какой там рок? Уровень занюханной школьной самодеятельности.
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Цой-совковый гамнорок?
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17.08.2020 19:11 Відповісти
а что еще по твоему? Местечковой культ, плюс галимий плагиат.
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17.08.2020 19:16 Відповісти
"столько крови на вас! "(С)

Тоесть это звукооператор из СИЗО тех людей избивал а не омоновцы?
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Вот вам и первое доказательство вмешательства и зверств. рускую Барсучью рожу на рею.
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 4937
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Деци у Нотаря?
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17.08.2020 19:37 Відповісти
хто мешает звукорежисёру кинуть этому мусору петарду двухкилограммовую в ноги?
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17.08.2020 18:08 Відповісти
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 5209
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17.08.2020 18:08 Відповісти
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17.08.2020 18:10 Відповісти
Сорвался концерт Вакарчука на инаугурации...
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17.08.2020 18:09 Відповісти
а был же приглашен , за прошлые корпоративы ...
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17.08.2020 20:03 Відповісти
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 1720
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17.08.2020 18:11 Відповісти
Ой, а у нас?
Заарештований за пісню "Перемен!" звукорежисер заявив, що у в'язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков - Цензор.НЕТ 6001
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что этот узник умалчивает обо многом : его бил, пытал и истязал сам Бацька... Прижигал паяльником анус и приговаривал, - " Ну што, сволач, пярамен захотев... Вот тябе пярамены....
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17.08.2020 18:13 Відповісти
Били так, як пропонував Лукашенко?
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17.08.2020 18:13 Відповісти
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 1362
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17.08.2020 18:13 Відповісти
«Зато дороги хорошие.» (с)
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17.08.2020 18:18 Відповісти
І вулиці добре освітленні....
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17.08.2020 18:25 Відповісти
За все зверства совковые ублюдки-садисты из МВД и КГБ БССР неизбежно ответят по полной и без срока давности:

недавно польский суд приговорил к тюремному заключения ментовских уродов из МВД времён ПНР за то, что они жестоко избивали участников антикоммунистических демонстраций аж в 1986 году.
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17.08.2020 18:28 Відповісти
вдягайтесь пошвидше у біле - щоб тіло у вас не боліло ... і да - квіточок , квіточок якнайбільше .
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17.08.2020 20:07 Відповісти
сталінські міністри МВС та МДБ теж ********* особисто катувати відомих осіб
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Единственно что в внем + он пришел и выслушал и матюки и проклятия...
Из наших не побоялся выйти к людям только ахметов...
Янук зассал, медведчук угрожал людям за несколькими кольцами охраны...
А теперь представьте обоссаные штаны зеленского...
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17.08.2020 18:27 Відповісти
Мог бы сказать, что сам Лукашенко бил
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17.08.2020 18:28 Відповісти
Закрой рот чучело!
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Відлупцювали за пісню радянського співака.
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17.08.2020 18:35 Відповісти
Когда начнете огрызаться?
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17.08.2020 18:35 Відповісти
В ответ тишина - лука инет перегрыз
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Похоже,у белорусов опять интернет вырубили. Никого нет
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Есть немножко! А шо?)
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17.08.2020 19:12 Відповісти
Иди окопы рой.
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17.08.2020 19:31 Відповісти
У вас там есть кто-то кто за Луку реально голосовал ? И сколько их по вашему субъективному мнению ?
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17.08.2020 21:04 Відповісти
Есть но очень мало. Из тех с кем общался на эту тему за последние пол года (человек 50) нашел 3. И то их аргументом было "только бы не стало хуже". Так что процентов 10-15 наверное есть. И те не видят в нем мессию, а просто боятся.
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18.08.2020 00:44 Відповісти
Скорбит сосна, роняя шишки-
Вертухай висит на вышке.
Не злобствуя.
И не дыша.
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Нам потрібно змусити українську владу ввести санкції, аналогічні санкціям Євросоюзу, проти режиму гауляйтера лукашенка.
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17.08.2020 19:40 Відповісти
"Если желаешь что-то сделать хорошо , то сделай это сам" - сказал замминистра МВД РБ , доставая из под кровати припасённый на этот случай саквояж НКВДиста и натягивая костюм гестаповца от Hugo Boss .

Ничего кроме чёрного юмора не лезет в голову по теме !
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17.08.2020 19:58 Відповісти
Х'юго Босс тільки отримав замовлення, а дизайнером форми СА, СС та Гітлерюгенду був Карл Дібіч. Він же розробив дизайн славнозвістного кинжалу, меча честі та ще всяких няшок. Талановите було падло. Правда померло запізно, аж у 1985-му.
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18.08.2020 10:41 Відповісти
 
 