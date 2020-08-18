Жінка виграла €49,5 мільйона на EuroMillions, сьогодні будуть розіграні €95 мільйонів. (Реклама)

Переможниця джекпоту EuroMillions у розмірі 49,5 млн євро, розіграного наприкінці липня, заявила, що досі не може повірити у свій виграш. Тим часом, уже сьогодні вночі лотерея Євромільйони розіграє 95 мільйонів євро.

Взяти участь з України з офіційними білетами можна на сайті TheLotter.com.

Днями жителька Дубліна, яка вирішила не афішувати свого імені, забрала свій приз у штаб-квартирі Національної лотереї в Дубліні. Жінка розповіла, що свій щасливий білет вартістю 2,50 євро вона придбала онлайн напередодні тиражу, і вже у вівторок, 21 липня, отримала електронного листа з повідомленням, що вона виграла джекпот.

"Минуло майже три тижні з моменту розіграшу, і навіть зараз він все ще не здається мені реальним", - заявила вона. "В ніч розіграшу, близько опівночі, я перевірила свій телефон і отримала електронного листа, в якому йшлося про те, що мій білет EuroMillions виявився виграшним".

Жінка одразу ж подзвонила другу, щоб поділитися новиною, але він їй не повірив. "Я була настільки шокована, що відчувала гостру необхідність з кимось поговорити, тому відразу ж зателефонувала другу. Було очевидно, що мій телефонний дзвінок розбудив його від сну, і йому було нецікаво чути мої бурмотіння. Коли я спробувала пояснити, що виграла джекпот EuroMillions, він сказав, що або я сплю, або п'яна", - засміялася вона.

Білети Євромільйони продаються лише в 9 країнах, але любителі європейського лото з України також можуть спробувати свою удачу, взявши участь у тиражах лотереї онлайн, на сайті провідного сервісу доставки лотерейних білетів - theLotter.com.

Як грати в Євромільйони?

Коли ви купуєте білет Євромільйони, вам у цілому потрібно вибрати 7 номерів із 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери "Lucky Star" від 1 до 10. Якщо і основні, і додаткові номери на вашому білеті збіглися з тими, що випали в тиражі, джекпот ваш! А якщо вам вдасться зробити це сьогодні, то ви отримаєте €95 мільйонів!

Як грати в Супертиражі Євромільйони з України?

Ви зможете купувати білети Євромільйони онлайн, не відходячи від вашого комп'ютера, після завершення реєстрації на сайті theLotter.com. Просто оформіть замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник theLotter купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію у ваш акаунт. Оригінальний білет буде поміщений у сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

Від участі в Супертиражі Євромільйони з гарантованим джекпотом у €95 млн вас відділяють лише кілька клацань мишки. Чого ви чекаєте? Купуйте білет на Суперрозіграш і, можливо, зовсім скоро дев'ятизначний приз опиниться у ваших руках.

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