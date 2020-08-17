18 медиків захворіли на COVID-19 у закритій на карантин лікарні Херсона

У закритій на карантин міській лікарні Херсона, де стався спалах COVID-19 у реанімаційному відділенні, коронавірус виявили у 18 медиків, 1 охоронця цього закладу, у 5 хворих, що там лікувалися та у 6 контактних осіб у родинах.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 17 серпня повідомив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На 17 серпня по осередку (спалаху COVID-19 у міській лікарні імені Лучанського в Херсоні. – Ред.) маємо підтверджених випадків – 30, з яких 18 – це медичні працівники, один працівник закладу, який не є медичним працівником (охоронець), 5 хворих, що перебували на лікуванні у закладі, та 6 осіб контактних у родинах", - зазначив Ромаскевич.

За його словами, за висновками епідеміологічного розслідування, фактів недбальства, з точки зору дотримання санепідемрежиму серед медичних працівників, під час перевірки не виявили.

Ромаскевич також запевнив, що звернеться до адміністрації медзакладу для того, щоб з’ясувати, чи надає лікарня підтримку хворим на коронавірус працівникам, адже вони хворіють родинами.

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Загалом, з початку епідемії на Херсонщині був інфікований коронавірусом 51 медичний працівник. "Це приблизно 16-17% від всіх інфікованих на території області", - зазначив Ромаскевич.