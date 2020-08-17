94% постраждалих від паводків жителів Івано-Франківщини вже отримали допомогу, виплачено понад 69 млн грн, - ОДА

Жителі Івано-Франківської області, які постраждали від червневої негоди, вже отримали фінансову допомогу на загальну суму понад 69 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Усього для виплати грошової допомоги зареєстровано 3 018 жителів Івано-Франківської області. Вже отримали допомогу 2 829 осіб, тобто 94% зареєстрованих постраждалих.

"Питання таких виплат у пріоритеті й залишатиметься на контролі до кінця року. Кошти зарезервовані, і якщо є документи на руйнування чи пошкодження майна, люди їх отримають", – зазначив під час щотижневого онлайн-наради голова облдержадміністрації Віталій Федорів.

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Директор департаменту соціальної політики ОДА Володимир Корженьовський своєю чергою повідомив, що на сьогодні уже виплачено кошти чотирьом сім’ям загиблих під час червневих паводків прикарпатців, ще двом родинам з міст Яремче та Надвірна кошти надійдуть цього тижня.

Завершено роботу з виплати грошової допомоги постраждалому населенню області у п’яти районах: Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Долинському, Косівському районах, а також містах Калуші, Яремчі та Івано-Франківську. По три особи ще не отримали кошти у Коломийському та Тлумацькому районах. Продовжується робота з виплати грошової допомоги у Галицькому (50 осіб), Калуському (32 особи), Снятинському районі (16 осіб), Тисменицькому (54 особи) районах.

Основними причинами затримки із виплатою посадовець назвав відсутність у громадян документів про право власності на житлові будинки, перебування власників житлових будинків за кордоном, невчасне надання реквізитів рахунків у банківських установах або необхідність їх уточнення.

Наразі триває робота щодо завершення подання списків осіб, які постраждали від стихійного лиха для того, щоб до кінця поточного місяця робота щодо виплат була завершена.

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Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 4 людини. Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги і мости.