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Організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук затримали у Львові, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила у Львові колишнього співробітника Національної поліції, який, за версією слідства, в січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили місце перебування та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, підпал авто журналістки стався у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Організатора підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Терещук затримали у Львові, - СБУ 01

Львів (3103) підпал (705) СБУ (13066)


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Топ коментарі
+8
Бубочка через Баканова показывает Абаканову, что может и ущипнуть.

Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
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17.08.2020 19:46 Відповісти
+4
та вряд ли.

у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,

а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
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17.08.2020 19:54 Відповісти
+3
19 лет исполнителю,

а в мусарне бабло зашибал организатор
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17.08.2020 19:56 Відповісти
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Бубочка через Баканова показывает Абаканову, что может и ущипнуть.

Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
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17.08.2020 19:46 Відповісти
Или сам Баканов показывает Бубочке, что он лучше Авакова.
Любимый силовик.
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17.08.2020 19:49 Відповісти
та вряд ли.

у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,

а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Упс...
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17.08.2020 19:46 Відповісти
Так и "схемам" гадят далеко не библиотекари...
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17.08.2020 19:48 Відповісти
Лука в парике и кубиках на морде лица,********* хтел...
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17.08.2020 19:48 Відповісти
"Брали" бандита с броневиком?
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Этому бугаю с пивным животиком, который успел послужить в полиции19 лет?
Писаки, вы опять пишете под кайфом?
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17.08.2020 19:55 Відповісти
19 лет исполнителю,

а в мусарне бабло зашибал организатор
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17.08.2020 19:56 Відповісти
читака, хватит бухать )))
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17.08.2020 19:58 Відповісти
Забавно что автора январского поджога авто "Схем" нашелся точно в день уже другого поджога. И тоже авто "Схем".

Бывают же совпадения
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17.08.2020 20:25 Відповісти
Взагалі не смішно...Шоу від влади стають не цікаві.
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17.08.2020 21:33 Відповісти
 
 