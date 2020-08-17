Організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук затримали у Львові, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила у Львові колишнього співробітника Національної поліції, який, за версією слідства, в січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили місце перебування та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.
Тривають слідчі дії.
Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.
Нагадаємо, підпал авто журналістки стався у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові.
6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.
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Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
Любимый силовик.
у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,
а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
Писаки, вы опять пишете под кайфом?
а в мусарне бабло зашибал организатор
Бывают же совпадения