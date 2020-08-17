Організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук затримали у Львові, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила у Львові колишнього співробітника Національної поліції, який, за версією слідства, в січні цього року організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили місце перебування та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, підпал авто журналістки стався у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.