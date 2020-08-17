42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У готовності зробити безкоштовне схвалене ВООЗ щеплення від коронавірусу українці розділилися майже навпіл. Третина тих, хто не збирається робити щеплення, вважають, що пандемії не існує, а небезпека COVID-19 перебільшена.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародними інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

47% опитаних сказали, що готові зробити щеплення від коронавірусу. 42% не погодилися на це. Ще 11% поки не прийняли рішення.







Серед тих, хто не збирається скористатися вакциною, третина не вірить в реальність епідемії коронавірусу і вважає небезпеку перебільшеною. Ще 1/5 частина побоюються, що під виглядом вакцини їм можуть вколоти щось інше.

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Також противників щеплення від COVID-19 непокоїть, що вакцина може виявитися небезпечною або неефективною. 17% виступають проти щеплень в цілому, 13% розраховують на своє добре здоров'я, 11% бояться, що можуть заразитися коронавірусом через щеплення, 8% вважають, що вже перехворіли, і у них є антитіла.

Опитування проводили з 7 по 11 серпня методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Участь в опитуванні взяли 2000 українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.