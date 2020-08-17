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Новини Коронавірус і карантин
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42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У готовності зробити безкоштовне схвалене ВООЗ щеплення від коронавірусу українці розділилися майже навпіл. Третина тих, хто не збирається робити щеплення, вважають, що пандемії не існує, а небезпека COVID-19 перебільшена.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародними інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

47% опитаних сказали, що готові зробити щеплення від коронавірусу. 42% не погодилися на це. Ще 11% поки не прийняли рішення.

42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС 01

Серед тих, хто не збирається скористатися вакциною, третина не вірить в реальність епідемії коронавірусу і вважає небезпеку перебільшеною. Ще 1/5 частина побоюються, що під виглядом вакцини їм можуть вколоти щось інше.

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Також противників щеплення від COVID-19 непокоїть, що вакцина може виявитися небезпечною або неефективною. 17% виступають проти щеплень в цілому, 13% розраховують на своє добре здоров'я, 11% бояться, що можуть заразитися коронавірусом через щеплення, 8% вважають, що вже перехворіли, і у них є антитіла.

42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС 02

Опитування проводили з 7 по 11 серпня методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Участь в опитуванні взяли 2000 українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%. 

вакцина (4419) карантин (18172) опитування (1987) щеплення (174) КМІС (348) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Липове опитування. Чергове.
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17.08.2020 19:50 Відповісти
+12
Правильно.
Не надо.
Цивилизация от этого только выиграет.
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17.08.2020 19:51 Відповісти
+9
Я тоже не буду себе колоть что попало!
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17.08.2020 19:51 Відповісти
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реально физический фактор, стає зле і падаєш від як від бессиля як при нестачі крові, алергічная реакція організму
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17.08.2020 20:39 Відповісти
то не алергія, то насправді боротьба організму з інфекцією і супутніми домішками. Даремно Ви так часто вакцинуєтесь.
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18.08.2020 04:13 Відповісти
я навпаки, дуже рідко вакцинуюсь і ніколи не вакцинувавсь від грипу
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18.08.2020 04:14 Відповісти
правильна арифметика( в принципі)
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18.08.2020 04:11 Відповісти
1, Как мне Государство гарантирует безопастность от вируса после вакцинирования?
2.Xто мне Государство предложит если я вакцинуюсь и заболею?
3.И что Государство компенсирует моим родным если я от вакцины здохну?
Ведь в мире проходящие пробную вакцинацию застрахованы на миллионы но наше правительство об этом тупо молчит или уже застраховало наши жизни в пользу страны без ведома подопытного.
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17.08.2020 20:10 Відповісти
Идешь в страховую компанию и страхуешься! Если ты не вакцинируешься то шансов сдохнуть больше!
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17.08.2020 20:12 Відповісти
Если ты не вакцинируешься то шансов сдохнуть больше!

як ти це вирахував, дебіл?
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17.08.2020 23:31 Відповісти
У ******** вакцинах все не так. Довго розповідати. Але мене дивують більшість коментаторів, які не розуміють нічого у вірусології, не знають нічого про виробництво вакцин, не чули про надзвичайно високу небезпечність вакцинації для новонароджених. Але інших, хто все це знає, називають дебілами, вірунами чи ще якось. Тобто будучи по суті ідіотами беруться оцінювати інтелект розумних.
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18.08.2020 04:18 Відповісти
добре, що ти в нас такий експерт
працюєш в інституті Заболотного?
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18.08.2020 10:07 Відповісти
вірусологи мовчать. Їм не хочеться втрачати хоч якусь роботу. А ми - вільні люди, що мають власну думку сформовану із тих же офіційних джерел. Статистика, статті у спеціальній літературі, підтвердження окремих поважних експертів.
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21.08.2020 17:53 Відповісти
попробуй спочатку сам а потім запевняй інших.
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18.08.2020 04:17 Відповісти
Ну Дарвін вам на допомогу
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17.08.2020 20:28 Відповісти
Посчитаю за комплимент.Ведь все теории Дарвина на сегодняшний день тают как арктический лед.И если Вы действительно продукт из яйцев мавп то я Вам сочувствую...
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17.08.2020 20:32 Відповісти
Отрицаете теорию эволюции?
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18.08.2020 20:57 Відповісти
Якби не віруси, то ніякої б еволюції не було б. Але Дарвін не знав нічого про віруси. Отож малював картинку занадто спрощену.
А тепер відповісьте самі собі на питання: звідки взялися віруси ( тільки не треба нам про опаріна)? Почитайте думки самих вірусологів. Особливо мені подобається отака: вчені до сих пір сумніваються - вірус жива чи не жива природа
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21.08.2020 18:00 Відповісти
вірус жива чи не жива природа
Звісно, жива - має її ознаки.
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22.08.2020 22:19 Відповісти
Мой совет на будущее,если у Вас нету аргументированого ответа то просто не гадьте.Обидные слова всегда сказать легче чем что-то умное и вразумительное,молчание иногда дороже золота.
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17.08.2020 20:42 Відповісти
Навіть у штатах, де насправді страхування і суди дієві, лише тридцять відсотків виграють суди по втраті здоровья від вакцинації. Про наші реалії і говорити нічого.
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18.08.2020 04:16 Відповісти
Каке то аферисты вколят хрень, которой нет и года. Какой идиот себе это будет колоть? Тем более вирус только по телевизору, в реале больных никто не знает
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17.08.2020 20:18 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia
заболевших 927,745
за вчера +4,892
померло 15,740
померло за вчера +55
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17.08.2020 20:21 Відповісти
статистика, яка не відрізняє "хворих" від "заражених"
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17.08.2020 23:32 Відповісти
відрізяє...але я лише частину запостив,бо забагацько було б
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18.08.2020 08:13 Відповісти
одно хорошо...после ухода короновируса таких станет меньше.
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17.08.2020 20:18 Відповісти
Требуйте сертификати, гарантии, делайте фотки "врачей" и прививок, сохраняйте ампулы , шприцы !! Документируйте!!
Фальсификат пойдет валом!!
Да и нет антидота от последней мутации..
😎
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17.08.2020 20:19 Відповісти
Ви ж як частий відвідувач поліклініки прекрасно знаєте, що ніхто вам ні ампулок, ні шпріців, ні фоток не дасть зробити. Ні одна медособа ніколи не поставить підпис під документом про її особисту відповідальність за вакцинацію. Ну не можна ж у такому віці бути ( чи виглядіти ) таким наївним.
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18.08.2020 04:22 Відповісти
Картина "Путин вакцинирует свою дочь"Художник Семён Скрепецкий42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3115
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17.08.2020 20:24 Відповісти
Смотрите фильм "Отвакцинированные" Роберта Де Ниро.
Почитайте книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".

Прямо сейчас идите на ютуб и смотрите фильм.
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17.08.2020 20:27 Відповісти
Это точно ширнут зельем что бы при достижении возраста пенса чел кони задвинул. Не верю что наша жидовская влада хочет позаботиться о нашем благе везде обобрать хотят а тут ты смотри заботу проявили
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17.08.2020 20:34 Відповісти
42? всего это еще хороший процент, я думал процент долбайобов - 73(зебилы) + 8(ватники) должен быть больше
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17.08.2020 20:38 Відповісти
А от аируса Petya есть вакцина ?
Помню бушевал не слабо, но только на компах,
Видать остался в корневой системе.
Пишешь что то хорошее, а получается постом выше.
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17.08.2020 21:57 Відповісти
тобто нормальну вакцину треба розробляти не менше 5 років, а ти вважаєш, що ті, хто не хоче колоти собі експериментальний поспіхом виготовлений шмурдяк - дурні?
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17.08.2020 23:26 Відповісти
Шобы вакцинировать 100% населения, нужно выпускать вакцину в упаковке партийных цветов.
Зеленую - зебилам, красную коунякам...
Ну и так далее.
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17.08.2020 20:52 Відповісти
ЭТО НАГЛАЯ ЛОЖЬ!! 99,9 % НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ!!!
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17.08.2020 20:54 Відповісти
Корона не оспа...корона как и любой грипп мутирует...через 4 месяца можете засунуть ввакцину себе в жопу, но не в ягодицу...а именно в шоколадный глаз в самую дырочку
Кстати о птичках...а что с Боткина??? я помню она хорошо свирепствовала в 70-е...и летальный исход довольно высокий...где вакцина????
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17.08.2020 21:00 Відповісти
Гепатитів існує 5 чи 7 різних видів.
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Я имел в виду воздушно-капельным которые передаються... там по моему только С был...сколько сейчас уже не знаю
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17.08.2020 22:02 Відповісти
Повітряно-крапельним передається тільки гепатит А
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17.08.2020 22:03 Відповісти
А прививки та нема...только гаммоглубулин всем кололи в школе...
Интересно бы глянуть статистику по гепатиту А и короне для сравнения...
да кстати забыл про тубик
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17.08.2020 22:08 Відповісти
по тубіку: всі вакциновані в дитинстві мали високі шанси захворіти при тісному спілкуванні. Що й спостерігав на протязі шістидесяти років. Летальність близько десяти відсотків!!!
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18.08.2020 04:27 Відповісти
Всі крім гепатита А, передаються лише через кров. Смисл вакцинуватися? Бо з такою логікою слід вакцинуватися і від сифілісу.
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18.08.2020 04:29 Відповісти
В ті роки совєтська медицина не розрізняла ті гепатити - жовтуха та й жовтуха. А заражалися в основном у стоматологів. Які не дизиніфікували інструмент для кожного пацієнта. зараз платні стоматологи завжди підкреслюють безпечність у цьому плані лікування у них.
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18.08.2020 04:33 Відповісти
А где первая леди после короновируса? Почему она пропала? Что за этим кроется???
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17.08.2020 22:02 Відповісти
легені згоріли на 100500%
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17.08.2020 23:33 Відповісти
А почему не 73%?
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18.08.2020 06:52 Відповісти
42% не собираются делать, а 90% не сделают!
А что там с массовой вакцинацией от туберкулеза и столбняка?
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18.08.2020 08:55 Відповісти
А меня устраивает. Население от дураков очистится. Естественный отбор называется. Призываю население как можно больше НЕ делать прививку. Нам, оставшимся, жить легче будет.
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18.08.2020 08:57 Відповісти
Ни кто ни кому не собирается делать и успокойтесь. Ещё в начале пандемии одно руководящее чмо сказало что пенсионеры ВСЕ помрут, а остальные ни х-я делать не умеют. Потому и теряется всякий смысл колоть вакцину в жопу.
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18.08.2020 09:04 Відповісти
Аллергия
- насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия,
гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может фиг
с ним, с насморком…
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18.08.2020 11:04 Відповісти
И самое главное не покупайте и прививайтесь вакциной произведеной в Росиии!! Всё что производится в россии -это Китай, с заменой ценников и ярлыков!! ну а за качество и говорить нечего !! Туфта на 1000%!.
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18.08.2020 13:33 Відповісти
Они понимают, что главная прививка должна быть от зебилизма
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18.08.2020 17:54 Відповісти
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