42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
У готовності зробити безкоштовне схвалене ВООЗ щеплення від коронавірусу українці розділилися майже навпіл. Третина тих, хто не збирається робити щеплення, вважають, що пандемії не існує, а небезпека COVID-19 перебільшена.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародними інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.
47% опитаних сказали, що готові зробити щеплення від коронавірусу. 42% не погодилися на це. Ще 11% поки не прийняли рішення.
Серед тих, хто не збирається скористатися вакциною, третина не вірить в реальність епідемії коронавірусу і вважає небезпеку перебільшеною. Ще 1/5 частина побоюються, що під виглядом вакцини їм можуть вколоти щось інше.
Також противників щеплення від COVID-19 непокоїть, що вакцина може виявитися небезпечною або неефективною. 17% виступають проти щеплень в цілому, 13% розраховують на своє добре здоров'я, 11% бояться, що можуть заразитися коронавірусом через щеплення, 8% вважають, що вже перехворіли, і у них є антитіла.
Опитування проводили з 7 по 11 серпня методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Участь в опитуванні взяли 2000 українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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2.Xто мне Государство предложит если я вакцинуюсь и заболею?
3.И что Государство компенсирует моим родным если я от вакцины здохну?
Ведь в мире проходящие пробную вакцинацию застрахованы на миллионы но наше правительство об этом тупо молчит или уже застраховало наши жизни в пользу страны без ведома подопытного.
як ти це вирахував, дебіл?
працюєш в інституті Заболотного?
А тепер відповісьте самі собі на питання: звідки взялися віруси ( тільки не треба нам про опаріна)? Почитайте думки самих вірусологів. Особливо мені подобається отака: вчені до сих пір сумніваються - вірус жива чи не жива природа
Звісно, жива - має її ознаки.
заболевших 927,745
за вчера +4,892
померло 15,740
померло за вчера +55
Фальсификат пойдет валом!!
Да и нет антидота от последней мутации..
😎
Почитайте книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".
Прямо сейчас идите на ютуб и смотрите фильм.
Помню бушевал не слабо, но только на компах,
Видать остался в корневой системе.
Пишешь что то хорошее, а получается постом выше.
Зеленую - зебилам, красную коунякам...
Ну и так далее.
Кстати о птичках...а что с Боткина??? я помню она хорошо свирепствовала в 70-е...и летальный исход довольно высокий...где вакцина????
Интересно бы глянуть статистику по гепатиту А и короне для сравнения...
да кстати забыл про тубик
А что там с массовой вакцинацией от туберкулеза и столбняка?
- насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия,
гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может фиг
с ним, с насморком…