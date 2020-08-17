Близько 70 осіб, що зникли в дні протестів у Білорусі, досі не знайшли, - ЗМІ

У дні масових акцій в Білорусі зникли десятки людей. В оприлюднених силовиками даних є не всі з них.

За даними сервісу, запущеного TUT.BY, 68 людей вважаються зниклими, інформує Цензор.НЕТ. Більшість з них - чоловіки, жінок всього кілька.

Видання зазначає, що щодо деяких зі зниклих відомо кількість діб, які їм дали, але однак невідомо місце відбування покарання. За деякими ситуація ще гірша: ні родичі, ні волонтери не знають взагалі нічого про своїх близьких. Їхніх прізвищ немає ні серед списків засуджених, ні серед списків тих, що перебувають на Окрестіна або в інших ізоляторів тимчасового тримання.

У незареєстрованому правозахисному центрі "Вясна" виданню сказали, що точної інформації про кількість зниклих безвісти зараз немає.

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"Сьогодні Генеральна прокуратура вивісила новий список громадян (122 людини), які відбувають адміністративний арешт. Документ оновлюється. Напевно деякі з цих людей також до цього моменту вважалися зниклими, а зараз вже - ні, - зауважує правозахисник Валентин Стефанович. - Наприклад, ті, кого сьогодні випустили з Жодіно, теж не фігурували до цього в жодному списку і про їх місце перебування стало відомо лише зранку".

Також правозахисники наголошують: крім адміністративних справ, є ще й кримінальні. Мінімальна їхні кількість, судячи з усього, 80. Цю інформацію давав Слідчий комітет кілька днів тому. Статті КК, які інкрімінують цим людям: 293 (Масові заворушення), 363 (Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок) та інші.

За словами правозахисника, не щодо всіх цих людей також є інформація.

Вдень 17 серпня МВС опублікувало ту ж інформацію, що і Генеральна прокуратура, зазначивши: ведеться робота зі звільнення цих людей. Але в цьому списку немає зазначених вище 76 людей.