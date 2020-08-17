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Новини Революція в Білорусі
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Близько 70 осіб, що зникли в дні протестів у Білорусі, досі не знайшли, - ЗМІ

Близько 70 осіб, що зникли в дні протестів у Білорусі, досі не знайшли, - ЗМІ

У дні масових акцій в Білорусі зникли десятки людей. В оприлюднених силовиками даних є не всі з них.

За даними сервісу, запущеного TUT.BY, 68 людей вважаються зниклими, інформує Цензор.НЕТ. Більшість з них - чоловіки, жінок всього кілька.

 Видання зазначає, що щодо деяких зі зниклих відомо кількість діб, які їм дали, але однак невідомо місце відбування покарання. За деякими ситуація ще гірша: ні родичі, ні волонтери не знають взагалі нічого про своїх близьких. Їхніх прізвищ немає ні серед списків засуджених, ні серед списків тих, що перебувають на Окрестіна або в інших ізоляторів тимчасового тримання.

У незареєстрованому правозахисному центрі "Вясна" виданню сказали, що точної інформації про кількість зниклих безвісти зараз немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"

"Сьогодні Генеральна прокуратура вивісила новий список громадян (122 людини), які відбувають адміністративний арешт. Документ оновлюється. Напевно деякі з цих людей також до цього моменту вважалися зниклими, а зараз вже - ні, - зауважує правозахисник Валентин Стефанович. - Наприклад, ті, кого сьогодні випустили з Жодіно, теж не фігурували до цього в жодному списку і про їх місце перебування  стало відомо лише зранку".

Також правозахисники наголошують: крім адміністративних справ, є ще й кримінальні. Мінімальна їхні кількість, судячи з усього, 80. Цю інформацію давав Слідчий комітет кілька днів тому. Статті КК, які інкрімінують цим людям: 293 (Масові заворушення), 363 (Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок) та інші.

За словами правозахисника, не щодо всіх цих людей також є інформація.

Вдень 17 серпня МВС опублікувало ту ж інформацію, що і Генеральна прокуратура, зазначивши: ведеться робота зі звільнення цих людей. Але в цьому списку немає зазначених вище 76 людей.

Білорусь (7987) ЗМІ (1370) зниклий безвісти (216)


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Топ коментарі
+13
У нас целая жена Президента Зеленского пропала и никто не парится .
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17.08.2020 20:03 Відповісти
+8
У режиму бацьки великий досвід.. Закопувати людей по лісах...
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17.08.2020 20:08 Відповісти
+6
Тут мы хоть знаем что ослика из наркотической комы выводят . Так сказать пациент под присмотром и волноваться нечего .
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17.08.2020 20:09 Відповісти
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Білорусь не велика. Де ті люди ?
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17.08.2020 20:01 Відповісти
У режиму бацьки великий досвід.. Закопувати людей по лісах...
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17.08.2020 20:08 Відповісти
Может найдутся.
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17.08.2020 20:11 Відповісти
Мабуть їх вбили і поховали.
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17.08.2020 20:38 Відповісти
Наверно в Европу уехали.
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17.08.2020 20:56 Відповісти
Кацапчик, ти на ЦН прописався? Іди на русвєсну чи лайн'юз, там у тебе буде більше однодумців.
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17.08.2020 22:37 Відповісти
А шо зразу кацапчик?Я Прямий дивлюсь.И от Ганапольского и Киселева просто балдею.
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17.08.2020 23:17 Відповісти
Це лише твої проблеми, які програми по зомбоящику ти дивишся.
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18.08.2020 00:22 Відповісти
они покалечены скорее всего, их выдавать - себе приговор
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17.08.2020 23:40 Відповісти
Всё, как у нас. Как под копирку.
Русня орудует, кгбистский почерк.
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17.08.2020 20:03 Відповісти
На жаль, дійсно так. Паралелі просто очевидні. Боюсь, гауляйтер лукашенко з його СС і гестапо без кровопролиття мирних людей не здадуться. Чим цю банду можна дотиснути мирно, то тільки загальнонаціональним безперервним страйком до повного задоволення вимог страйкарів. Чи вистачить у білорусів духу? Не знаю.
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17.08.2020 21:04 Відповісти
Действительно, так было и у нас во время Майдана. Твари.
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17.08.2020 22:01 Відповісти
У нас целая жена Президента Зеленского пропала и никто не парится .
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17.08.2020 20:03 Відповісти
У нас Зеленский в бэд-трип на несколько дней пропадает время от времени и всем все равно
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17.08.2020 20:04 Відповісти
Тут мы хоть знаем что ослика из наркотической комы выводят . Так сказать пациент под присмотром и волноваться нечего .
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17.08.2020 20:09 Відповісти
Может она в бане парится?
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17.08.2020 22:03 Відповісти
наверное Гуня прав насчет славян "почти звери" - ибо я х.з., но в мире мало мест где твой сосед, напялив форму, сделает с тобой такое что даже Невзоров чуть не обосрался. и главное - все это садистское нквд-ешное говно глубоко православное.
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17.08.2020 20:04 Відповісти
Даже в монолитных рядах "не все так однозначно" (c). В белорусской РПЦ есть, например, и такие попы:

https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389782/ Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий выступил в воскресенье с проповедью, в которой жестко раскритиковал действия властей.
- Мы говорим, что творится беззаконие! Наши люди звереют! И нападают на своих же братьев! К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах: «Что с моей дочерью делают!» К нам приходят и рассказывают пожилые люди: «На лавочке сидели, а их избили, унизили».
Он попросил людей не молчать, а ответственных за беззаконие призвал остановиться.
- Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение - которое бурчит, учителя: «Мы там политику увидели» - вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы впихивали нашим детям! За этот БРСМ, за комсомол, за все то, что было… атеистическое. Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они обезумели», - сказал Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
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17.08.2020 20:49 Відповісти
пссс, тоже новость - вон на Урале что вытворяет о. Сергий(Романов, отсидел кучу лет за убийство, "духовник" Наклонской) - Гуня на бутылку сел))
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18.08.2020 07:09 Відповісти
Ну так я не про уральских, а про белорусских, это раз ( Или вы поддерживаете т.н. Союзное государство?), и этот, которого я цитировал - образованный теолог, а не воцерковленный урка, это два. Не испытывают симпатии к РПЦ, И тем не менее, равнять этих двоих не стоит. Белорусский архиепископ - гуманист, уральский старец - великороссийский неонацист.
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18.08.2020 08:37 Відповісти
белорусской РПЦ\\\\\\\\\\\

не 1 ли хрен? в РПЦ есть такой себе Клирик, в Италии правда "служит" - тоже вполне здраво говорит. кстати, надо бы посм. шо он за протесты говорит. наверное о5 обосрал Путина)
всяко белорускому попу ближе то шо делается у него в стране, чем Гундявым попам, вот и проклял мусоров.
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18.08.2020 09:55 Відповісти
Кацапи не слов'яни, хоч і православні. На противагу слов'янам білорусам, українцям, полякам...
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17.08.2020 21:07 Відповісти
щас что происходит и где? в Беларуси - вот и я за них говорю, а ты тут как кто-то из табакерки.
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18.08.2020 07:08 Відповісти
и шо,волшебные цёмкы девахами мусоров лукавого не помогают отыскать?мож не туда цёмкают?
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17.08.2020 20:07 Відповісти
У Нас , в Україні, теж дофіга...
І ніяка влада навіть не чухається..
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17.08.2020 20:08 Відповісти
Было 98 пропавших без вести. Уже 70. Значит 28 нашлось, живые. Может и остальные найдутся.
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17.08.2020 20:10 Відповісти
За 72часа убили 72гражданина безоружных .... Вот начяльная цена революции...
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17.08.2020 20:11 Відповісти
Поплюйте.Живі вони,скоріш за все,просто поліцаї гребли людей і нігде не реєстрували.Вже знаходяться люди.
"Сегодня Генеральная прокуратура вывесила новый список граждан (122 человека), отбывающих административный арест. Документ обновляется. Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже - нет, - замечает правозащитник Валентин Стефанович. - Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино, тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром".Источник: https://censor.net/n3214302
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17.08.2020 20:56 Відповісти
Крах ватной "империи" . Всё начнётся на западе , востоке , юге , севере и будет приближаться к маскве .
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17.08.2020 20:12 Відповісти
В милицию там точно смысла нет заявлять.Правовое государство однако...
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17.08.2020 20:12 Відповісти
Около 70 человек, пропавших в дни протестов в Беларуси, до сих пор не найдены, - СМИ - Цензор.НЕТ 619Около 70 человек, пропавших в дни протестов в Беларуси, до сих пор не найдены, - СМИ - Цензор.НЕТ 6226
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17.08.2020 20:15 Відповісти
Всё познается в сравнении, поэтому белорусов 2020го можно понять, их уровень жизни за последние 5 лет ухудшился. Кто в этом виноват!? Санкции против России и дестабилизация Украины ?
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа, пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Салама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
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17.08.2020 20:18 Відповісти
Не бреши !! В Франції робочий тиждень 36 годин за 2 250 € чистими в середньому. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=salaire+*****+en+France

Маніфестантів "жовтих жилеток" затнуло 11, в основному в ДТП, бо блокували перехрестки на дорогах: https://www.lepoint.fr/societe/gilets-******-11-morts-des-recuperations-et-beaucoup-d-incomprehension-16-05-2019-2312928_23.php
Скільки за брехню платять?
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17.08.2020 20:48 Відповісти
В Германии 42 часа, погуглить, а французы за 36 часов должны 42ух часовую норму сделать.
2250 средняя заработная плата, как и в истории с курицей: Петя ел курицу а Вася смотрел, но в среднем выходит по пол курицы...
А платят думаю вам любезный.
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17.08.2020 21:54 Відповісти
Німці більше платять роботягам як французи, швейцарці і люксембуржці ще більше, тому купа французів з прикордонної зони їздять туди працювати бо там краще платять, а не навпаки. Німці, швейцарці, і т.д. до Франції працювати кожний день не їздять як французи туди. Є ще таке поняття як мінімальна зарплата. В Франції вона = 1 219 € net, або 1 539,42 € brut (без відрахувань). Так що купи собі половину, а краще цілу курку і їй крути голову в який бік захочеш, а не читачам на цьому ресурсі.
Ага, мені платять, пенсію.
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17.08.2020 23:25 Відповісти
P.S. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
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17.08.2020 23:28 Відповісти
А я працював в Польше,и мне поляк Петр,напарник говори-ты нешибко працюй,тут курва мало платят.А где говорю лучше-в Англии,7фунтов в час.
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17.08.2020 23:37 Відповісти
Две самые главные и самые важные темы в мире, которые раскручиваются во всех средствах массовой информации - тема вируса короны головного мозга и тема неправильных выборов в Белоруси
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17.08.2020 20:24 Відповісти
Беда....
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17.08.2020 20:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8LorKEOLhrw Военная техника на пути в Минск
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17.08.2020 20:41 Відповісти
И что из тех пропавших активистов не нашлось бы грамотного честного человека способного раз в пять лет менять безоговорочно президента, не говоря уже про многомиллионную страну. Это плата за то, что народ позволяет выбираться одним и тем же во власть больше одного раза.
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17.08.2020 20:43 Відповісти
Чесні люди мабуть є, та тільки мабуть калаша немає для ротації президентів.
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17.08.2020 21:13 Відповісти
В Америці це був кольт.
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17.08.2020 21:30 Відповісти
"Каховка,Каховка-родная винтовка".
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17.08.2020 23:22 Відповісти
Различие в том, что дорвавшись на плечах народа до власти узурпатор бандит сталин лишил народ винтовок, от греха подальше, а походу ещё устроил геноцид и репрессии, для большего страха и "уважения" к тоталитарной власти.
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18.08.2020 00:07 Відповісти
А говорят шо в Тэль-Авиае з плакатами Сталина маршироваили,за то шо он поставлял оружие Израилю.В борьбе з арабами.
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18.08.2020 00:20 Відповісти
Вон Америка по ленд-лизу сколько оружия поставила совку, а они с портретами Рузвельта не маршировали, неблагодарные, все заслуги под себя.
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18.08.2020 00:30 Відповісти
обосРаха ввела в Беларусь свои силовые банды. Они проявляют наибольшую жестокость против беларусов.
масква прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.

«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей Украинской революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с рассеей», - сказал он.

Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако кремлядь отправила в Беларусь свои силовые банды для подавления протестов.

"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит)..."
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17.08.2020 21:13 Відповісти
Це методи путлерівських головорізів.Згадайте Крим,там і зараз пропадають люди,які не згідні з диктатором і окупантом.
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17.08.2020 22:27 Відповісти
Враховуючи те що, Білорусь в чотири рази менше України то, для них і 25 буде, як для нас 100. І це в перші ж дні, а арешти тривають і далі. Затримали Андрія Судама робітника МЗКТ, на якого Лукавий гиркав "Убери телефон!". Волонтери просять демонстрантів не виходити до концтабору на Окрєстіна бо, тоді карателі особливо агресивно починають катувати заручників.
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18.08.2020 11:06 Відповісти
Лукавий нагородив карателів за вірну службу, список на 25 сторінок. З такими хероями і кадирівці не потрібні.
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18.08.2020 11:08 Відповісти
 
 