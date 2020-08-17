Під Офіс президента з наметом приїхав мер Умані Цебрій із вимогою не допустити в місто хасидів на святкування Рош а-Шана

Міський голова Умані Олександр Цебрій особисто прибув під Офіс президента і готовий під ним жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мер Умані Олександр Цебрій приїхав з наметом і розкладачкою під Офіс президента на знак протесту проти допуску паломників-хасидів на святкування Рош а-Шана.

За його словами, він передав в ОП прохання про зустріч з президентом і має намір залишатися під ОП поки не обговорить із Зеленським ситуацію з хасидами.

Цебрій заявив: "Рішення дозволити хасидам святкувати в цьому році, як зазвичай, є дивним. Основна частина паломників має приїхати з держави Ізраїль. Дозволили приїзд від 5 до 10 тисяч осіб. Насьогодні Ізраїль перебуває в" червоній зоні ", тобто, там підвищена небезпека зараження Ковід-19.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю офіційно звернувся до України з проханням зробити все можливе, щоб традиційне святкування Рош а-Шана в цьому році не відбулося і щоб масово паломники в Умань не їхали. Але це звернення Ізраїлю проігнорували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд підтримав введення обмежень на відвідування Умані іноземцями, - Аваков

Мер повідомив, що провів опитування в фейсбуці, в якому уманчани висловили свою позицію: "94% уманчан проти традиційного святкування Рош а-Шана. Не проти хасидів, а проти традиційного святкування".

Цебрій зазначив, що представники всіх конфесій міста звернулися до рабинів, щоб вони не рекомендували своїм парафіянам приїжджати.

"Під час Великодня ми всі проводили богослужіння онлайн і дотримувалися карантинних заходів. Наші діти вчилися онлайн, в поминальні дні ми не ходили на кладовище. Чому зараз ситуація має бути іншою? Нехай офіційно заявлять, що в Україні немає карантину. Але у нас навпаки майже щодня антирекорд. І ми при цьому відкриємо червону зону?".

На питання, звідки у мера впевненість, що у приїжджих хасидів не буде довідок про негативні результати тесту на Ковід-19, він сказав: "За інформацією поліції, зараз в Умані перебуває близько 400 паломників-хасидів. У них хтось моніторив ці довідки ? У мене такої впевненості немає.

Цебрій підкреслив, що приїхав тому, що уманчани дуже переживають за здоров'я своїх дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль просить Україну не приймати цього року паломників-хасидів

"Я передав своє звернення в секретаріат ОП. Сподіваюся, що президент знайде час для зустрічі. Буду тут ночувати. У мене з собою намет, каремат. Поліцейські мене вже проконсультували про правила поведінки".

Мер спростував інформацію про те, що вимогою не допустити хасидів він позбавляє місто прибутку.

"За минулий рік від податків уманчан, які надавали послуги хасидам, місто отримало в бюджет 7,5 млн грн. 2,5 млн ми заплатили за вивіз сміття та прибирання міста. Раніше це фінансував благодійний фонд, але три останні роки це фінансуємо ми. Інші додаткові витрати - значно збільшується водозабір, інші речі. Так скільки коштує життя уманчан - більше або менше 7,5 мільйона?"

З приводу можливих звинуваченнях в передвиборному піарі, мер Умані заявив: "З уманчанами ніхто не порадився, приймаючи рішення пускати хасидів. Якщо мені президент скаже, що ціною відмови хасидам буде умова, щоб Цебрій Олександр відмовився балотуватися, то я не буду балотуватися. Офіційно це заявляю".





