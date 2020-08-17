Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна

Нардеп від "Слуги народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук дала інтерв'ю телеканалу секти "Аллатра". Її члени протистоять "силам зла" з Європи та Північної Америки і вірять в об'єднання слов'ян під головуванням президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Кандидатка на посаду мера Києва дала 40-хвилинне інтерв’ю на тему "Благотворче суспільство" міжнародному онлайн-телебаченню "Аллатра ТВ".

"В інтерв’ю каналу Ірина Верещук поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в світі і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо", — зазначено на сайті організації.

Наразі "Аллатра" функціонує в Україні як громадська організація, а її проєкти фінансуються за допомогою краудфандінгу.

Рух позиціонує свою діяльність і вчення як такі, що є поза політикою і поза релігією. Однак деякими експертами "Аллатра" вважається саме релігійною організацією.

Члени руху "Аллатра" вірять у те, що неодмінно відбудеться "об’єднання слов’ян", після якого почнеться об’єднання світу, а важливу роль у цьому відіграватиме Росія та такий собі "Номо".

За творами, Номо покликаний об’єднати слов’янські народи задля протистояння "силам зла" — "деструкторам", під якими маються на увазі очільники країн Європи, Японії та Північної Америки.

У творах зображено, що саме "деструктори" винні в усіх суспільних лихах, потрясіннях і природних катастрофах.

При цьому в образі "Номо" зашифровано російського президента Володимира Путіна: біографічні відомості, зазначені у книзі, повністю збігаються з біографією лідера РФ.