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Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна

Слуга народу

Нардеп від "Слуги народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук дала інтерв'ю телеканалу секти "Аллатра". Її члени протистоять "силам зла" з Європи та Північної Америки і вірять в об'єднання слов'ян під головуванням президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

Кандидатка на посаду мера Києва дала 40-хвилинне інтерв’ю на тему "Благотворче суспільство" міжнародному онлайн-телебаченню "Аллатра ТВ".

"В інтерв’ю каналу Ірина Верещук поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в світі і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо", — зазначено на сайті організації.

Наразі "Аллатра" функціонує в Україні як громадська організація, а її проєкти фінансуються за допомогою краудфандінгу.

Рух позиціонує свою діяльність і вчення як такі, що є поза політикою і поза релігією. Однак деякими експертами "Аллатра" вважається саме релігійною організацією.

Члени руху "Аллатра" вірять у те, що неодмінно відбудеться "об’єднання слов’ян", після якого почнеться об’єднання світу, а важливу роль у цьому відіграватиме Росія та такий собі "Номо".

За творами, Номо покликаний об’єднати слов’янські народи задля протистояння "силам зла" — "деструкторам", під якими маються на увазі очільники країн Європи, Японії та Північної Америки.

У творах зображено, що саме "деструктори" винні в усіх суспільних лихах, потрясіннях і природних катастрофах.

При цьому в образі "Номо" зашифровано російського президента Володимира Путіна: біографічні відомості, зазначені у книзі, повністю збігаються з біографією лідера РФ.

путін володимир (24231) секта (9) інтерв’ю (225) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+68
"Слуга народа" Верещук дала интервью секте, мечтающей об объединении славян под рукой Путина - Цензор.НЕТ 692
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17.08.2020 20:59 Відповісти
+56
ху*лососці вєрєщуковій НЕ МІСЦЕ в Україні!!!! ДЕ "гарант" , ДЕ "сбу"????
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17.08.2020 20:59 Відповісти
+53
«Іри́на Андрі́ївна Верещу́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 30 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рава-Руська ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України IX скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] , безпартійнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] . Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.»



Як Вам?
Ще раз, саме ця Верещук, є «Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.» !!!!!
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17.08.2020 21:03 Відповісти
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Не, пора уже эту зелёную дурку прикрывать! Где главврач?! Где санитары?! Этож пипец, панове!
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17.08.2020 21:36 Відповісти
Мо', вона спеціально пропіарила цю секту, щоб мудрий нарід обрав "аллатру" наступною провідною політичною силою (коли СН остаточно спортяться)?
А що, наш лохторат може...
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17.08.2020 21:38 Відповісти
😬
😁😁😁
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17.08.2020 21:44 Відповісти
Взагалі-то, цю секту пропіарив ЦН
Раніше я про них і не чув
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17.08.2020 21:44 Відповісти
Ніт. Цензор та інші медіа - це опосередкований піар (у вигляді новини про це інтерв'ю).
А напряму про них проверещала саме Верещук.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Чергове "Біле братство"... Зачекай, Верещучка ще й у них "проповідником" стане... А може і новою "Марією Деві-Христос"...
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18.08.2020 08:37 Відповісти
P.S.: я теж іще годину тому в душі не їпав, що така секта існує.
Тепер знаю. "Спасибі" Верещук за це
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17.08.2020 22:18 Відповісти
Про цю секту була якось передача декілька років тому. Здається "Секретний фронт" по ICTV. Там так її і позиціювали як прокацапську *************, але з завуальованим наративом.
Один мій знайомий якось дзвонив, казав, що читав класну книжку, тільки назву забув, і почав мені розповідати оцю завуальовану муйню. Я кажу: -Це аллатра? Він каже - точно, вона. То я його просвітив, він потім ретельніше про це прочитав і про цю секту. Дуже дякував, що відвернув його від цього лайна.
Там же прямо не кажуть про країни Заходу, Штати, Японію. Про ****** теж прямо не кажуть. Ось так і зомбують людей.
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18.08.2020 16:28 Відповісти
Мером палати психіатричної лікарні м.Києва має бути жінка.)
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17.08.2020 21:39 Відповісти
Если бы Хрипатая была обыкновенная дурноватая баба, ради бога, таких есть и они имеют право, но она глава подкомитета по безопасности Украины, здесь уже звиняйте, хрипатая креатура блазня, и он должен прежде всего думать о безопасности государства, а потом о здоровье, моральном и физическом своего квартала, и молчать ему нельзя, тем более, что в квартале есть откровенные коллаборанты, агенты беса путлера: гетманец, евг шевченко, бужанский, дубинский и пр.антиукраинские элементы.
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17.08.2020 21:41 Відповісти
рф- - ЛЖИВАЯ , ПОДЛАЯ ПРЕДАТЕЛЬНИЦА ! . ИУДОВССКАЯ ФАШИССКАЯ " сестра " - - .


.
Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна - Цензор.НЕТ 2162

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17.08.2020 21:46 Відповісти
хай параша от сепсиса здохнет
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18.08.2020 21:31 Відповісти
лайно курвяче
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17.08.2020 21:48 Відповісти
Ну,тупость еще никто не отменял.Каким боком объединение славян и московия?
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17.08.2020 21:51 Відповісти
про Аллатра щороку якусь ахінею придумують - позаторік що вони реінкарнація Білого братства, торік що Юлі Тимошенко служать і ось нова дурня про панславізм на чолі з путлєром. Як на мене, Аллатра схожа на теософію Блаватської…
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18.08.2020 00:07 Відповісти
Пристосуванці, які за гроші будуть виступати за кого завгодно, якщо це, не загрожує свободі та майну.
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18.08.2020 11:38 Відповісти
вони ні за кого з чужих не виступають - їм взагалі на всіх пофіг, бо живуть в якомусь свойому придуманому світі
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18.08.2020 12:20 Відповісти
Дегенератка Верещук - типичная представительница зелёной плесени
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17.08.2020 21:56 Відповісти
Верещук ездила раньше в российский патриотический лагерь на озеро Селигер в РФ, который Путин поддерживает. Медведчук со своей закарпатской мафией посылал ее на рашистское сборище туда. Верещук коллаборантка откровенная! Ее уже давным давно завербовали! Верещук фанатеет от Путина и она недавно говорила на тв, что хочет, чтобы в Украине был президентом Путин. Эта мразь ничем не отличается от Медведчука!!!
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17.08.2020 21:57 Відповісти
Ні хєра не вийде у того плюгавого гНомо.
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17.08.2020 21:58 Відповісти
Посмотрел. Тупая ослица с явно выраженной манией величия. Всё интервью - я, я, я!
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17.08.2020 21:58 Відповісти
шибанутое кенгуру.
но хорошо, что проявилось это до выборов.
мож кто осознает, что в мэры киева такое не годится и проголосует по уму а не по приколу
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Хай Верещук розкаже, де був її чоловік (командир спецназу "Альфа" по Львівській області) 18-20 лютого 2014 року!
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17.08.2020 22:07 Відповісти
а де він був?
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18.08.2020 13:31 Відповісти
И что они такое забористое дуют,поделились бы может и я уверую чего нибуть
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17.08.2020 22:10 Відповісти
ну минимум одна проблема у славян точно есть - Пыня не славянин, аж никак...
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17.08.2020 22:11 Відповісти
Прізвище пиніної мами - Шаломова...Типово слов'янське.
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18.08.2020 07:29 Відповісти
1)Думаешь, сексот такого уровня не подчистил свою биографию до седьмого колена?
2)В мордоре часто такое встречается: папа, мама, дедушка забуряченые мордвины, а бабушка согрешивши с русским гусаром рожает "русского" сына, а он стает родоначальником целого выводка русских существ. Главное правильно вписаться в документах.
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18.08.2020 09:29 Відповісти
У нас тоже есть своя Захарова... Шоб посмеятся не надо ждать дуру с непомытой головой из расейского МИДа.
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17.08.2020 22:14 Відповісти
Господи, ще і така нечисть у нас є.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Походу, наш зельоный мудотряс эту хабалку мертвеччуковскую где-то в бане на гастролях заприметил. Нам его квартальных дебилов мало!
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17.08.2020 22:17 Відповісти
********* очередную хорошую идею
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17.08.2020 22:21 Відповісти
Не *********, а ОСЛАБЛЯДЬ.
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17.08.2020 23:16 Відповісти
Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна - Цензор.НЕТ 9658
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17.08.2020 22:28 Відповісти
Ця ТП на гілляку у центрі Києва собі вже натринділа.
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17.08.2020 23:13 Відповісти
Та можна і на її батьківщині повісити, у Раві-Руській.
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18.08.2020 00:17 Відповісти
коллоборантка
********** подстилка
однозначно
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17.08.2020 22:29 Відповісти
Передайте там этой секте, что Путин и москали - не славяне. Славяне это украинцы, белорусы, чехи, поляки,словаки, словенцы и много других. Московия - порождение татаро-монгольской орды из множества племен - чудь, ведь, мурома, мокши и т.п., которые не относятся к словянам.
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17.08.2020 22:31 Відповісти
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17.08.2020 23:53 Відповісти
Напуганные возможностью "объединиться с ордынским ханом" славяне дружно разбежались. С вступлением в НАТО Украины там появится славянское большинство . Болтливую тетку, вместе с этой сектой, туда не возьмут.
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17.08.2020 22:31 Відповісти
"русский мир" - зло!
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17.08.2020 22:32 Відповісти
утєто поперло "кремлівску шлюжку".ну а че там говорить?................ .
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17.08.2020 22:35 Відповісти
Дура Дурой вскрой черепушку а там веревочка что держит уши
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17.08.2020 22:57 Відповісти
интересное предложение
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18.08.2020 21:33 Відповісти
"Слуга народа" (в лапках!!!),Цензор.нет,я опладую стоя👏👏👏
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17.08.2020 23:00 Відповісти
Ирочка умница, и мозги не отбиты.
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17.08.2020 23:19 Відповісти
Может и у тебя, крмелевский памперс, мозги тоже не отбиты, но ты и ирушка две мерзкие мокшанские бл.., ой, твари.
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17.08.2020 23:45 Відповісти
у верещук всегда такое запредельно тупое выражение лица. хотя, это, возможно, из-за неправильной нижней челюсти
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17.08.2020 23:08 Відповісти
От жеж гадюка! Де Янелох її знайшов? Чи може це крембль йому її підігнав?
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17.08.2020 23:18 Відповісти
Верещук, ты вечно вступишь
То в службу народную, то в секту.
Дальше куда вступать будешь.... ? 😂
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17.08.2020 23:19 Відповісти
В говно...
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18.08.2020 08:40 Відповісти
Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна - Цензор.НЕТ 9351
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17.08.2020 23:23 Відповісти
Не здогадувався що вона відьма,
А що відьми мають до слов"ян, так само як і москалі, тільки зло несуть, бо не сповідують християнських - слов"янських законів.
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17.08.2020 23:33 Відповісти
Тобто, це - нормально, щоб народний депутат, кандидат в мери столиці і член усяких там парламентських комітетів давала інтерв*ю і взагалі спілкувалася (публічно) з якимись сектантами ?

Я ж казала: зебіли перетворили Україну в дешеве і брудне шапіто. І обрали своїми =керманиками= отаких тупих і зачуханих чорноротих лахудр.
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18.08.2020 00:24 Відповісти
Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна - Цензор.НЕТ 9559
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18.08.2020 01:00 Відповісти
А кацапи яким тут боком до слов'ян?
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18.08.2020 01:02 Відповісти
Ірина Верещук - народний депутат України, талановита і багатогранна жінка. Має три вищі освіти, які закінчила з відзнакою. Ірина має досвід служби на офіцерських посадах, була мером міста Рава-Руська. Сьогодні Ірина бере активну участь в діяльності Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, веде активну соціальну діяльність та у всіх своїх діях завжди спирається на цінності людяності та взаєморозуміння. В інтерв'ю АЛЛАТРА ТБ Ірина Верещук поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в суспільстві і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо.
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18.08.2020 01:04 Відповісти
Чекисты и путинисты кремлевские задействуют все средства зомбирования против всех "стратов" общества, в целом стремясь всех людей одебилить и свести с ума.
Они считают, что сумасшедшим домом "легче управлять", чем вменяемой популяцией. Это говорит о том, что именно чекисты кремлевские реально безумны, психически больны и неадекватны в этом "доме", которым так "управляют" на РФ. Это ситуация, когда самые сумасшедшие в дурдоме - его главврач и весь подобранный им персонал.
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18.08.2020 04:03 Відповісти
Новое Белое братство???
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18.08.2020 04:34 Відповісти
на поклонську похожа може сестра?
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18.08.2020 06:23 Відповісти
А на фото точно она? Не Поклонская?
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18.08.2020 07:11 Відповісти
Про росіян-"слов'ян" насмішило😊.
Особливо про путлєра. Хто він там, іжора чи вєсь?
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18.08.2020 07:15 Відповісти
Вепс...Це щось споріднене з карелами, іжорцями... Коротше кажучи - фінноугри... Плем"я, практично, щезло і асимілювалося в "расейском народе... Мова щезла і не використовується...
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18.08.2020 08:44 Відповісти
мова пощезла, гени не асимілюєш - генофонд зберігся....
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18.08.2020 09:23 Відповісти
На формування людини, як "соціальної істоти" (а не як біологічної), впливає оточення, в якому вона росте... Тому турки брали малих дітей з підкорених народів і віддавали у турецькі сім"ї, а пізніше, коли вони підростали, передавали в яничарські школи... І ті, стаючи дорослими, ставали більшими турками, ніж самі турки... А "генетика" тут лише каже про расове (біологічне), походження людини... На Чернігівщині, в смт. Михайло-Коцюбинське, негр жив. Мати була українка, вчилась у Києві, прижила дитину. Потім померла, а хлопця ростили дід з бабою... Так він нічим від поліщука не відрізнявся, крім кольору шкіри...
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18.08.2020 09:32 Відповісти
Невже за це посміховисько в Києві хтось проголосує ?це друга Анна герман до того обидві з одного регіону.
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18.08.2020 08:38 Відповісти
При этом члены движения "Аллатра" верят в то, что непременно произойдет
"объединение славян", после которого начнется объединение мира, а важную
роль в этом будет играть Россия и некий "Номо". При этом в образе "Номо" зашифрован российский президент Владимир Путин:
биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с
биографией лидера РФ.

Если прочитать "Номо" в латинской транскрипции, то получится "Хомо". "Хомо" на сленге - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вполне соответствует наклонностям обнуленного и его статусу по жизни...
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18.08.2020 08:46 Відповісти
Ну і де ця Слуга-ідіотка таке болото знаходить? Це ж треба талант мати...
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18.08.2020 09:15 Відповісти
Белое браццтво номер 2.
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18.08.2020 09:17 Відповісти
верещучка -млекопитающее из отряда неуравновешенных.Меняя окраску пытается существовать на горбу украинского народа на халяву.Психически не устойчива и не рекомендуется для тесного контактирования в быту.(Циклопедия пресмыкающихся т.13)
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18.08.2020 09:36 Відповісти
А почему "Аллатра" функционирует в Украине как общественная организация еще с 2011 года под носом у СБУ???? Свобода слова?????? А Верещук надо "фильтровать" свои т.н. "интервью".....
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18.08.2020 12:43 Відповісти
А зачем? Как по мне, чем быстрее опустятся на дно, тем больше вероятности протрезвения лохтората. Хотя у этих дна не видно.
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18.08.2020 21:20 Відповісти
Вот как раз "дно" видно всегда, а света в конце туннеля - нет...
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18.08.2020 23:05 Відповісти
Да ладно Вам. Как только подумаешь, что вот.... всё уже.... дальше им падать некуда, достигли дна, они снова наутро стучат снизу.
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18.08.2020 23:41 Відповісти
Та воно і помітно, що верещучка сектанута баба.
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18.08.2020 17:56 Відповісти
Дурепа є і в Африці Дурепа !!! І Києву це підсовують ці ЗЕлені НЕДОЙДИ
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18.08.2020 18:10 Відповісти
В книгах Анастасии Новых, на которых базируется движение, "Номо" призван объединить славянские народы Источник: https://censor.net/n3214307 - так а рюзьгэ и не славяне то есть
небольшая группа туда попала но гдето с 80% населения неславяне до такой степени шо с
ящик стекломоя надо употребить шоб это назвать славянином или деже европейцем. Кароче
это уже колоборантсво просто ничем не прикрытое....... ну шо 73% идиотов вы за это голосо-
вали ??? да и шо там с тарифами шо слышно ???
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18.08.2020 18:53 Відповісти
Приятно, что шансы стать мэром у этой коровы, становятся все меньше.
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18.08.2020 19:36 Відповісти
Эта проб.лять верещучка в каждой дырке затычка.
Не могу уже на её морду лица смотреть и наглый приз..ж слышать.
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18.08.2020 19:48 Відповісти
• Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится! ............. ну вот чем дальше, тем чаще вспоминается Алиса в Стране Чудес.
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18.08.2020 21:18 Відповісти
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