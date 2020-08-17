Слуга народу" Верещук дала інтерв'ю секті, яка мріє про об'єднання слов'ян під рукою Путіна
Нардеп від "Слуги народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук дала інтерв'ю телеканалу секти "Аллатра". Її члени протистоять "силам зла" з Європи та Північної Америки і вірять в об'єднання слов'ян під головуванням президента РФ Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".
Кандидатка на посаду мера Києва дала 40-хвилинне інтерв’ю на тему "Благотворче суспільство" міжнародному онлайн-телебаченню "Аллатра ТВ".
"В інтерв’ю каналу Ірина Верещук поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в світі і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо", — зазначено на сайті організації.
Наразі "Аллатра" функціонує в Україні як громадська організація, а її проєкти фінансуються за допомогою краудфандінгу.
Рух позиціонує свою діяльність і вчення як такі, що є поза політикою і поза релігією. Однак деякими експертами "Аллатра" вважається саме релігійною організацією.
Члени руху "Аллатра" вірять у те, що неодмінно відбудеться "об’єднання слов’ян", після якого почнеться об’єднання світу, а важливу роль у цьому відіграватиме Росія та такий собі "Номо".
За творами, Номо покликаний об’єднати слов’янські народи задля протистояння "силам зла" — "деструкторам", під якими маються на увазі очільники країн Європи, Японії та Північної Америки.
У творах зображено, що саме "деструктори" винні в усіх суспільних лихах, потрясіннях і природних катастрофах.
При цьому в образі "Номо" зашифровано російського президента Володимира Путіна: біографічні відомості, зазначені у книзі, повністю збігаються з біографією лідера РФ.
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Раніше я про них і не чув
А напряму про них проверещала саме Верещук.
Тепер знаю. "Спасибі" Верещук за це
Один мій знайомий якось дзвонив, казав, що читав класну книжку, тільки назву забув, і почав мені розповідати оцю завуальовану муйню. Я кажу: -Це аллатра? Він каже - точно, вона. То я його просвітив, він потім ретельніше про це прочитав і про цю секту. Дуже дякував, що відвернув його від цього лайна.
Там же прямо не кажуть про країни Заходу, Штати, Японію. Про ****** теж прямо не кажуть. Ось так і зомбують людей.
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но хорошо, что проявилось это до выборов.
мож кто осознает, что в мэры киева такое не годится и проголосует по уму а не по приколу
2)В мордоре часто такое встречается: папа, мама, дедушка забуряченые мордвины, а бабушка согрешивши с русским гусаром рожает "русского" сына, а он стает родоначальником целого выводка русских существ. Главное правильно вписаться в документах.
********** подстилка
однозначно
То в службу народную, то в секту.
Дальше куда вступать будешь.... ? 😂
А що відьми мають до слов"ян, так само як і москалі, тільки зло несуть, бо не сповідують християнських - слов"янських законів.
Я ж казала: зебіли перетворили Україну в дешеве і брудне шапіто. І обрали своїми =керманиками= отаких тупих і зачуханих чорноротих лахудр.
Они считают, что сумасшедшим домом "легче управлять", чем вменяемой популяцией. Это говорит о том, что именно чекисты кремлевские реально безумны, психически больны и неадекватны в этом "доме", которым так "управляют" на РФ. Это ситуация, когда самые сумасшедшие в дурдоме - его главврач и весь подобранный им персонал.
Особливо про путлєра. Хто він там, іжора чи вєсь?
"объединение славян", после которого начнется объединение мира, а важную
роль в этом будет играть Россия и некий "Номо". При этом в образе "Номо" зашифрован российский президент Владимир Путин:
биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с
биографией лидера РФ.
Если прочитать "Номо" в латинской транскрипции, то получится "Хомо". "Хомо" на сленге - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вполне соответствует наклонностям обнуленного и его статусу по жизни...
небольшая группа туда попала но гдето с 80% населения неславяне до такой степени шо с
ящик стекломоя надо употребить шоб это назвать славянином или деже европейцем. Кароче
это уже колоборантсво просто ничем не прикрытое....... ну шо 73% идиотов вы за это голосо-
вали ??? да и шо там с тарифами шо слышно ???
Не могу уже на её морду лица смотреть и наглый приз..ж слышать.