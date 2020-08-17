Шахтарі підприємства "Білоруськалій" зібралися на мітинг, де оголосили про безстроковий страйк

Солігорські шахтарі під час мітингу оголосили про безстроковий страйк і закликали владу визнати підсумки президентських виборів недійсними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал tut.by.

"Як прозвучало зі сцени, співробітники "Білоруськалію" приходитимуть на роботу як належить, але працювати не будуть", - йдеться в повідомленні TUT.by.

За даними порталу, о шостій годині вечора на центральну площу Солігорська почали приходити місцеві жителі з біло-червоно-білими прапорами, повітряними кульками та плакатами. Серед них - "Саша, якщо любиш - відпусти".

Як наголошується в повідомленні, в понеділок співробітники "Білоруськалію" оголосили про страйк, і вдень робота всіх шахт була зупинена. "Наразі на площі представники страйкому збирають підписи, щоб офіційно повідомити керівництву про страйк", - повідомляє TUT.by.

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