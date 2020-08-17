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Новини Революція в Білорусі
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Шахтарі підприємства "Білоруськалій" зібралися на мітинг, де оголосили про безстроковий страйк

Шахтарі підприємства

Солігорські шахтарі під час мітингу оголосили про безстроковий страйк і закликали владу визнати підсумки президентських виборів недійсними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал tut.by.

"Як прозвучало зі сцени, співробітники "Білоруськалію" приходитимуть на роботу як належить, але працювати не будуть", - йдеться в повідомленні TUT.by.

За даними порталу, о шостій годині вечора на центральну площу Солігорська почали приходити місцеві жителі з біло-червоно-білими прапорами, повітряними кульками та плакатами. Серед них - "Саша, якщо любиш - відпусти".

Як наголошується в повідомленні, в понеділок співробітники "Білоруськалію" оголосили про страйк, і вдень робота всіх шахт була зупинена. "Наразі на площі представники страйкому збирають підписи, щоб офіційно повідомити керівництву про страйк", - повідомляє TUT.by.

Також читайте: Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять

Білорусь (7987) страйк (208) шахтарі (538)


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Топ коментарі
+26
білоруси, памятайте: картопля прекрасна с укропом, а не з колорадом
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17.08.2020 21:05 Відповісти
+18
Митинги можно игнорировать, а забастовки нет.
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17.08.2020 21:05 Відповісти
+16
Шахтеры предприятия "Белоруськалий" собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - Цензор.НЕТ 4780
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17.08.2020 21:09 Відповісти
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Шахтеров много всяких, те, которые объявили о забастовке, кем то были уполномочены говорить за всех? Большинство подписалось за забастовку, или нет?
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17.08.2020 22:01 Відповісти
А кто сказал что кто то подписался за всех? Кто не хочет-не бастует. Их еще не били просто.
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17.08.2020 22:02 Відповісти
Тем, кто тут очень переживает о заводах, хочу еще раз повторить: все наши работающие заводы производят устаревший хлам, который никуда не продается. А если и продается, то им спускают план произвести гораздо больше, чем требует рынок, ради валовых показателей и дутого роста. Товар гниет на складах. Оборотка вымывается. Для ее пополнения берутся кредиты. Даже на зарплату. Но надо платить проценты. Долговая кабала нарастает. Все это пока закрывалось внешними кредитами. В основном российскими. Хотя рашка дает под 7% а европа под 2 и меньше. То есть налицо колониальное вытягивание средств из страны.
Итого: чем меньше проработают такое заводы-тем меньше убытков стране. Это экономика а не эмоции.
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17.08.2020 22:07 Відповісти
Ну ты пупсик, кидающих зажигательные смеси на улицах бить нельзя, а не желающих бастовать шахтеров можно и вообще ты - Бог, решающий судьбы мира, а не простой ... и ...!
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17.08.2020 22:08 Відповісти
Ни одной зажигательной смеси ни в одном городе не было брошено. Ни одной!
А вот на рашанских сайтах это муссируется постоянно. Ты спалился, бот!
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17.08.2020 22:17 Відповісти
А откуда тебе знать? Лука официально объявил? Однако пох, бросали бутылки или всего лишь булыжники, твоя логика остается той же: любой уголовник имеет право убивать ментов, если США+ЕС решили снять Луку с должности.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
А сколько ментов убили?
А почему и когда начали бросать?
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Какая разница? Покушение на жизнь мента тоже тяжелая уголовщина, а почему бандиты пытаются кого то покалечить или убить мне пох, их ничто не оправдывает.
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17.08.2020 22:43 Відповісти
Это никакие не менты (или как раз менты) - это преступная группировка в погонах, творящая беззаконие.
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18.08.2020 00:16 Відповісти
Где нибудь в мире есть менты, 100% соблюдающие все законы? Что там в Штатах? Из за чего бунт? Ты лучше разберись с соблюдением законности "мирными демонстрантами", или некоторым гражданам дозволено нарушать закон, а другим - не дозволено?
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18.08.2020 10:16 Відповісти
Люди не думають як обрати інший суспільно-державний устрій. Глибокий совок : "Який генсек кпсс буде кращий", "Бєрія чи Сталін ?"
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17.08.2020 23:00 Відповісти
Шахтері хочуть, щоб шахти позакривали і щоб не було роботи в країні? Оце довбні!
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18.08.2020 01:15 Відповісти
?
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18.08.2020 02:36 Відповісти
З тебе такий "учитель", як з мене - балерина... Якщо шахти нерентабельні, то їх і так, і так варто закривать... Однак, чи багато у Білорусі енергоресурсів? Небагато... Трохи бурого вугілля і торф... І ВСЕ... Решта - імпорт... Так що шахти вугільні закривать ніхто не буде... Далі - в Білорусі бідні грунти, і без інтенсивного живлення мінеральними добривами родючість їх різко впаде. Значить, калійні шахти теж потрібні Білорусі... А це означає, що шахти і шахтарі Білорусі необхідні... То який сенс їх "закривать"? А страйк б"є не по єкономіці, в першу чергу, а по владі, бо шахти державні, і вони прибуток дають державі, якою ця влада і розпоряджається... І якщо влада не піде на реформи, то завтра вони опиняться перед економічною кризою...
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18.08.2020 05:25 Відповісти
Особливо "цікаво" читати різню ахінею від тих, хто поняття не має про що пише! Вчи матчасть іне будеш таким тупим виглядати своїми дописами!)))
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18.08.2020 18:45 Відповісти
Ну, покажи нам свою "гостроту"... Повчимося у тебе "уму-розуму"... А поки що я в твоєму, "жирно написаному" коментарі бачу лише "ображений пердь!", нічим не підкріплений...
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18.08.2020 19:43 Відповісти
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