У Білорусі тримають у в'язниці опозиційного політичного діяча Шклярова: йому загрожує до 3 років позбавлення волі

Влада Білорусі затримала відомого опозиційного політичного діяча Віталія Шклярова. Йому закидають організацію мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської 29 травня в місті Гродно, де її чоловік, популярний влогер Сергій Тіхановський збирав підписи на її підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив BuzzFeed News адвокат Шклярова Антон Гашинський, в разі, якщо опозиційний політик буде визнаний винним, він може бути позбавлений волі на строк до 3 років.

Він також додав, що Шкляров був затриманий 29 липня в Гродно, куди приїхав із сином, щоб відвідати свою матір, хвору на рак.

"Коли Шкляров вийшов з дому, його викрали агенти служби безпеки КДБ Білорусі і доправили до слідчого ізолятора в Мінську. У нього вистачило тільки часу, щоб написати в своєму телеграм-каналі одне слово:"Заарештовано". Зараз він перебуває в жахливих умовах: в переповненій камері у вологому підвалі з цвіллю і тарганами, а також ув'язненими, які постійно курять. Ми кілька разів подавали скарги на умови його утримання, але представники влади їх проігнорували", - розповів адвокат політика.







Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка. Сам Лукашенко, в одному з публічних виступів фактично визнав, що Шкляров був затриманий за його вказівкою. "Були затримані деякі люди - з американськими паспортами, які одружені на американках, що працюють у Держдепі", - цитує видання слова Лукашенка з посиланням на агентство "Белта".

Віталій Шкляров - міжнародний політичний діяч, автор книг і низки теоретичних публікацій про політику. Останнім часом веде популярний Telegram-канал, де публікує аналітичні матеріали про політичні події в США, Росії, Україні та Білорусі. За тиждень до затримання він також розкритикував Лукашенка за використання "популізму і грубої сили" в колонці, опублікованій у Forbes Russia. Він одружений з американкою, яка працює в дипломатичному корпусі США.

Віталій Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти Штатів Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був одним з керівників кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році.

Відзначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка почати діалог зі своїм суспільством і висловив надію на мирне врегулювання ситуації в сусідній країні.