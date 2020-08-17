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Новини Революція в Білорусі
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Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської

Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської

Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської визначив частину складу Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі.

Список опублікувала довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У раді - довірені особи Тіхановської (Ковалькова, Микола Козлов), координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький, міжнародний медіатор Лілія Власова, політик і глава руху за свободу Юрій Губаревич, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Лівянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, засновник групи компаній BELBIZ Тетяна Маринич, економіст Сергій Чалий та інші.

За словами Ковалькової, до них звернулися "сотні видатних людей, професіоналів, справжніх білорусів". Вибирати було складно.

"Це не означає, що інші заявки відхилені, ще йде процес формування основного складу Координаційної ради, і будуть створені майданчики для роботи розширеного складу, робітників і експертних груп", - написала вона.

Ольга Ковалькова повідомила, що перше засідання Координаційної ради відбудеться  найближчими днями.

Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської 01

Нагадаємо, ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, під час підрахування голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я готова стати національним лідером", - Тіхановська випустила нове звернення до білорусів. ВIДЕО

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Нормальный совет, почти всех знаю, это уже хорошо.
С началом, ребята)))
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17.08.2020 22:06 Відповісти
+6
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 4802
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17.08.2020 22:10 Відповісти
+6
Наступают на те же грабли, что и Гуайдо. Когда в разгар революции его команда тоже начала министерские портфели делить ещё до победы, вместо того, чтобы довести дело до конца. Чем закончилось, известно. Возможно даже, что кремлёвская консерва Цыгановская делает это осознанно, ориентируясь именно на Венесуэлу. Заманила к себе в команду потенциальных лидеров, которые реально могли бы руководить протестом, и направляет их усилия в гудок.
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17.08.2020 22:12 Відповісти
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Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 4802
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17.08.2020 22:10 Відповісти
Так и мечтают негодяи поступить с человеком, который 26 лет на Белоруссию мантулил.Так и мечтают негодяи самой Белоруссии под дых дать и пока она очухается - ограбить до нитки.
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17.08.2020 22:11 Відповісти
і до чого він домантулився? до диктатури та розстрілів своїх громадян.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
До того, что не оставил под диктатурой короновируса своих граждан, дал им работу, сохранил заводы, бесплатное обучение и образование и самую низкую детскую смертнсть среди стран СНГ, не отдал недра олигархам.
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17.08.2020 22:19 Відповісти
Дак потому и не отдал, что он страну считает своей собственностью, которой делиться не намерен ни с кем.
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17.08.2020 22:21 Відповісти
Страна принадлежит народу, а Лука охраняет ее от разграбления как верный цепной пес, которого народ поставил свое добро охранять.
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17.08.2020 22:40 Відповісти
бугага, лукашеску охороняє, а білоруси такі розгільдяї і взагалі ліниві, що самі не можуть, один усатий охороняє.
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18.08.2020 07:16 Відповісти
Хто йому дав право вбивати громадян Бєларусі? Він цар і бог там, чи вони його власність ?
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17.08.2020 22:24 Відповісти
Сохранил детскую смертность? Да, тут ты прав )))
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Ну, хз, не всё так однозначно. Я, например, положительно отношусь к Пороху. Но, какой бы он ни был хороший, если б он так же правил 26 лет, с каждыми последующими выборами сам себе рисуя всё большие проценты, то я б тоже был против него.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
расскажи это ребятам, которые побывали в СИЗО, после справедливого несогласия с комплексами диктатора из-за результатов выборов.
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17.08.2020 22:16 Відповісти
Насчет СИЗО это Луке надо со своими силовиками разбираться. В Америке, в Германии еще хуже полиция народ избивает. Но Президентов народ за это не трогает.
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17.08.2020 22:26 Відповісти
и даже близко не так. Никто не бьёт 80% своего населения.
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17.08.2020 22:40 Відповісти
"а в америке негров линчуют" -- вот на этом аргументе сливаются ВСЕ кацапские штирлицы.
Хватит пенять на проклятую америку, ответь прямо - хорошо ли это или плохо, когда мирных протестующих бьют и маринуют в ровд?
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17.08.2020 22:40 Відповісти
А давайте я у себя на кухне тоже такой совет из соседок организую. И скажу - зелю геть! Вся власть украинцам!
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17.08.2020 22:10 Відповісти
https://censor.net/user/466000 Давно чекаємо хто б це зробив. Коли починаєте і де ?
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Та уже испугала нашу власть пропозицией. Видите - спрятали мой коммент.
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17.08.2020 22:27 Відповісти
Разбудите меня,когда власть возьмёт Тихановская...Я скажу:"бинго"Х-ло,твоя масть с...а...
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17.08.2020 22:10 Відповісти
Разбудить тебя когда власть в Белоруссии возьмут евреи?
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17.08.2020 22:12 Відповісти
Вставай - Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко https://lenta.ru/tags/persons/eysmont-natalya/ Наталья Эйсмонт
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17.08.2020 22:17 Відповісти
" Огласите весь список, я записываю"- Лукашенко.
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17.08.2020 22:11 Відповісти
Її ж чоловік був внесений в базу миротворця.
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17.08.2020 22:12 Відповісти
Наступают на те же грабли, что и Гуайдо. Когда в разгар революции его команда тоже начала министерские портфели делить ещё до победы, вместо того, чтобы довести дело до конца. Чем закончилось, известно. Возможно даже, что кремлёвская консерва Цыгановская делает это осознанно, ориентируясь именно на Венесуэлу. Заманила к себе в команду потенциальных лидеров, которые реально могли бы руководить протестом, и направляет их усилия в гудок.
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17.08.2020 22:12 Відповісти
лукашеску и чаушеску не диктаторы
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17.08.2020 22:14 Відповісти
Трупи...
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17.08.2020 22:16 Відповісти
Вони не знають що авторітарну владу ніхто ніколи не віддасть па просьбе трудящихся ?? Владу треба брати а просити віддати ! Є така стара істина : якщо ти вовк - бери ! Якщо вівця - терпи . Все просто
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17.08.2020 22:14 Відповісти
«»»»НЕ просити віддати»»»
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Спрачаліся доўга,
Як край наш раскрасці,
Дый спеліся ўрэшце:
Парваць на дзве часці.
Адна часць Варшаве
Лізаць ногі будзе,
Маскве хай другая
Нясе свае грудзі.
Забыліся толькі,
Хаўруснікі ночы,
Спытаць беларуса,
Чым сам ён быць хоча
Па-мойму ж не варта,
Панкі, так лезць з жылаў
Як свінням - не глянуць
Вам дальш свайго рыла.Янка Купала,1913.Прошло больше 100 лет,но ничего не изменилось в этой юдоли скорби
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17.08.2020 22:14 Відповісти
Бесполезно.Лука за 26 лет вырастил поколение дегенератов,которое его сожрало.Ничо-скоро вас догоним
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17.08.2020 22:45 Відповісти
Та не дай Бог идти нашей дорогой,учитесь лучше на наших ошибках а идите своей дорогой не повторяя наших.Возможно через десяток другой лет мы будем учиться у вас.
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17.08.2020 22:58 Відповісти
И какую же часть Беларуси хочет сейчас захватить Варшава, и кто из беларусов хочет присоединиться к Польше? Расскажи-ка лукашист.
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18.08.2020 00:37 Відповісти
Трамп, как там Трамп себя чувствует? Боюсь и в США, такое же ихний Трампуша желает устроить...
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17.08.2020 22:15 Відповісти
тихиновская была майор кгб белоруси.стала подполковником
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17.08.2020 22:16 Відповісти
Вона за освітою педагог.Це все схоже,на якусь московську операцію.
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17.08.2020 22:16 Відповісти
Освіта освітою, але ця =президентка= ніде не працює останні роки. Сидить вдома з дітьми.
Точно як у нас служок уродів позбирали по закапелках: безробітних, без освіти ...

Але як же біографію підчищають швиденько ...
Уже вона - політичний діяч, перекладач ... *** ***
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17.08.2020 23:17 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Я заходив навіть на нашу Вікіпедію,вже настрочили.З ранку до вечора в нас показують Білорусь і наші це все підтримують.Я казав і кажу,Лукашенко диктатор,але хто замість нього? Там ж повністю московити захоплять Білорусь,без війни.
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17.08.2020 23:21 Відповісти
Та бачте, наші і blm майже всі підтримували з рештою лівацтва, і короноістерію ...
Треба таки шукать планету, я ж Вам казала.
Їх і захоплювати не треба: вони самі дружно почимчикують. І добровільно.
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17.08.2020 23:27 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Щодо коронавірусу,то він не розповсюджується на протестувальників. А якби припустімо Лукашенко закрив Білорусь на карантин і переніс вибори на весну? Думаю нічого би не було.
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17.08.2020 23:30 Відповісти
Точно так, як і на "протестувальників блм-ських"
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17.08.2020 23:37 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Так.
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17.08.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/user/165058 В нас жоден канал не показував протести блмщиків.Майже ніхто з наший людей не дивиться закордоні змі.Тільки слухають політологів,які красиво розповідають казочки.
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17.08.2020 23:33 Відповісти
Так тут жаліли нещасного урку і прокльонами сипали на копа.
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17.08.2020 23:35 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Зараз навіть відео з'вилося з камери поліцейського.Так от,після того придушення,його посадили в поліцейську автівку і він ще там казився.Так що він здох,не від придушення.Але це відео,вже нікому не потрібне.
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17.08.2020 23:40 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Кажуть,що в найближчій до Землі зоряній системі Альфа Центавра,є планети земного типу.
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17.08.2020 23:47 Відповісти
Треба попросить Ілона Маска, щоб він нас туди одвіз.
Візьмем ще наших, хто захоче.
Але будем прилітать періодично: порядки наводити і перевіряти, чи людство опритомніло трохи.
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18.08.2020 00:03 Відповісти
головне - чорних не беремо
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18.08.2020 09:12 Відповісти
Мирная передача,а кому озвучте...Да в бульбашии нет ни одного политического яркого лидера разве что одному из клонов *****.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
Комитет - это хорошо. Так еще и Лукашенка надо уговорить отдать власть. Забастовку он переживет. денег у него хватит. Когда шахтеры будут последний ремень доваривать - Лукашенко харю мороженым отьедать будет.
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17.08.2020 22:18 Відповісти
сталин занончил 4 класса в церкви.зато каким был педагогом
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17.08.2020 22:19 Відповісти
Сталін вчився в духовній семінарії на попа.
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17.08.2020 22:23 Відповісти
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси.


Какой передачи, кому? Речь же шла о повторных выборах. Кто сказал, что Тихановская победила, тем более в первом туре? Она же зиц-председатель. Дааа, сябры, поговорим через годик-другой....
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17.08.2020 22:22 Відповісти
Требовали выборы признать не действительными. И требовали -лукашенко - уезжай в Ростов.
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17.08.2020 22:24 Відповісти
Видишь,как хитренько,р-раз и в президиум...
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17.08.2020 22:29 Відповісти
Все президенты завидуют Луке, за 26 лет ничего не разворовал...
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17.08.2020 22:22 Відповісти
«Гордоном клянусь !»
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17.08.2020 22:25 Відповісти
особенно Григорьевич будет переживать санкции против себя. Заныкал там в Панамах млрд.долл. МАЗы с сотнями тонн. баксов уже готовы выехать на обложки демократической прессы.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
Как раз у Лукашенко нет зарубежных счетов, в отличие от Пороха. Так что Западу не за что его ухватить.
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17.08.2020 22:36 Відповісти
Шото вы,Сябры,летите впереди паровоза...
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17.08.2020 22:23 Відповісти
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 9208
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17.08.2020 22:24 Відповісти
Сначала прочитай, что такое хунта, а потом будешь нести чушь про хунту в Украине.
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17.08.2020 22:39 Відповісти
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси, - штаб Тихановской - Цензор.НЕТ 5565
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17.08.2020 22:25 Відповісти
Комитет комитетом, но сегодня, лукашеску показал что никому, ничего передавать не собирается. Ну разве ху@ло " попросит".
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17.08.2020 22:26 Відповісти
***** не попросит и не предложет, просто: А) Вырежет аппендицит, как бите на маацьве, Б) Напоит чаем, как Путиных, чурку и Литвиненко, В) Утопит в озере, Г) Пометит ручки дверей "новичком", Д) отремонтирует самолёт, Е) Остановится сердце как у внука назарбаева ... , боюсь и алфавита не хватит что бы описать хоть сотую долю кегебистских убийств, Короче, только не дать свергнуть сашку0%! Лука уже труп реальный и политический тоже... На счёт царевича Коли, не знаю. Всякое может быть...
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17.08.2020 23:35 Відповісти
Чітко і організовано - молодці ...
Але це все лише початок ... Невідомо ЩО буде , якщо Лука дійсно відійде від влади ...
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17.08.2020 22:28 Відповісти
давайте гоните таракана . а там видно будет . Жаль что протесты не за геополическую направленность , не за самоидентичность , не за выход из руССкого мира но все же лучше .как то двигаться вперед . чем стоять в застое .
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17.08.2020 22:29 Відповісти
"Список опубликовала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook"
Надеюсь, все они за границей?
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17.08.2020 22:30 Відповісти
Наша Ыліта , 🍫-на, таки за Луку..
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17.08.2020 22:33 Відповісти
Ну так он же не плачущая удирающая домохозяйка Тихановская. Лукашенко - орел!
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської - Цензор.НЕТ 7102
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17.08.2020 22:35 Відповісти
А тем временем...

"Національний банк надав 14 банкам рефінансування на 4,84 млрд грн під 6% річних."
В том числе и Международному Инвестиционному Банку(МИБ) Порошенка - 100 млн гр.
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17.08.2020 22:36 Відповісти
Думаю всё у них очень быстро всё наладится,после смены власти. Так как у них нет такого количества коррупционеров и олигархов переплетных с властью как у нас. Они быстро достигнут европейского уровня!
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17.08.2020 22:40 Відповісти
В Украине их (олигархов) то же не было,пока у руля не встал Леонид Данилович Кучма.
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17.08.2020 22:46 Відповісти
Ага, их быстро не станет как государства!))
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18.08.2020 01:06 Відповісти
Та вы шо? А дусмаете запросто так еврейскую домохозяйку на трон тянут? Это же евреи хотят взять в белоруссии власть и все разграбить. А евреи не обязательно живут в Беларуси. Скупят за гроши все и пустят белорусов по миру.
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17.08.2020 22:42 Відповісти
Более 30 человек уже вошли в состав Координационного совета для мирной передачи власти в Беларуси,

А мне сдается,что для мирного получения власти в Беларуси,
И,оглядываясь на прошедшие 20 лет в Украине, как тут не вспомнить слова,- революцию делают идеалисты,а к власти приходят ...(каждый может написать что думает).
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17.08.2020 22:44 Відповісти
Вот и лидеры, а то вечно кто-то сокрушался дескать некому вести народ за собой.
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17.08.2020 22:45 Відповісти
Та нє, зрітє в корєнь. Люди не думають як обрати інший суспільно-державний устрій. Глибокий совок : "Який генсек кпсс буде кращий", "Бєрія чи Сталін ?",
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17.08.2020 22:49 Відповісти
італійський страйк по-білоруському

Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської - Цензор.НЕТ 7325
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17.08.2020 23:31 Відповісти
Білоруси звичайно "казкові персонажі"! Своїми руками нищать державу! Це приклад того, як стабільність і добробут втомлюють народ і їм хочеться ефимерної демократії і хаосу!
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18.08.2020 01:05 Відповісти
Ну не хотят они учиться на наших ошибках..У них сохранилось уйма того,что по дерибанить..Олигархи уже не за горами..Пущай,олухи, попробуют и наш путь в криминально-олигархию..
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18.08.2020 13:21 Відповісти
А кто виноват в событиях в Белоруси?
Те, 90% которых нынешняя власть устраивает. Они сидят и сопят в три дырочки.
Они за все последствия и расплатятся.
Нам, украинцам прикольно наблюдать: белорусские бараны думают, что их ведут на стрижку, а с них снимут шкуры.
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18.08.2020 08:46 Відповісти
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