Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської
Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської визначив частину складу Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі.
Список опублікувала довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У раді - довірені особи Тіхановської (Ковалькова, Микола Козлов), координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький, міжнародний медіатор Лілія Власова, політик і глава руху за свободу Юрій Губаревич, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Лівянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, засновник групи компаній BELBIZ Тетяна Маринич, економіст Сергій Чалий та інші.
За словами Ковалькової, до них звернулися "сотні видатних людей, професіоналів, справжніх білорусів". Вибирати було складно.
"Це не означає, що інші заявки відхилені, ще йде процес формування основного складу Координаційної ради, і будуть створені майданчики для роботи розширеного складу, робітників і експертних груп", - написала вона.
Ольга Ковалькова повідомила, що перше засідання Координаційної ради відбудеться найближчими днями.
Нагадаємо, ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, під час підрахування голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Хватит пенять на проклятую америку, ответь прямо - хорошо ли это или плохо, когда мирных протестующих бьют и маринуют в ровд?
Як край наш раскрасці,
Дый спеліся ўрэшце:
Парваць на дзве часці.
Адна часць Варшаве
Лізаць ногі будзе,
Маскве хай другая
Нясе свае грудзі.
Забыліся толькі,
Хаўруснікі ночы,
Спытаць беларуса,
Чым сам ён быць хоча
Па-мойму ж не варта,
Панкі, так лезць з жылаў
Як свінням - не глянуць
Вам дальш свайго рыла.Янка Купала,1913.Прошло больше 100 лет,но ничего не изменилось в этой юдоли скорби
Точно як у нас служок уродів позбирали по закапелках: безробітних, без освіти ...
Але як же біографію підчищають швиденько ...
Уже вона - політичний діяч, перекладач ... *** ***
Треба таки шукать планету, я ж Вам казала.
Їх і захоплювати не треба: вони самі дружно почимчикують. І добровільно.
Візьмем ще наших, хто захоче.
Але будем прилітать періодично: порядки наводити і перевіряти, чи людство опритомніло трохи.
Какой передачи, кому? Речь же шла о повторных выборах. Кто сказал, что Тихановская победила, тем более в первом туре? Она же зиц-председатель. Дааа, сябры, поговорим через годик-другой....
Але це все лише початок ... Невідомо ЩО буде , якщо Лука дійсно відійде від влади ...
Надеюсь, все они за границей?
"Національний банк надав 14 банкам рефінансування на 4,84 млрд грн під 6% річних."
В том числе и Международному Инвестиционному Банку(МИБ) Порошенка - 100 млн гр.
А мне сдается,что для мирного получения власти в Беларуси,
И,оглядываясь на прошедшие 20 лет в Украине, как тут не вспомнить слова,- революцию делают идеалисты,а к власти приходят ...(каждый может написать что думает).
Те, 90% которых нынешняя власть устраивает. Они сидят и сопят в три дырочки.
Они за все последствия и расплатятся.
Нам, украинцам прикольно наблюдать: белорусские бараны думают, что их ведут на стрижку, а с них снимут шкуры.