Понад 30 людей вже увійшли до складу Координаційної ради для мирної передачі влади в Білорусі, - штаб Тіхановської

Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської визначив частину складу Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі.

Список опублікувала довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У раді - довірені особи Тіхановської (Ковалькова, Микола Козлов), координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Беляцький, міжнародний медіатор Лілія Власова, політик і глава руху за свободу Юрій Губаревич, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Лівянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, засновник групи компаній BELBIZ Тетяна Маринич, економіст Сергій Чалий та інші.

За словами Ковалькової, до них звернулися "сотні видатних людей, професіоналів, справжніх білорусів". Вибирати було складно.

"Це не означає, що інші заявки відхилені, ще йде процес формування основного складу Координаційної ради, і будуть створені майданчики для роботи розширеного складу, робітників і експертних груп", - написала вона.

Ольга Ковалькова повідомила, що перше засідання Координаційної ради відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, під час підрахування голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я готова стати національним лідером", - Тіхановська випустила нове звернення до білорусів. ВIДЕО