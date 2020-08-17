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Новини Революція в Білорусі
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Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян

Мінське відділення ветеранів спецпідрозділу групи Альфа БООВ КДБ "Честь" засудило застосування сили проти мирних громадян під час протестів в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TYT. by.

Ветерани заявили, що "рішуче засуджують протиправні насильницькі дії і свавілля щодо мирних громадян нашої країни".

На думку ветеранів, подіям необхідно дати правову оцінку, а винних притягти до відповідальності.

"Звертаємося до керівників і співробітників органів безпеки і правопорядку, командирів спецпідрозділів дотримуватися принципу законності в своїх діях, пам'ятати про відповідальність за його порушення, - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви - патріот. Зараз треба зберегти країну, - Лукашенко призначив главою своєї адміністрації вихідця з КДБ Сергієнка

Білорусь (7987) ветерани (1096) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+20
Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан - Цензор.НЕТ 7160
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17.08.2020 22:25 Відповісти
+7
Ветерани КГБ проти насилля?

Пчіли проти міду, якось так...
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17.08.2020 22:27 Відповісти
+6
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
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кгб...
вони там всі однакові.
хіба здатні підтримати прагнення народу ?
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17.08.2020 22:22 Відповісти
Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан - Цензор.НЕТ 7160
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17.08.2020 22:25 Відповісти
Ветерани КГБ проти насилля?

Пчіли проти міду, якось так...
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17.08.2020 22:27 Відповісти
старые пчелы против меда - так точнее
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17.08.2020 22:36 Відповісти
Может быть у вас слишком предвзятое мнение о сотрудниках КГБ? Может там тоже есть люди?! Для меня этот вопрос риторический.
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17.08.2020 22:51 Відповісти
Это такой прикол у спец служб мира... ну нравится им носить овечьи шкурки загрызенных ими баранов поверх волчей шерсти
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17.08.2020 22:40 Відповісти
Щось не зрозуміло, то вона за свого чоловіка переживає чи обіймає садюгу, який наказу чекає ?

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 9798
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17.08.2020 22:41 Відповісти
Она - кгбистка, делает сюжет для телеканалов режима.
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17.08.2020 22:48 Відповісти
Это внутренние войска, срочники, опустившие щиты
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17.08.2020 23:13 Відповісти
https://twitter.com/Dodeskaden2
https://twitter.com/Dodeskaden2

George Costanza

@Dodeskaden2


В Минске

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 6914
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17.08.2020 23:49 Відповісти
Бджоли кацапе, БДЖОЛИ проти меду !!!
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17.08.2020 23:16 Відповісти
Ніт! У цьому випадку - конкретно ПЧІЛИ проти МІДУ!
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17.08.2020 23:35 Відповісти
за битого двох небитих...

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek @Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 https://twitter.com/Krychek5



Судьба гримасничает.
Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста.
Теперь плачется. Вопрошает: "За што?"

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 5923
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17.08.2020 23:20 Відповісти
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
они чо, заранее напрягаются, чтоб если реально пойдет ответка от народа, им за компанию с действующими омонами не прилетело?
а то как-то леопард, отбеливающий собственніе пятна на шкуре странновато віглядит...
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17.08.2020 22:32 Відповісти
Тезис о пятнистых старых хищниках из КГБ, отбеливающих пятна на своей звериной шкуре, - это просто блеск ! Респект, пани Тетяна.

Образное выражение о невозможности грешнику самому лично преодолеть свою греховную природу, как леопарду не избавиться от своих пятен - это, вроде из Ветхого завета?
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17.08.2020 23:19 Відповісти
КДБшникам вірити - себе не поважати ...
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17.08.2020 22:33 Відповісти
болотное нквд за нарот. теперь мы видели все.
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Во времена развала СССР, когда запахло жаренным. именно опытные кгбешники первые сливались и дистанцировались от власти.Невозможно поверить в гуманность ветеранов КГБ Альфы, человечных туда просто не берут, это прожженные циники. Зато почуяли опытные ветераны что табуретка под Лукой вот вот рухнет
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17.08.2020 22:34 Відповісти
більше того - "во времена развала СССР" саме КДБшники і створювали різних і підконтрольних їм "борців з режимом" ... І й досі їх контролюють !
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Ага например чету Тихановских! Эти традиции силовиков ссср живут и в Украине. взять например связкую дядя Аваков - дядя Белецки
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17.08.2020 22:58 Відповісти
главное, чтоб его веревка відержала, а табуретку есть кому вібить
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17.08.2020 22:39 Відповісти
вот пусть и пошуршат для народа: это свои или братья старшие упражнялись на людях?
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17.08.2020 22:56 Відповісти
выТИРАНЫ против насилия ! Во ***! наливай ишо !!!
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17.08.2020 22:34 Відповісти
не палитесь ребята сказали ветераны
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Ділять шкіру не вбитого Лукашенка.Схоже на спецоперацію московитів.
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 7524
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17.08.2020 22:38 Відповісти
А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, ОНИ СМОГУТ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ?

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 2661
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17.08.2020 22:40 Відповісти
обкуренные уйопки
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18.08.2020 00:41 Відповісти
А Вы сябры уверены что после приказа Лукашенко отвести к западным границам боездатные подразделения армии Вас не будут бить уже кацапские подразделения в масках и форме силовых белоруских подразделенй?Ведь свои то могут и сложить щиты а ,,зеленым человечкам,, то пофиг.
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17.08.2020 22:43 Відповісти
Соплі ви, а не ветерани.

Були б ветеранами - показали б голову Міністра Внутрішніх Справ Білорусі окремо від тіла. І повідомили б, що так буде з наступних, хто підніме руку на людей.
Це лікарі, вчені, музиканти можуть заявами воювати. А для КДБ це гантьба.
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17.08.2020 22:48 Відповісти
Они в отличии от тебя именно ветераны.
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17.08.2020 22:53 Відповісти
они в отличие от нас на неплохой пенсии
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17.08.2020 22:58 Відповісти
Пока украинское ворье растаскивало наследие СССР по карманам и резало заводы на металлолом, Лукашенко по кирпичику отстраивал страну. Сохранил и приумножил.

Беларусы, Вы ступили на очень тонкий лёд. Неверный шаг и это всё превратится в Ад по имени Украина. Даже землю продали.(с)
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17.08.2020 22:53 Відповісти
Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 972
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17.08.2020 22:57 Відповісти
игорь из королевства кривых зеркал
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17.08.2020 22:59 Відповісти
Нет Виктор, я как раз то вышел из заЗЕркалья !!!! ...и если честно - то я туда и не заходил..
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17.08.2020 23:19 Відповісти
випий ще пігулку
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18.08.2020 07:11 Відповісти
АД , сама Орда и в Орде .Иди на срувесну , там курлыкай .
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17.08.2020 23:03 Відповісти
Ого! Скільки білоруси терпіли олігарха лукашенко та його синів біля корита - 28 років!
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17.08.2020 23:30 Відповісти
Коротше, якщо б в Україні який засидівся 26 років, то і в Україні б бастували. Тільки більш цікаво, який реально рейтинг Лукашенка. Бо інтернет-опитування явно фальшиві. Он в США було розслідування щодо російських інтернет-атак по втручання у вибори. А селянську Білорусь з довгожителем Лукашенком завалити міг будь-хто.
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18.08.2020 00:57 Відповісти
Силовики против силы....
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18.08.2020 06:21 Відповісти
 
 