Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян

Мінське відділення ветеранів спецпідрозділу групи Альфа БООВ КДБ "Честь" засудило застосування сили проти мирних громадян під час протестів в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TYT. by.

Ветерани заявили, що "рішуче засуджують протиправні насильницькі дії і свавілля щодо мирних громадян нашої країни".

На думку ветеранів, подіям необхідно дати правову оцінку, а винних притягти до відповідальності.

"Звертаємося до керівників і співробітників органів безпеки і правопорядку, командирів спецпідрозділів дотримуватися принципу законності в своїх діях, пам'ятати про відповідальність за його порушення, - сказано в заяві.

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