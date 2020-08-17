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Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян
Мінське відділення ветеранів спецпідрозділу групи Альфа БООВ КДБ "Честь" засудило застосування сили проти мирних громадян під час протестів в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TYT. by.
Ветерани заявили, що "рішуче засуджують протиправні насильницькі дії і свавілля щодо мирних громадян нашої країни".
На думку ветеранів, подіям необхідно дати правову оцінку, а винних притягти до відповідальності.
"Звертаємося до керівників і співробітників органів безпеки і правопорядку, командирів спецпідрозділів дотримуватися принципу законності в своїх діях, пам'ятати про відповідальність за його порушення, - сказано в заяві.
Топ коментарі
+20 Jura Dymyd
показати весь коментар17.08.2020 22:25 Відповісти Посилання
+7 Welt Schmerz
показати весь коментар17.08.2020 22:27 Відповісти Посилання
+6 Николай Влад
показати весь коментар17.08.2020 22:28 Відповісти Посилання
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вони там всі однакові.
хіба здатні підтримати прагнення народу ?
Пчіли проти міду, якось так...
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George Costanza
@Dodeskaden2
В Минске
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Судьба гримасничает.
Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста.
Теперь плачется. Вопрошает: "За што?"
"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.
Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
а то как-то леопард, отбеливающий собственніе пятна на шкуре странновато віглядит...
Образное выражение о невозможности грешнику самому лично преодолеть свою греховную природу, как леопарду не избавиться от своих пятен - это, вроде из Ветхого завета?
Були б ветеранами - показали б голову Міністра Внутрішніх Справ Білорусі окремо від тіла. І повідомили б, що так буде з наступних, хто підніме руку на людей.
Це лікарі, вчені, музиканти можуть заявами воювати. А для КДБ це гантьба.
Беларусы, Вы ступили на очень тонкий лёд. Неверный шаг и это всё превратится в Ад по имени Украина. Даже землю продали.(с)