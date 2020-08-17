Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами"

Керівництво Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде - хочуть відвідати Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану пресслужбою заяву ОБСЄ.

Головуюча зараз в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента у Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, тортурами та жорстокою поведінкою силовиків.

"Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - йдеться у заяві.

Тому була надіслана офіційна пропозиція до уряду Білорусі щодо візиту діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ан Лінде - для зустрічі з представниками уряду та опозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян

"Голова ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів та зобов'язань ОБСЄ, зокрема сприяння та захисту основних свобод та прав людини, а також поваги до суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.