Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами"
Керівництво Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде - хочуть відвідати Білорусь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану пресслужбою заяву ОБСЄ.
Головуюча зараз в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента у Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, тортурами та жорстокою поведінкою силовиків.
"Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - йдеться у заяві.
Тому була надіслана офіційна пропозиція до уряду Білорусі щодо візиту діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ан Лінде - для зустрічі з представниками уряду та опозиції.
"Голова ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів та зобов'язань ОБСЄ, зокрема сприяння та захисту основних свобод та прав людини, а також поваги до суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.
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под чес. слово США о неприкосновенности границ Украины - потом Украина выпрашивала Джавелины несколько лет, а Европа ввела эмбарго на поставку вооружений в Украину когда РФ отжала Крым..
сама себе отрезала яйца, будучи 3-й в Мире по запасам ЯО..
О рф я понял надо ужэ молчать
При цьому зробив хід конем і пішов через Білорусь. Навіть зрізав. Скорише дійде.
Тальявини смогла повлиять на делегации ДНР и ЛНР, поскольку пользуется доверием Путина, рассказали Bloomberg дипломаты, присутствовавшие на переговорах в Минске. Лидеры непризнанных республик отказались подписывать соглашение о перемирии с украинской армией утром в четверг, 13 февраля, после переговоров, продолжавшихся всю ночь. Тальявини пришлось провести дополнительные консультации с их участниками, чтобы предотвратить срыв соглашения.
https://www.rbc.ru/politics/13/02/2015/54ddf9cf9a7947947a1100f1
Большинство заинтересованных находятся не в Белоруси.