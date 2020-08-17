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Новини Революція в Білорусі
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Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами"

Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів

Керівництво Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде - хочуть відвідати Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану пресслужбою заяву ОБСЄ.

Головуюча зараз в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента у Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, тортурами та жорстокою поведінкою силовиків.

"Необхідний відкритий та конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це та взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - йдеться у заяві.

Тому була надіслана офіційна пропозиція до уряду Білорусі щодо візиту діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра та міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами та міністра закордонних справ Швеції Ан Лінде - для зустрічі з представниками уряду та опозиції.

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"Голова ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів та зобов'язань ОБСЄ, зокрема сприяння та захисту основних свобод та прав людини, а також поваги до суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві.

Білорусь (7987) візит (1625) ОБСЄ (3516) перемовини (3027)


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Топ коментарі
+4
Троє із ларца за одними методичками...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 1937
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17.08.2020 22:42 Відповісти
+3
Где там знак ОБСЕ (ну,у нас он называется-осторожно слепые)
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17.08.2020 22:32 Відповісти
+3
Забудьте про ту Білорусь та не згадуйте про Білорусів як про "колег" по Майдану.

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6401
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17.08.2020 22:32 Відповісти
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усы тараканьи то луки,но,уши как всегда торчат из кремлевского свинарника.
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17.08.2020 22:30 Відповісти
це майже як бубочка під свій особистий контроль бере
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17.08.2020 22:30 Відповісти
Где там знак ОБСЕ (ну,у нас он называется-осторожно слепые)
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17.08.2020 22:32 Відповісти
Забудьте про ту Білорусь та не згадуйте про Білорусів як про "колег" по Майдану.

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6401
показати весь коментар
17.08.2020 22:32 Відповісти
Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 4492Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 4247
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17.08.2020 22:37 Відповісти
если бы Пиндосия не разоружила Украину по Будапештскому меморандуму, то возможно РФ годы спустя и не убивала бы украинцев...
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17.08.2020 22:41 Відповісти
А ничего что украинское ЯО вывезено в Рашку?
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17.08.2020 22:43 Відповісти
ничего..
под чес. слово США о неприкосновенности границ Украины - потом Украина выпрашивала Джавелины несколько лет, а Европа ввела эмбарго на поставку вооружений в Украину когда РФ отжала Крым..
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17.08.2020 22:56 Відповісти
Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 7629Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 6645
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17.08.2020 22:44 Відповісти
хотят ли русские войны
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17.08.2020 22:52 Відповісти
Все ясно , Это не россия напала , а АМЕРИКА ЕЕ ВЫНУДИЛА ?
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17.08.2020 22:45 Відповісти
создала условия..
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17.08.2020 22:53 Відповісти
рузге?
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17.08.2020 22:55 Відповісти
Еще жэртва виноватая , что россия ДУРНУВАТАЯ
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17.08.2020 22:59 Відповісти
РФ не дурноватая, это Украина лох...
сама себе отрезала яйца, будучи 3-й в Мире по запасам ЯО..
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17.08.2020 23:01 Відповісти
Так кто виноват ? Америка , или Украина ..

О рф я понял надо ужэ молчать
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17.08.2020 23:07 Відповісти
Троє із ларца за одними методичками...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 1937
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17.08.2020 22:42 Відповісти
Белорусы не пускайте к себе российско-советский проект - ОБСЕ. Эта контора 30 лет в Армении и Азербайджане гадит и уже почти 7 лет в Украине. Кроме как передавать разведданные России и гулять на свадьбах террористов ничего не делают.
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17.08.2020 22:42 Відповісти
Реклама кремлівської партії охопила всю Україну...

Руководство ОБСЕ договаривается о визите в Беларусь для переговоров "со всеми заинтересованными сторонами" - Цензор.НЕТ 8033
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17.08.2020 22:44 Відповісти
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 1644
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17.08.2020 22:46 Відповісти
Мэр Одессы Труханов гражданин страны оккупанта и никого в Украине это не волнует.
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17.08.2020 22:53 Відповісти
Если у митингов не было единого руководства, то заинтересованных сторон может набраться пара тысяч.
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17.08.2020 22:44 Відповісти
опоздали, распустил младший брат правительство, ждите
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17.08.2020 22:50 Відповісти
Молодец Олександр Габишев. ФСБешники його зафіксували за наказом пуєта. А він собі продовжує йти!

При цьому зробив хід конем і пішов через Білорусь. Навіть зрізав. Скорише дійде.
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 8025
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17.08.2020 22:51 Відповісти
Как избавиться от ощущения что в Беларуси протестами рулит Куйло?
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17.08.2020 22:57 Відповісти
Никак.
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18.08.2020 00:19 Відповісти
Друзі з ОБСЕ,це все фігня..Ви ніхрєна не вирішуєтеє. Там рулять давно вже кацапи...
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17.08.2020 22:58 Відповісти
А "президентка" і за сумісництвом "лідерка нації" од плити одірветься і приїде ?
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18.08.2020 00:10 Відповісти
Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами" - Цензор.НЕТ 2028

Тальявини смогла повлиять на делегации ДНР и ЛНР, поскольку пользуется доверием Путина, рассказали Bloomberg дипломаты, присутствовавшие на переговорах в Минске. Лидеры непризнанных республик отказались подписывать соглашение о перемирии с украинской армией утром в четверг, 13 февраля, после переговоров, продолжавшихся всю ночь. Тальявини пришлось провести дополнительные консультации с их участниками, чтобы предотвратить срыв соглашения.
https://www.rbc.ru/politics/13/02/2015/54ddf9cf9a7947947a1100f1
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18.08.2020 00:38 Відповісти
ОБСЕ - дятлы!
Большинство заинтересованных находятся не в Белоруси.
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18.08.2020 08:39 Відповісти
Для "Руководства ОБСЕ" у мене є ділова пропозиція: зібратись у Мюнхені, 30 вересня, запросивши туди, для умиротворення, обох фюрерів: Лукашенка й Путіна, й ласкаво спитати їх: "Что ізволєтє получіть, любєзниє?". Певен, що Путіну негайно треба передати Херсонщину, Запоріжжя й Маріуполь (все інше він загребе трохи загодя), а Лукашенкові - Віленську, Білостоцьку області та південь Пруссії (все інше він загребе пізніше). Це буде, принаймні, чесно, бо ОБСЄ не менш ретельно опікає, *******, ******* Московську імперію, аніж колись Ліга Націй - гітлерівську.
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18.08.2020 12:12 Відповісти
 
 