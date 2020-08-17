Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?"
Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі", спробував залякати Росією робітників, які вимагають перевиборів.
Про це він заявив на зустрічі з присутніми страйкувати робочими Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ці вибори, результати їх, ми переглядати не будемо. Тому що ця вимога не вас і не робітників. Це вимога там, зверху. І вас ще поставлять в ланцюг від Вільнюса до Києва. Ви, що хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" - сказав Лукашенко на зустрічі з робітниками, які зібралися страйкувати.
Звертаючись до працівників, він порекомендував: "Ви заспокойтеся, працюйте, а в січні ми з вами зустрінемося і ви мені скажете, що ще треба зробити".
Будь ласка, зачекайте...
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Аж гарно, що нам такий імідж на території колишнього "совка" створився...
Україна, бандерівці, хунта, майдан... Чуть-що, попалять усе... В кожній дитячій колясці "коктейль Молотова"... Мало лі...
При чому, "майдан" для них як бабайка... Вилізе з під кроваті і вкусить... За бочок, чи ще за якусь частину тіла - "Нє нада нам нікакова майдана!"...
Поведеш, було, якогось капеца на Хрещатик... - Літо-фонтани-морозиво-пиво-музика-дівчата...
- Ой, как классно! А как это называется?
- Так це ж Майдан і є...
-Оп-пааа... Оце попав...
Україна, бандерівці, хунта, майдан... При чому, "майдан" для них як бабайка...
Ну конечно это "гарно", а кроме этого что еще? Работающая экономика, процветающая промышленность, стабильная финансовая сфера, медицина, социальный сектор... хотя бы в перспективе? Или "бабайка" наше усьо?
до евреив запитань нема - их палила и немчучня и саветьськие однаково....
- Приснився оце мені сон, перед Різдвом. З»явився Святий Миколай і каже: «Всі «хахли» і "бульбаші", на відміну від українців та білорусів, навіть після смерті будуть приречені працювати на «кацапів»…»
- Як це? Ти спитав?...
- Та спитав… Дрова в пеклі носитимуть до казанів зі смолою, де кацапи вариться будуть…
Доречі, Заходу не потрібна чи потрібна була Skoda (риторично)
Подобный бред убрали из методичек белее 10 лет назад.
церковью рпц памятника фашисту и пособнику Гитлера генералу Петру Краснову в
Ростовской области России, воздвигнутого в 2006 году потомками эсэсовских
подстилок:
Лука вообще крышей поехал.
Здравствуй свобода і отвєтствєнность за сєбя і свою страну.
В смысле россия, какая россия? Так запад же поможет, нато там, прочие плюшки. Или будет только серьезная озабоченность? А, ну да, санкции и пару-тройку гневных писем от интилигэнции... Где-то я такое уже видел.
Там, наверху...
Это что, с Путины что ли согласовано?
Бред какой-то постсоветский
Провел бы выборы, втоптал бы в грязь оппонентов и дело в шляпе.
А то разошелся так, что куда там!
Это ж их братья, они их сегодня в дружбаны призвали.
Вон русский омон скоро подтянется, покажет, как надо братьев любить....