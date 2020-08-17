Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?"

Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі", спробував залякати Росією робітників, які вимагають перевиборів.

Про це він заявив на зустрічі з присутніми страйкувати робочими Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці вибори, результати їх, ми переглядати не будемо. Тому що ця вимога не вас і не робітників. Це вимога там, зверху. І вас ще поставлять в ланцюг від Вільнюса до Києва. Ви, що хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" - сказав Лукашенко на зустрічі з робітниками, які зібралися страйкувати.

Звертаючись до працівників, він порекомендував: "Ви заспокойтеся, працюйте, а в січні ми з вами зустрінемося і ви мені скажете, що ще треба зробити".

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