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Новини Окуповані території
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Російський актор Безруков приїхав із гастролями в окуповані Ялту і Севастополь

Російський актор Безруков приїхав із гастролями в окуповані Ялту і Севастополь

Російський актор Сергій Безруков, який потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму, знову прибув виступати на півострів.

Цього разу Безруков привіз до Криму моноспектакль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"18, 19 серпня в Ялті і Севастополі вперше за пів року вийду на сцену. Моновистава "І життя, і театр, і кіно "- напевно, найбезпечніший спектакль за теперішніх часів, на сцені я один. Глядачі від мене за 1,5 метра, навіть більше. Так що працюємо, побачимося", - розповів Безруков у інстаграмі.

Сергій Безруков входить у список, який раніше Служба безпеки України передала Міністерству культури країни.

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Список складається з  іноземних діячів культури, переважно російських, дії яких створюють загрозу національній безпеці країни. У нього входять Єгор Холмогоров, Олег Газманов,  Валерія Перфілова, Йосип Пригожин, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс і Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).

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Крим (14203) артисти (216)


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Топ коментарі
+37
Хтось з реальних акторів влучно сказав: Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя может сыграть Безруков.
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17.08.2020 23:26 Відповісти
+35
У быдла он и сейчас в почете как и раньше
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17.08.2020 23:31 Відповісти
+30
Безмозглов
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17.08.2020 23:23 Відповісти
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17.08.2020 23:23 Відповісти
ты займи заранее Во-Во...!
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18.08.2020 00:40 Відповісти
ну ясно..- на большую землю)))
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18.08.2020 01:02 Відповісти
Безмозглов
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17.08.2020 23:23 Відповісти
Так то ж "Бригада".
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17.08.2020 23:41 Відповісти
Бригада...
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17.08.2020 23:23 Відповісти
А в нас колись був популярний серіал бригада.
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17.08.2020 23:25 Відповісти
У быдла он и сейчас в почете как и раньше
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17.08.2020 23:31 Відповісти
Не,ну чего ,раньше нравился.Я даже смотрел-"Богатые тоже плачут".Потом правда веселей стало-"Хищник","От заката до рассвета","Терминатор","Молчание ягнят".
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17.08.2020 23:52 Відповісти
Мдя после потепления с Западом, можно хоть видосы какие-то интересные посмотреть. А при совке смотрели бы какого-то "Терментнатора" ленфильма.
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18.08.2020 00:22 Відповісти
Не,ну за парнуху можно было оказаться где летом холодно в пальто(В.Асмолов)
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18.08.2020 00:28 Відповісти
Кстати есть в натуре порнуха Траханатор)
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18.08.2020 00:32 Відповісти
Во время коротких солдатских ночей на службе в Германии савецкие солдаты успевали по телеку посмотреть какую-нибудь порнушку, ну там где контроля мало было.
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18.08.2020 00:35 Відповісти
Бригада-то таке...Он привез крымчанам "Каникулы Строгого Режима"😊
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17.08.2020 23:55 Відповісти
https://censor.net/user/465033 Таке,не таке,але в молоді він був надпопулярним.
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17.08.2020 23:56 Відповісти
Хтось з реальних акторів влучно сказав: Умереть не страшно. Страшно, что после смерти тебя может сыграть Безруков.
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17.08.2020 23:26 Відповісти
... по-моему, это был Гафт.....
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17.08.2020 23:51 Відповісти
Не актер, а питух *****.
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17.08.2020 23:27 Відповісти
Сейчас таких немеренно которые служат ради бабла, поэтому у меня в СНГ доверия до актёров просто нет на крайняк нейтрально
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17.08.2020 23:32 Відповісти
Жопоруков...
А кто енто¿?
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17.08.2020 23:30 Відповісти
Безруков Сирожа. Дослужился до народного артиста россии. Прославился в фильме "Бригада". Это бандитская сага типа "Однажды в Америке". Далее цитата из Луркмора. "История о четырёх "реальных пацанах", которые сквозь лихие девяностые "шли к успеху". Но пришли к логической для всего подобного быдла смерти. Не получилось, не фартануло."
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18.08.2020 00:33 Відповісти
Да пару серий пасматрел...
Дєрьмо...
Дякую¡!!))
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18.08.2020 00:44 Відповісти
Путинский холуй
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17.08.2020 23:31 Відповісти
Эх, пусть Безруков станет Безноговым.
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17.08.2020 23:35 Відповісти
"Не трогайте артистов,кучеров и проституток. Они служат любой власти."©
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17.08.2020 23:35 Відповісти
... и попов, и мусоров и бывших комсомольских работников.
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17.08.2020 23:43 Відповісти
Це не при зєльоних, звичайно. Але коли кловун втіче в Ростов, то при наступному президенті треба просунути в ЕС, Великобританії та США, Канаді, етс - не давати таким мудакам візи в нормальні країни.
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17.08.2020 23:39 Відповісти
А шо, это такое важное сообщение, какой то ордынский актеришко безмозглов приехал в провинцию крым, и что мне делать, идиоты!
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17.08.2020 23:40 Відповісти
очень правильное замечание, уважаемый Костя: нашли "важную" тему про придворного актёришку, воплотившего "бессметный" образ московского урки-убийцы....
И это в тот момент, когда в Беларуси народ по пример Украины прямо на глазах творит национальную Историю....
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17.08.2020 23:56 Відповісти
Важным оно станет тогда, когда это чмо будет гастролировать в Киеве! А так, натурально: ка-ка-я ра-азница!?
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18.08.2020 10:23 Відповісти
Иуда - это твоя роль, Сергей.
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17.08.2020 23:42 Відповісти
деградация от Саши "Белого" до Саши "Коричневого"
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17.08.2020 23:43 Відповісти
Нет там никакой деградации. Мудак в фильме оказался и в жизни мудаком. Всё ровно.
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17.08.2020 23:57 Відповісти
Ну так.. есть чуть все таки. Криминальный авторитет с положительной коннотацией в фильме. Мелкий лизоблюд и подхалим в жизни.
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18.08.2020 00:19 Відповісти
просто всех этих жополизов, пи*аров путинских надо фиксить, ***** в любом случае не так много осталось, всё ж таки не кощей безсмертный.. а этот безмозглый молодой ещё относительно
и когда власть сменится, этому дурику нужно это всё припомнить, и в****** такие санкции, вплоть до блокировки всех счетов и запрета выезда во все цивилизованные страны, запрета показов фильмов с его рожей и т.д... что б это быдло кровью харкало
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17.08.2020 23:45 Відповісти
пТН-ПНХ!!!
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17.08.2020 23:53 Відповісти
чмо
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17.08.2020 23:54 Відповісти
кто-то правильно сказал: с каждым годом советсвкие фильмы становятся все лучше и лучше.
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18.08.2020 00:11 Відповісти
еще одну медальку получит
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18.08.2020 00:11 Відповісти
Более руцкой хфамиилии чем Безруков трудно сыскать, ну разве что *****.
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18.08.2020 00:14 Відповісти
Это хорошо или это плохо? Что за новость?
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18.08.2020 00:19 Відповісти
Два ничтожества на фото.Да и в жизни тоже.
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18.08.2020 00:29 Відповісти
Передайте ему , чтобы воды захватил!
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18.08.2020 01:00 Відповісти
в пузыре (обмочится)
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18.08.2020 01:03 Відповісти
О, а вони одного зросту.
Послє бєзврємєнной кончіни ***** Сєрюні наклєять лисину і він зможе грать роль ботоксного анпіратора всєя Кацапії. Буде аплодісмєнти собірать благодарних старушок-путуністок. )))
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18.08.2020 01:06 Відповісти
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol

https://twitter.com/SantaNikol/status/1295369506890625024

ВСЕ ЗЛО на планеті йде тільки від московитів! ВСЕ! Всі війни, всі криваві диктатори, всі масові знищення людей, всі теракти, "революції", провокації, ненависть до інших націй та народів творяться, утримуються, фінансуються, або безпосередньо і особисто здійснюються Москвою!
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18.08.2020 01:09 Відповісти
в ролі князя долгорукого : сєрік бєзруков
в ролі князя нєвского : льоха пітєрскій
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18.08.2020 01:09 Відповісти
вжился в роль Саша Белый
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18.08.2020 01:34 Відповісти
Нехай ще на дамбас заїде і буде Безногов...))
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18.08.2020 02:20 Відповісти
" а в Крым с территории Украины сейчас попасть очень сложно, тем более русскому." - бред сивой кобылы. Во-первых на возможность попасть в Крым национальность никак не влияет, и даже гражданство РФ влияет не сильно, если, конечно, человек не въезжал на оккупированные территории без пересечения границы Украины (а вот это влияет сильно). Во-вторых Безруков публично поддерживает действующую в РФ людоедскую власть. Этого вполне достаточно, чтобы сложить о нем мнение как о человеке. Что касаемо актерского мастерства, то на мой взгляд от Иисуса в исполнении Безрукова в фильме Бортко "Мастер и Маргарита" за три версты разит Сашей Белым.
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18.08.2020 03:45 Відповісти
А роли Есенина, Высоцкого, как вам? А в фильмах, Участок, Каникулы строгого режима?
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19.08.2020 15:30 Відповісти
Он слишком пафосный как для Ганоцри ,так для Высоцкого и Есения ... Чтобы такие образы играть нужен соотвестующий жизненный путь , располагающий к проповедованию философии , к автора-поэта и поэта гения-самородка из деревни . Неубедителен с "Китайского сервиза" ... , потому , что ещё не забронзовел . А в "Бригаде" он самый невыразительный - Майков , Дюжев , Владенков вложились в более чёткие контуры образа их героев . Эти контуры хотя бы собирательные , а у Серёги фантастический . Валерия Кура посмотрите , какими в куда более гуманном городе , чем Москва были реальных бригадные и главари банд .
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18.08.2020 05:19 Відповісти
ВДОВИЧЕНКОв
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18.08.2020 06:33 Відповісти
Да ладно ТЕБЕ, мокшанский вечер! Добавь, еще что он ЛИЧНО не расстрелял ни одного Украинца! "Кака-а-ая раа-азница! Да!?" Ну, так вот: именно благодаря ВОТ ТАКИМ продажным шнягам война началась и продолжается!!! За Украину ответите вы ВСЕ!!! До одного кацапа!!! Даже те, кто "в душе, молча, но искренне сочувствовал!"
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18.08.2020 10:29 Відповісти
Когда Высоцкий играл своих героев , сразу видно , что он не вживался в образ , а прожил какую-то часть жизни своих персонажей до того , как он их сыграл , то же можно сказать и о Олеге Дале , хоть он и меньше играл харизматических персонажей . Хотя и Шут в Лире , и Печёрин -- чем не харизма ?! Ну вот "Опасные гастроли" или "Короткие встречи" - совсем разные образы , разный темперамент . Но прожитые честно .
А вот Безруков - играет . Последний раз прожил роль это ещё в юнности в "Китайском сервизе" , очень органично и непростая роль . А вот Саша Белый сильно переигранная роль - слишком много появлений на экране и серий , чтобы зритель скорее привык к образу , чем актёр его прожил . А "Мастер и Маргарита" -- ещё хуже . Хотя , разумеется на фоне такого партнёра как Кирилл Лавров , Саша Белый выглядит уж черезчур расслабленным , будто ему готовят не распятие , а увесилительную прогулку . Александр Галибин - менее маститым был тогда , а ведь прожил и в "психбольнице" и в "подвале" ...
Когда же Безруков натянул парик Серея Есенина -- ну ничего кроме внешнего сходства . Так с Высоцким вообще уже решили и тяжёлый гримм наложить -- иначе ведь не поверят . Чтобы играть такую харизму , нужно её обладать . Чтобы убедить , что ты поэт -- нужно им быть хотя бы разик . Вот Даль убедил в Печёрине - отчасти ведь это Лермонтов . В софке утверждали , что "лишний человек" -- естественно , станешь тут лишним , если напишешь "немытую Россию - страну рабов, страну господ" или "надменные потомки , известной подлостью прославенных отцов ... Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи " и там ещё про "не смоете всей вашей грязной кровью" . С таким вглядом на "стоящих у трона" и "немытую Рассию , он пожалуй тоже был как-то лишним и выбывал из контекста общественного мнения . Это куда дальше стрельнул Петра Чаадаева , которого психом объявили и булинг устроили ... Печёрин , Лермонтов , Даль и судьбы схожие тем , что после "встречи" как-то быстро ушли : Печёрин у Лермонтова , Лермонтов после Печёрина , Даль после роли Печёрина .
А Безруков образы пользует и выбрасывать на помойку ...
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18.08.2020 04:53 Відповісти
Актеры, извозчики и проститутки служат любой власти.
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18.08.2020 05:45 Відповісти
Цензор прошел мимо. Это пигалицу с жопой завернули в Борисполе. Европа плачет?
https://www.youtube.com/watch?v=OBxrJb4Jmoo&feature=youtu.be Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOBxrJb4Jmoo%26feature%3Dyoutu.be&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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18.08.2020 06:43 Відповісти
Ты просто бухал. Этой "новости" уже 10 дней
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18.08.2020 07:05 Відповісти
https://censor.net/video_news/3212449/rossiyiskoyi_pevitse_glyukoze_zapretili_vezd_v_ukrainu_na_3_goda_izza_posescheniya_okkupirovannogo_kryma
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18.08.2020 09:27 Відповісти
Во всех его ролях явственно просматривается Саша Белый...
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18.08.2020 06:57 Відповісти
Кацап безруков просто приехал побухать и почесать жевот на солнце.
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18.08.2020 07:39 Відповісти
Так Безруков известный " пехотинец" путинило- кадыркина... Из элитного подразделения " что изволите". Чи не новость... Там таких пруд пруди.., ведь известно " кто платит тот и заказывает музыку", а там платит Вован - питерский с общака.., за "правильные" слова и действия.. Как говорится, ничего личного просто бизнес.
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18.08.2020 07:49 Відповісти
Какое событие!
СОБЫТИЩЕ!
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18.08.2020 09:53 Відповісти
Водинема то, хоч розважаться.
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18.08.2020 11:58 Відповісти
 
 