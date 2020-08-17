Російський актор Безруков приїхав із гастролями в окуповані Ялту і Севастополь
Російський актор Сергій Безруков, який потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму, знову прибув виступати на півострів.
Цього разу Безруков привіз до Криму моноспектакль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"18, 19 серпня в Ялті і Севастополі вперше за пів року вийду на сцену. Моновистава "І життя, і театр, і кіно "- напевно, найбезпечніший спектакль за теперішніх часів, на сцені я один. Глядачі від мене за 1,5 метра, навіть більше. Так що працюємо, побачимося", - розповів Безруков у інстаграмі.
Сергій Безруков входить у список, який раніше Служба безпеки України передала Міністерству культури країни.
Список складається з іноземних діячів культури, переважно російських, дії яких створюють загрозу національній безпеці країни. У нього входять Єгор Холмогоров, Олег Газманов, Валерія Перфілова, Йосип Пригожин, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс і Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).
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Дєрьмо...
Дякую¡!!))
И это в тот момент, когда в Беларуси народ по пример Украины прямо на глазах творит национальную Историю....
и когда власть сменится, этому дурику нужно это всё припомнить, и в****** такие санкции, вплоть до блокировки всех счетов и запрета выезда во все цивилизованные страны, запрета показов фильмов с его рожей и т.д... что б это быдло кровью харкало
Послє бєзврємєнной кончіни ***** Сєрюні наклєять лисину і він зможе грать роль ботоксного анпіратора всєя Кацапії. Буде аплодісмєнти собірать благодарних старушок-путуністок. )))
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Микола Бульба
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ВСЕ ЗЛО на планеті йде тільки від московитів! ВСЕ! Всі війни, всі криваві диктатори, всі масові знищення людей, всі теракти, "революції", провокації, ненависть до інших націй та народів творяться, утримуються, фінансуються, або безпосередньо і особисто здійснюються Москвою!
в ролі князя нєвского : льоха пітєрскій
А вот Безруков - играет . Последний раз прожил роль это ещё в юнности в "Китайском сервизе" , очень органично и непростая роль . А вот Саша Белый сильно переигранная роль - слишком много появлений на экране и серий , чтобы зритель скорее привык к образу , чем актёр его прожил . А "Мастер и Маргарита" -- ещё хуже . Хотя , разумеется на фоне такого партнёра как Кирилл Лавров , Саша Белый выглядит уж черезчур расслабленным , будто ему готовят не распятие , а увесилительную прогулку . Александр Галибин - менее маститым был тогда , а ведь прожил и в "психбольнице" и в "подвале" ...
Когда же Безруков натянул парик Серея Есенина -- ну ничего кроме внешнего сходства . Так с Высоцким вообще уже решили и тяжёлый гримм наложить -- иначе ведь не поверят . Чтобы играть такую харизму , нужно её обладать . Чтобы убедить , что ты поэт -- нужно им быть хотя бы разик . Вот Даль убедил в Печёрине - отчасти ведь это Лермонтов . В софке утверждали , что "лишний человек" -- естественно , станешь тут лишним , если напишешь "немытую Россию - страну рабов, страну господ" или "надменные потомки , известной подлостью прославенных отцов ... Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи " и там ещё про "не смоете всей вашей грязной кровью" . С таким вглядом на "стоящих у трона" и "немытую Рассию , он пожалуй тоже был как-то лишним и выбывал из контекста общественного мнения . Это куда дальше стрельнул Петра Чаадаева , которого психом объявили и булинг устроили ... Печёрин , Лермонтов , Даль и судьбы схожие тем , что после "встречи" как-то быстро ушли : Печёрин у Лермонтова , Лермонтов после Печёрина , Даль после роли Печёрина .
А Безруков образы пользует и выбрасывать на помойку ...
https://www.youtube.com/watch?v=OBxrJb4Jmoo&feature=youtu.be Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOBxrJb4Jmoo%26feature%3Dyoutu.be&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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