Російський актор Безруков приїхав із гастролями в окуповані Ялту і Севастополь

Російський актор Сергій Безруков, який потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму, знову прибув виступати на півострів.

Цього разу Безруков привіз до Криму моноспектакль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"18, 19 серпня в Ялті і Севастополі вперше за пів року вийду на сцену. Моновистава "І життя, і театр, і кіно "- напевно, найбезпечніший спектакль за теперішніх часів, на сцені я один. Глядачі від мене за 1,5 метра, навіть більше. Так що працюємо, побачимося", - розповів Безруков у інстаграмі.

Сергій Безруков входить у список, який раніше Служба безпеки України передала Міністерству культури країни.

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Список складається з іноземних діячів культури, переважно російських, дії яких створюють загрозу національній безпеці країни. У нього входять Єгор Холмогоров, Олег Газманов, Валерія Перфілова, Йосип Пригожин, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс і Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).

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