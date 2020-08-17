Продавця морозива в Одесі оштрафували на 17 000 гривень за те, що він був без маски

Приморський районний суд Одеси оштрафував на 17 тисяч грн. продавця морозива, який працював у курортній Аркадії без захисної маски.

Це випливає з постанови суду, ухаленої минулого тижня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що суд розглянув матеріали справи, які надійшла з Шевченківського відділення поліції Одеси. Згідно з постановою, порушення зафіксовано 30 червня приблизно о 20:05 на Аркадійській алеї. Порушник в кіоску продавав морозиво без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

Правопорушник у судовому засіданні свою вину не визнав. Він заявив, що того вечора продав морозиво, не одягнувши захисну маску, тільки одній людині, оскільки зняв маску через те, що відходив за товаром на іншу "точку".

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік порушив обмеження, передбачені постановою Кабінету міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2". Зазначається, що вина громадянина підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, а також відеозаписом, який додається до матеріалів справи. Таким чином, продавця оштрафовано на 17 тисяч гривень.





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