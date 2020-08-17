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Новини Коронавірус і карантин
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Продавця морозива в Одесі оштрафували на 17 000 гривень за те, що він був без маски

Продавця морозива в Одесі оштрафували на 17 000 гривень за те, що він був без маски

Приморський районний суд Одеси оштрафував на 17 тисяч грн. продавця морозива, який працював у курортній Аркадії без захисної маски.

Це випливає з постанови суду, ухаленої минулого тижня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що суд розглянув матеріали справи, які надійшла з Шевченківського відділення поліції Одеси. Згідно з постановою, порушення зафіксовано 30 червня приблизно о 20:05 на Аркадійській алеї. Порушник в кіоску продавав морозиво без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

Правопорушник у судовому засіданні свою вину не визнав. Він заявив, що того вечора продав морозиво, не одягнувши захисну маску, тільки одній людині, оскільки зняв маску через те, що відходив за товаром на іншу "точку".

 Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік порушив обмеження, передбачені постановою Кабінету міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2". Зазначається, що вина громадянина підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, а також відеозаписом, який додається до матеріалів справи. Таким чином, продавця оштрафовано на 17 тисяч гривень.

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карантин (18172) маска (157) Одеса (5548) штраф (1893) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А Бубочку хрена не оштрафовали?
Шляется везде без маски!
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17.08.2020 23:59 Відповісти
+11
Это просто неадекват - штраф ******* на всю голову - или всех штрафуйте или ни кого - все без масок ходят всем на срать на все ....
Конченые ...
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18.08.2020 00:14 Відповісти
+10
откуда цифра в 17000 штрафа интересно,почему не миллион сразу,ну чтоб загнать человека в могилу сразу.Вот сколько зарабатывает продавец мороженного,ну точно не 17000 в месяц. Как можно пенсионерам платить 1600 пенсии и одновременно устанавливать такие драконовские штрафы?Одно другому противоречит.
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18.08.2020 00:02 Відповісти
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17.08.2020 23:51 Відповісти
І під шумок тихенько списали в архів мабуть 100-200 заяв про реальні дрібні чи середні кримінальні порушення...
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17.08.2020 23:52 Відповісти
Если каждый продавец будет презедентом...
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17.08.2020 23:53 Відповісти
Ми всі президенти.(С)
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17.08.2020 23:56 Відповісти
Идиотизм или возможно просто чья то месть
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17.08.2020 23:56 Відповісти
А я вчера заходил в "наливайку",правда не в Одессе,ну мне там ответили чисто по Одэсски.Продавщица говорит-оденьте маску.А я отвечаю-а как пить?Она подумала и говорит-Заплатите,тогда можете снять маску.
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18.08.2020 00:14 Відповісти
А Бубочку хрена не оштрафовали?
Шляется везде без маски!
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17.08.2020 23:59 Відповісти
и как быстро..
Не то что дело Шеремета..
или убийцы рыгиАнала Кожары
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17.08.2020 23:59 Відповісти
...и вообще
продавец нажиться хотел..
Хотел больше Ермака иметь..
к ногтю его
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18.08.2020 00:01 Відповісти
откуда цифра в 17000 штрафа интересно,почему не миллион сразу,ну чтоб загнать человека в могилу сразу.Вот сколько зарабатывает продавец мороженного,ну точно не 17000 в месяц. Как можно пенсионерам платить 1600 пенсии и одновременно устанавливать такие драконовские штрафы?Одно другому противоречит.
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18.08.2020 00:02 Відповісти
У нас вже двічі ухвалювали закони про некуріння в громадських місцях - за Ющенка і за Януковича. З скількох порушників стягнули гроші за порушення і по скільки?
Але якщо не діють заборони від двох президентів на некуріння, то чому має діяти забаганка якогось підворотного шпанюка Шмигаля про стягування грошей з людей без масок???
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18.08.2020 00:03 Відповісти
А че, бюджет паполнился..))
Да сплошь и рядом такая фигня..
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18.08.2020 00:08 Відповісти
Это просто неадекват - штраф ******* на всю голову - или всех штрафуйте или ни кого - все без масок ходят всем на срать на все ....
Конченые ...
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18.08.2020 00:14 Відповісти
Это тупая зачистка конкурента или продавец не платил за "рыбное" место кому следует... ЗеБанда !!!
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18.08.2020 00:20 Відповісти
Майже 5 місяців дуже жорсткого карантину в Аргентині, і ситуація "лише погіршується". Більше 1000 смертей від "ковіду" за останній тиждень.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-08-12%2Fafter-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/after-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap

Для порівняння Швеція без карантину: 1 смерть за останній тиждень.

Але, звичайно, все залежить від того, як рахувати
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18.08.2020 00:37 Відповісти
Пора как у беларусов призвать власть к ответу за нарушение конституции. Мы все презеденты это наш долг.
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18.08.2020 04:01 Відповісти
Притча.Когда пришли и забрали моего соседа я промолчал..... когда пришли за мной защищать меня было уже некому. Штрафы это бизнес если не вступится за продовца завтра оштрафуют нас. Потом уже будут забирать если будем молчать. Это вызов ковидной мафии загнать всех в стойло уже на деле, а не на словах. Всем приготовиться.
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18.08.2020 04:53 Відповісти
Помнится мужик на остановке хулиганил . Суд оштрафовал его не за хулиганку / в тексте об этом ни слова ! / а за то что был без документов на 17000 ! Таких примеров хватает . Слово кривое о Зелебобике скажешь и схлопочешь 17000 за не соблюдение 1.5 метра дистанции .
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18.08.2020 05:49 Відповісти
На улице +35 и так дышать нечем они еще маски заставляют носить мусара без масок поголовно ходят
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18.08.2020 06:41 Відповісти
Уже неоднократно говорили, что маска не спасает от заражения коронавирусом, вдобавок можно заразиться через слизистую глаз и ушей. Хватит издеваться над людьми.
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18.08.2020 06:56 Відповісти
Тут в основному коментують ольгинські і порохоботи. Але як відрізнити одних від других? Хто має рецепт? Адже порохоботи це ніби наші?
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18.08.2020 07:13 Відповісти
Поліції потрібно заїхати на Арабатську стрілку, там всі масок ходять.
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18.08.2020 09:12 Відповісти
Адвокат плохой был!
Обычно такие протоколы - туалетная бумага. Или не правильно заполнены или доказывают что никакого карантина нет.
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18.08.2020 12:46 Відповісти
 
 