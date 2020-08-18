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У Берліні спростували заяву Лукашенка про спілкування з Меркель: "розмови не було"
В уряді Німеччини спростували заяву "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про нібито його телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"Такої розмови Меркель із Лукашенком не було з моменту виборів", - сказав представник німецького уряду агентству "Рейтер", передає Цензор.НЕТ.
Раніше "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому в неділю телефонувала канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".
Топ коментарі
+34 Fish Man
показати весь коментар18.08.2020 00:22 Відповісти Посилання
+27 Fantomas
показати весь коментар18.08.2020 00:24 Відповісти Посилання
+23 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар18.08.2020 00:27 Відповісти Посилання
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как можно публично заявлять о якобы состоявшемся разговоре с главой правительства мощнейшей державы Европы, если она с тобой не разговаривала и вообще никогда не будет разговаривать? Ведь опровергнут через 15-20 минут после брехни.
Судя по всему, национально-освободительная "Пагоня" вызвала "Агонию" у колхозного фюрерка: уже начал реально впадать в паранойю...
Лет через 25 приводите, тогда сравним.
Шах и мат порохоботы!
Зе боїться тільки українських ...
Так йому вже пізднувато йти до школи. )))
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Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!