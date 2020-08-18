У Берліні спростували заяву Лукашенка про спілкування з Меркель: "розмови не було"

В уряді Німеччини спростували заяву "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про нібито його телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Такої розмови Меркель із Лукашенком не було з моменту виборів", - сказав представник німецького уряду агентству "Рейтер", передає Цензор.НЕТ.

Раніше "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому в неділю телефонувала канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".

Також читайте: Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?"