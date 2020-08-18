МЗС Латвії направило ноту протесту Білорусі через затримання двох латвійських громадян
Міністерство закордонних справ Латвії направило ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох латвійських громадян під час акцій протесту
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.
"Міністерство рішуче засуджує застосування білоруськими правоохоронними органами фізичної сили проти мирних демонстрантів і вимагає негайного звільнення затриманих демонстрантів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, МЗС зазначає, що правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, які зазнали фізичного і психологічного насильства.
"Міністерство закордонних справ Латвії вимагає від білоруської влади проведення повного розслідування інциденту із затриманням латвійських громадян під час акцій протесту", - наголосили в пресслужбі міністерства.
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