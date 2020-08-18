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Новини Революція в Білорусі
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МЗС Латвії направило ноту протесту Білорусі через затримання двох латвійських громадян

МЗС Латвії направило ноту протесту Білорусі через затримання двох латвійських громадян

Міністерство закордонних справ Латвії направило ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох латвійських громадян під час акцій протесту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

"Міністерство рішуче засуджує застосування білоруськими правоохоронними органами фізичної сили проти мирних демонстрантів і вимагає негайного звільнення затриманих демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МЗС зазначає, що правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, які зазнали фізичного і психологічного насильства.

"Міністерство закордонних справ Латвії вимагає від білоруської влади проведення повного розслідування інциденту із затриманням латвійських громадян під час акцій протесту", - наголосили в пресслужбі міністерства.

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Автор: 

Білорусь (7987) Латвія (1373)


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Топ коментарі
+5
Та ни-че ....Вже скоро й беларуси зрозуміють чому ми так кацапів не любимо ...
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18.08.2020 00:55 Відповісти
+2
єту карту разыгрывать никто не будет.. у беларусов на самом деле одна беда - нет лидера - истинного Национал Патриота, поэтому и нет вообще каких-либо лозунгов, вектора направления и т.д.?! Кацапы их возьмут голыми руками , и потом кричать "мама пАмАги"" будет поздно.
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18.08.2020 01:15 Відповісти
+2
У бєларусів поки нема таких лідерів, які не орієнтуються на путіна.
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18.08.2020 01:56 Відповісти
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Та ни-че ....Вже скоро й беларуси зрозуміють чому ми так кацапів не любимо ...
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18.08.2020 00:55 Відповісти
так то теоретически да, но ведь можно разыграть карту Украинского беркута - только они били белорусов, а их более 20 к таракану на службе находиться - так кого возненавидит? Вот так вот.
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18.08.2020 01:07 Відповісти
єту карту разыгрывать никто не будет.. у беларусов на самом деле одна беда - нет лидера - истинного Национал Патриота, поэтому и нет вообще каких-либо лозунгов, вектора направления и т.д.?! Кацапы их возьмут голыми руками , и потом кричать "мама пАмАги"" будет поздно.
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18.08.2020 01:15 Відповісти
я понел, у них нет сцарья и куда мужику без сцарья
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18.08.2020 01:23 Відповісти
У бєларусів поки нема таких лідерів, які не орієнтуються на путіна.
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18.08.2020 01:56 Відповісти
Такі лідери звичайно в білорусів є, тільки вони переховуються.
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18.08.2020 02:51 Відповісти
Такі лідери повинні брати участь у нових виборах, бо без цього вони не лідери.
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18.08.2020 02:55 Відповісти
назви хоч одного чи аби шось бовкнути
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18.08.2020 07:24 Відповісти
Назви хоч одного лідера під час нашого Майдану.
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18.08.2020 08:05 Відповісти
Парубий.
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18.08.2020 11:18 Відповісти
А как же минские договоренности теперь.?
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18.08.2020 01:00 Відповісти
Совсем забрехался Таракан
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18.08.2020 08:00 Відповісти
Учись у МИД Латвии зевласть импотентов. Как надо защищать интересы Страны в каждом гражданине своей Страны.
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18.08.2020 09:11 Відповісти
 
 