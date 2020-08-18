Білоруський дипломат Бушило пішов у відставку на знак протесту проти дій уряду

Глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило пішов у відставку "за покликом совісті". Раніше на його сторінці у Facebook з'явився репост фотографії з маршу свободи в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Белсату".

Зазначається, що співробітники департаменту проводили його оплесками, побажали якнайшвидшого повернення і подарували біло-червоно-білий прапор.

Як повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь" із посиланням на БелаПАН, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз підтвердив відставку глави департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрія Бушила.

Також 16 серпня на його сторінці у Facebook з'явився репост фотографії з маршу свободи в Мінську.

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