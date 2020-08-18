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Новини Коронавірус і карантин
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В Ужгороді посилили карантинні заходи: місто потрапило в "помаранчеву зону", - міськрада

В Ужгороді посилили карантинні заходи: місто потрапило в

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву" зону карантину, оскільки в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Ужгородської міськради.

"У зв'язку з тим, що Ужгород потрапив у "помаранчеву" зону, відтепер у місті припинено планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлено управлінням охорони здоров'я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти мають проходити тестування на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівників комунальних медзакладів зобов'язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в "червону зону" і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.

За інформацією пресслужби відомства, на коронавірус захворіли 1076 ужгородців, 533 одужали і 16 осіб померли.

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Автор: 

карантин (18172) Ужгород (345) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Никому эта новость не нужна походу за 2 часа Ноль коментов. .давайте про Беларусь
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18.08.2020 03:20 Відповісти
Ковидной секте подчиняются только проворавашиеся меры и горсоветы которые у них на крючке, это лакмусовая бумажка для местной власти кому она служит ковидному тельцу или горожанам.
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18.08.2020 04:06 Відповісти
Степанову нужно почаще показывать протестные кадры из Белоруси.
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18.08.2020 06:27 Відповісти
Президент Степанов постепенно приучает Украину к "Новому Мировому Порядку".

"Аби не Порох". "Гiрше не буде" (С)
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18.08.2020 07:11 Відповісти
Истину глаголишь. Гірше точно не стало і льотчіка збили. 2 в 1
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18.08.2020 07:35 Відповісти
Успешной тебе вакцинации, придурок.
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18.08.2020 07:42 Відповісти
Істерічки схвалюють карантин саме до того моменту, як їм планове лікування відміняють, бо тоді якось вже не до карантину.
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18.08.2020 08:30 Відповісти
 
 