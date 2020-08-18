В Ужгороді посилили карантинні заходи: місто потрапило в "помаранчеву зону", - міськрада

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву" зону карантину, оскільки в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Ужгородської міськради.

"У зв'язку з тим, що Ужгород потрапив у "помаранчеву" зону, відтепер у місті припинено планові госпіталізації пацієнтів, відповідний наказ підготовлено управлінням охорони здоров'я міськради. Це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти мають проходити тестування на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівників комунальних медзакладів зобов'язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в "червону зону" і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.

За інформацією пресслужби відомства, на коронавірус захворіли 1076 ужгородців, 533 одужали і 16 осіб померли.

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