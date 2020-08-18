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Новини Революція в Білорусі
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Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань

Канада не визнає результатів

Канада відмовляється визнавати офіційні результати президентських виборів, що відбулися 9 серпня в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Канада приєднується до партнерів із міжнародної спільноти у засудженні утисків мирних протестувальників після президентських виборів у Білорусі. Ми не визнаємо результатів цих шахрайських виборів президента Білорусі й закликаємо до вільних і чесних виборів", - сказав Шампань.

Він наголосив, що "тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних бранців та чесних виборів". А також заявив про необхідність детального розслідування ситуації з боку ОБСЄ.

Читайте: Керівництво ОБСЄ домовляється про візит до Білорусі для переговорів "із усіма зацікавленими сторонами"

Шампань додав, що Канада й надалі підтримуватиме народ Білорусі та працюватиме із міжнародними партнерами, аби "їхні голоси були почуті, а відповідальні за підрив демократії та вчинення жорстоких дій проти протестувальників були притягнуті до відповідальності".

Як повідомлялося, у Білорусі не припиняються масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1%. Силовики застосували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?"

Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Серед затриманих у Мінську були двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. 15 вересня вони повернулися на батьківщину.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) Канада (2237) Шампань (25)


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Топ коментарі
+6
Марш свободы 16.08.20 г. показал, что не надо даже пересчитывать голоса, Лукашенко попытался в очередной раз захватить власть. Количество протестующих на улицах-это настоящий уровень "поддержки" Лукашенко.
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18.08.2020 07:41 Відповісти
+4
Поки Канада, США і ЄС будуть "непризнавать", "висловлювать заклопотаність", Путін тупо введе своїх силовиків і проведе аншлюс Білорусі...
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18.08.2020 07:23 Відповісти
+4
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 3009
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18.08.2020 07:39 Відповісти
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Лукашенка , сдафайся . Хенде хох
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18.08.2020 07:15 Відповісти
А Коньяк с Бурбоном что говорят?
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18.08.2020 07:20 Відповісти
Наиболее вероятный и наиболее печальный сценарий(
Смогут ли белорусы подобрать себе адекватного правителя с хорошей командой?
Вопрос риторический, конечно нет. Мышебратья не допустят, у них охренительный опыт тулить дерьмо(
Пичалька
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18.08.2020 07:59 Відповісти
Поки Канада, США і ЄС будуть "непризнавать", "висловлювать заклопотаність", Путін тупо введе своїх силовиків і проведе аншлюс Білорусі...
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18.08.2020 07:23 Відповісти
Что предлагаете , замполит ?
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18.08.2020 08:21 Відповісти
Тоді вже буде кінець імперії Засрашка! Будуть санкції і навіть ємбарго на нафту, яку вона не витримає. На цей раз так просто все не пройде. Нормальні люди світу уже точно знають ціну слів фюрера ху"ла.
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18.08.2020 08:43 Відповісти
Наше совковое быдло в булошную на такси не ездиють только в кольхоз на брычке Будулая....
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18.08.2020 07:25 Відповісти
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 5124
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18.08.2020 07:28 Відповісти
Шо только каца-пье не придумает.
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18.08.2020 07:43 Відповісти
Виноваты дураки и дороги?
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18.08.2020 07:37 Відповісти
Марш свободы 16.08.20 г. показал, что не надо даже пересчитывать голоса, Лукашенко попытался в очередной раз захватить власть. Количество протестующих на улицах-это настоящий уровень "поддержки" Лукашенко.
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18.08.2020 07:41 Відповісти
Бацька всилда пабеждав 80%,один раз 75 % баранов сказали Бацьку в НАТО не отдадим решение баранов ЗАКОН
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18.08.2020 07:47 Відповісти
Потрибно бацьку повесить, и все это омоновское зверье на столбах. Прямо сейчас и немедленно, пока экономика из-за стачек не пострадала.
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18.08.2020 07:59 Відповісти
Бацьке можно лишь пожелать успехов в тараканьих бегах. А когда будет дохнуть, чтобы не особо завидовал Чаушеску.
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18.08.2020 07:56 Відповісти
Когда то Наталья Михайловна Витренко сказала гениальную вещь....
только в союзе с РАБссией и Белорашей Украи на выберется из советского дерьма...
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18.08.2020 07:31 Відповісти
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 3009
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18.08.2020 07:39 Відповісти
Надо применитиь Магию графа Калиостро мне все,остальным по капле дождя...
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18.08.2020 07:44 Відповісти
Пусть сябры перестанут нас обзывать и попросят прощения за свое гонево,желательно на коленках-может и начну их снова воспринимать ..лучшая с кацапами нация нарисовалась)))а все остальные шелупонь и наридец...
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18.08.2020 07:45 Відповісти
Поляков о прощение попроси.
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18.08.2020 07:50 Відповісти
З поляками розберемся без мордви.
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18.08.2020 09:02 Відповісти
Вовочка, слышишь? От слова fraudulent" у тебя должен быть озноб.
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18.08.2020 07:52 Відповісти
Ти смійоссі? ВОНО агліцькою не шпрехає. Навіть пише Канадія замість Канада.
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18.08.2020 08:00 Відповісти
Вот это Запад здорового человека - и "выборы" диктатора не признали, и его статус президента.
Жалко только, что в отношении ***** реакция как у Запада курильщика. Хотя уже и в Госдуру голосование было, и "выборы" президента в рашке, и референдум об обнулении. И все это с участием украинских граждан в Крыму и на Донбассе. Почему бы тоже не признать такие выборы мошенническими, преступными, потребовать перевыборы, а до этого момента не признавать ***** и его дупутатов Госдуры? Эх, мечты, мечты...
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18.08.2020 07:52 Відповісти
Польскую Советскую Республику в зародыше убил Маршал Пилсудский в 1920 года,Финляндскую советску республику убил маршал Маннергейм в 1939 году... Испанская Советская республика не получилась в 1936 году. генерал Франко послал Джугашвили на большой и толльстый...
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18.08.2020 07:54 Відповісти
18 августа 1991 года танки Кантемировской и Таманской дивизий зашли в Москву...МОЧИТЬ В СОРТИРЕ СССР
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18.08.2020 07:57 Відповісти
Чому вони мошенніческі?@
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18.08.2020 08:01 Відповісти
слева 10%, справа 80%. не перепутай.
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1267
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18.08.2020 08:44 Відповісти
Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 6981Канада не признает результаты "мошеннических выборов" в Беларуси и призывает провести новые, - глава МИД Шампань - Цензор.НЕТ 6716
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18.08.2020 08:02 Відповісти
Ну шо там, які перли самозванець видасть сьогодні?
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18.08.2020 08:08 Відповісти
якби білоруси ризикуючи життям і здоров'ям, не вийшли на мітинги, то всі би визнали і і більшість урядів світу поздоровили би Луку Мудищева з чесною перемогою
як вони це робили раніше
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18.08.2020 08:08 Відповісти
Нормальный президент в нормальной цивилизованной стране никогда не получит более 55 % выше этой точки уже дебилизм и Шарикоподобное стадо баранов...
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18.08.2020 08:11 Відповісти
В Украине Кошер Ностра и шут-членограй получили 73% от недалёкого совкобыдла
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18.08.2020 08:25 Відповісти
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 6923 Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 477
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18.08.2020 08:29 Відповісти
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 5732ГКЧПисты Майдан Маськва август 1991 годаКанада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1504
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18.08.2020 08:31 Відповісти
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1798Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 1320
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18.08.2020 08:33 Відповісти
Майдан в Москве 20 августа 1991 года и вчерашний Майдан в Минске вам ни чего не напоминает?
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18.08.2020 08:35 Відповісти
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 4642Моськва август 1991 года
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18.08.2020 08:36 Відповісти
Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 5470Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 2755
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18.08.2020 08:41 Відповісти
где канада и где беларашка...картошку запрети ть поставлять в беларашку и все))
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18.08.2020 08:52 Відповісти
Канада дуже впливова країна в світі.
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18.08.2020 09:04 Відповісти
На РАБссии панический страх перед Майданом
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18.08.2020 09:05 Відповісти
Бацька свой Майдан придумал... особый Бульбашский...
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18.08.2020 09:21 Відповісти
справедливо будет - если новые выборы проведут без участия теперешнего мошенника
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18.08.2020 10:44 Відповісти
Слава мужній, хоробрій і мудрій Канаді, що рятує марку цивілізованого світу!!! З-поміж іншого, радію, що серед канадців - мільйони нащадків українців, білорусів, поляків... Бо й вони спричинились до обрання такої позиції Країни Зеленого Клена. А то тут мені вже вуха намозолили пасажі більшості наших горе-оглядачів, що гавкають про те, що подібні висловлювання українців щодо Білорусії - це втручання у справи "суверенної" держави. Мерзотники! Щодо песимізму п.Холодного скажу, якщо англофранцузи й німці і далі будуть гладити Московську імперію так. як вони це роблять вже 30 років, то "вєлікій путлєр" незабаром "аншлюсне" і їх самих, а не лише Білорусію.
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18.08.2020 11:54 Відповісти
А ВОНО, мовчить!
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18.08.2020 12:19 Відповісти
где канада и где беларашка...картошку запрети ть поставлять в беларашку и все))
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18.08.2020 14:37 Відповісти
 
 