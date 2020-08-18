Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань
Канада відмовляється визнавати офіційні результати президентських виборів, що відбулися 9 серпня в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
"Канада приєднується до партнерів із міжнародної спільноти у засудженні утисків мирних протестувальників після президентських виборів у Білорусі. Ми не визнаємо результатів цих шахрайських виборів президента Білорусі й закликаємо до вільних і чесних виборів", - сказав Шампань.
Він наголосив, що "тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних бранців та чесних виборів". А також заявив про необхідність детального розслідування ситуації з боку ОБСЄ.
Шампань додав, що Канада й надалі підтримуватиме народ Білорусі та працюватиме із міжнародними партнерами, аби "їхні голоси були почуті, а відповідальні за підрив демократії та вчинення жорстоких дій проти протестувальників були притягнуті до відповідальності".
Як повідомлялося, у Білорусі не припиняються масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1%. Силовики застосували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Серед затриманих у Мінську були двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. 15 вересня вони повернулися на батьківщину.
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Смогут ли белорусы подобрать себе адекватного правителя с хорошей командой?
Вопрос риторический, конечно нет. Мышебратья не допустят, у них охренительный опыт тулить дерьмо(
Пичалька
только в союзе с РАБссией и Белорашей Украи на выберется из советского дерьма...
Жалко только, что в отношении ***** реакция как у Запада курильщика. Хотя уже и в Госдуру голосование было, и "выборы" президента в рашке, и референдум об обнулении. И все это с участием украинских граждан в Крыму и на Донбассе. Почему бы тоже не признать такие выборы мошенническими, преступными, потребовать перевыборы, а до этого момента не признавать ***** и его дупутатов Госдуры? Эх, мечты, мечты...
як вони це робили раніше