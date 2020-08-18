Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС

17 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Один неприцільний постріл був провокативним та не становив загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.