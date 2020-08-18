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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС

Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС

17 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Один неприцільний постріл був провокативним та не становив загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці на півдні України вдосконалюють фортифікації на позиціях, - Наєв. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
По приказу четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам оккупированные территории на блюдечке.
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18.08.2020 07:33 Відповісти
+15
17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Источник: https://censor.net/n3214344

================
Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
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18.08.2020 07:56 Відповісти
+13
А вот если ВСУ отвести в Польшу, к примеру, и отобрать оружие, сколько потерь будет?
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18.08.2020 07:53 Відповісти
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По приказу четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам оккупированные территории на блюдечке.
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18.08.2020 07:33 Відповісти
Так.. Шось мало вбитих та поранених. За Петра такого не було!
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18.08.2020 07:37 Відповісти
А вот если ВСУ отвести в Польшу, к примеру, и отобрать оружие, сколько потерь будет?
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18.08.2020 07:53 Відповісти
Краще до Рейк"явіка !!))
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18.08.2020 09:28 Відповісти
Бо ба, те, як хитро пишуть - "зафіксували вогневу активність". Зе-лохи подумають, що то банндити-колаборанти гашливи смажать, тому ваюогонь розвели. То навіщо у них стріляти? Вони ж "не стріляють".
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18.08.2020 09:07 Відповісти
Украинские воины зафиксировали огневую активность наемников РФ вблизи Водяного, за сутки - два нарушения, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3718
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18.08.2020 07:34 Відповісти
гори і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата!!!
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18.08.2020 10:06 Відповісти
Огневая активность из скольки хлопков была?
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18.08.2020 07:44 Відповісти
ОГНЕВАЯ АКТИВНОСТЬ
==========
спичками игрались?
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18.08.2020 07:51 Відповісти
Ліхтариками світили...
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18.08.2020 09:06 Відповісти
Оказуется у нас и раньше было, все 6 лет, перемирие. По логике зетипиллов.
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18.08.2020 07:52 Відповісти
От таке воно ,зелене перемир"я !! Діє за принципом ніппеля-туда дуй ,оттуда йух !!!))
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18.08.2020 09:13 Відповісти
Пострілюють. Мабуть вже мЬІр настає.
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18.08.2020 07:53 Відповісти
17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Источник: https://censor.net/n3214344

================
Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
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18.08.2020 07:56 Відповісти
Хорошо что нет потерь. Пора потихоньку обсуждать остальные пункты минска. Главное не быть упёртым как баран, идти на компромиссы и всё наладиться.
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18.08.2020 07:59 Відповісти
Предлагаю тебе пойти на компромисс. Мы с твоей женой так решили.
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18.08.2020 08:05 Відповісти
На компромиссы с КЕМ???
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18.08.2020 08:36 Відповісти
С кем там конфликт с теми и обсуждать наверно. Другая сторона, тёмная сторона?
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18.08.2020 08:45 Відповісти
Война с ********** паРашей, но ***** не считает свой улус стороной конфликта.
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18.08.2020 08:51 Відповісти
Другая сторона это *****,
Но оно хитрое, у него есть ******** гундяев
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18.08.2020 09:06 Відповісти
Вы за 6 лет не можете ответить на простой вопрос С КЕМ???
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18.08.2020 09:11 Відповісти
Ну якщо 1АК та 2АК РФ , то мабуть з РФ !!)))
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18.08.2020 09:16 Відповісти
Так он и не отвечает на этот простой вопрос, так как если скажет правду, то все его "идти на компромиссы и всё наладиться", сразу рассыпаются как пыль)
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18.08.2020 10:00 Відповісти
ну він же не скаже, що з ним.
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18.08.2020 09:19 Відповісти
А чего вы прячетесь?) Чего не признаетесь, что это вы напали на нашу страну... Так о каких компромиссах речь??? Какие у вас претензии к Украине? О чем с ВАМИ договариваться???
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18.08.2020 10:03 Відповісти
Я не накого не нападал. Я не гражданин РФ. Притензий нет. Со мной договариваться смыслы нет.

Тебя устраивало то что происходило за последние пять лет окопной войны? Равноценны людские потери к отвоёванной территории? Если "серую зону" можно назвать таковой. Думаете что продолжая в духе последних лет, то проблема сама собой рассосётся?
Если ещё не поняли, то Украина подписав минск, изначально поставила себя невыгодное положение. Если с Донбассом такие проблемы, то как будете решать с Крымом? Есть три выхода,- воевать, капитулировать или договариваться чтобы спасти хоть что-то. Ждать смерти ***** или распада РФ и надеяться что всё само вернётся на свои места, это самообман. Наверно уже и сами поняли, что другим странам глубоко начхать что происходит в Украине. Только сотрясают воздух обеспокоенностями и ищут лазейки чтобы отменить санкции
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Украина отдала своё ядерное оружие ,чтобы не размещалось оно на территории Украины,так Московия пошла другим путём ,захватывает территорию Украины и завозит туда обратно ядерное оружие,пример это Крым, кацапы могут и на Донбассе потрясти ядерным оружием.Я не пойму действий власти,действий Кравчука, дураку понятно или сдаваться или вооружаться надо, а они .....
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18.08.2020 08:12 Відповісти
То були мирні постріли. А от якби хтось із наших вистрілив, то зразу прицільний, ворожий, бандеровський і фашистський.
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18.08.2020 08:48 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой. Даже не знаю как на это реагировать.
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18.08.2020 08:58 Відповісти
Зегандону мало корабельных сосен
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18.08.2020 09:07 Відповісти
Що змінює орієнтацію ??))
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18.08.2020 09:12 Відповісти
Просто информация -пока кто то в зоне АТО-ОСС проявляет героизм ЗЕ ...
і президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Герой України (посмертно) - найвищу державну відзнаку. За що нагородили
"Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення", - говориться у законі про державні нагороди.
В https://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-zvannya-geroya-********-andriyu-kuzmenku-62761 указі президента Зеленського вказано, що Андрій Кузьменко отримав звання за "визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність". Но Кузьма" і його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року, що завершилися першим Майданом как то не вписіваетя в єто Крім того сотні героїв войні залишілись в забвении тупо похоронені и правители забіли что они вообще были
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18.08.2020 10:27 Відповісти
Однако странные суждения у нашего Зе-главковерха и потакающего ему генералитета ВСУ:-типа,ежели обстрел от орков неприцельный то он как-бы не есть обстрелом,а провокацией..
А как же они назовут прицельный огонь с хорошо в инженерном отношении оборудованных позиций за время пораженческого лже-Зеперемирия..
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18.08.2020 10:41 Відповісти
нас силоміць привчають до думки, що порушення перимир'я через
обстріли, постріли, вогневу активність -

це абсолютно нормально.
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18.08.2020 13:19 Відповісти
Для чего путину это перемирие?, что ему пообещал президент ЗЕро? Мы чего-то не знаем?
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18.08.2020 17:46 Відповісти
 
 