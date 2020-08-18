Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС
17 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомета. Один неприцільний постріл був провокативним та не становив загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також минулої доби виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.
Загалом за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.
"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
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спичками игрались?
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Это просто писец. . А на меньшинстве участков обстрелы были, но это не считается. Не штаб ОС, а какой-то филиал 95 квартала. Что будет дальше от штаба ОС и Министерства обороны? Русские не оккупировали Украину, а просто передвинули границы? Хотя уже было: корабли ВМФ Украины уже незаконно прошли Керченский пролив.
Но оно хитрое, у него есть ******** гундяев
Тебя устраивало то что происходило за последние пять лет окопной войны? Равноценны людские потери к отвоёванной территории? Если "серую зону" можно назвать таковой. Думаете что продолжая в духе последних лет, то проблема сама собой рассосётся?
Если ещё не поняли, то Украина подписав минск, изначально поставила себя невыгодное положение. Если с Донбассом такие проблемы, то как будете решать с Крымом? Есть три выхода,- воевать, капитулировать или договариваться чтобы спасти хоть что-то. Ждать смерти ***** или распада РФ и надеяться что всё само вернётся на свои места, это самообман. Наверно уже и сами поняли, что другим странам глубоко начхать что происходит в Украине. Только сотрясают воздух обеспокоенностями и ищут лазейки чтобы отменить санкции
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой. Даже не знаю как на это реагировать.
і президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Герой України (посмертно) - найвищу державну відзнаку. За що нагородили
"Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення", - говориться у законі про державні нагороди.
В https://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-zvannya-geroya-********-andriyu-kuzmenku-62761 указі президента Зеленського вказано, що Андрій Кузьменко отримав звання за "визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність". Но Кузьма" і його участь в агітаційних концертах на підтримку Віктора Януковича під час виборів 2004 року, що завершилися першим Майданом как то не вписіваетя в єто Крім того сотні героїв войні залишілись в забвении тупо похоронені и правители забіли что они вообще были
А как же они назовут прицельный огонь с хорошо в инженерном отношении оборудованных позиций за время пораженческого лже-Зеперемирия..
обстріли, постріли, вогневу активність -
це абсолютно нормально.