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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 серпня у світі зареєстрували 198 459 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4297 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 22 049 449 випадків інфікування і 777 440 смертей через коронавірус.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 173 716 (+589 за добу), хворих - 5 612 027 (+40 612 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 363 235 інфікованих (+23 038 за добу) і 108 654 (+775 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 701 604 особи (+54 288 за добу), кількість смертей - 51 925 (+880 за добу).

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У Росії 927 745 хворих (+4892 за добу) і 15 740 летальних випадків (+55 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 589 886 осіб (+2541 за добу), кількість смертей - 11 982 (+143 за добу).

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В нас після реформи буде американська модель охорони здоров'я чи якась інша?
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18.08.2020 08:03 Відповісти
Ми не впевнені, що після "Бааальшой стройки" в Українв хоч який небуть асфальт залишиться...
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18.08.2020 08:14 Відповісти
мы по заболевшим опередили Китай

кажется что что-то тут не это... ах да - комми верить = самому наложить се на уши лапши, а в рот - материала якутского скульптора
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18.08.2020 08:22 Відповісти
На початку епідемії наші кловани любили порівнювати Україну з Польщею, однак Польщу ми вже випередили майже в два рази!
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18.08.2020 08:56 Відповісти
 
 