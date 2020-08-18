Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 серпня у світі зареєстрували 198 459 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4297 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 22 049 449 випадків інфікування і 777 440 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 173 716 (+589 за добу), хворих - 5 612 027 (+40 612 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 363 235 інфікованих (+23 038 за добу) і 108 654 (+775 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 701 604 особи (+54 288 за добу), кількість смертей - 51 925 (+880 за добу).

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У Росії 927 745 хворих (+4892 за добу) і 15 740 летальних випадків (+55 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 589 886 осіб (+2541 за добу), кількість смертей - 11 982 (+143 за добу).