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Новини Революція в Білорусі
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"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії. ВIДЕО 18+

Російський пропагандист Володимир Соловйов під час прямого ефіру "Вечір з Соловйовим" включив до свого стріму робітника, якого представили працівником із заводу БілАЗ, і попросив його розповісти, що там відбувається. У відповідь він показав у камеру свій статевий орган.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент передачі виклав на своїй сторінці у Facebook російський журналіст Олег Кашин.

"Буває", - зазначив він.

Так, під час трансляції на каналі в YouTube, Соловйов включив у свій стрім робітника із заводу БілАЗ і попросив його розповісти, що там відбувається.

"Ви з легендарного БілАЗу? Розповідайте, як у вас справи, як страйк", - сказав Соловйов.

"Зараз розповім", - відповів роьітник на ім'я Анатолій і показав член.

"Зрозуміло. Красунчик! Молодець! Ось бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗу більше буде. Але це було смішно. Анатолію, щось ще можете показати? Смішно. І до речі, зауважте: він навіть не пофарбував себе в червоно-білий колір. Але тепер ми точно бачимо, чим накрився БілАЗ, а колись міг працювати", - прокоментував Соловйов.

Також читайте: Лукашенко про пропозицію перевиборів: "Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?"

Автор: 

Білорусь (7987) Соловйов Володимир (142)


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Топ коментарі
+192
Соловьев, то был не член, а твое отображение в зеркале...
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18.08.2020 08:07 Відповісти
+101
Тупого пропагандона тролят уже просто в его прямом эфире....)
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18.08.2020 08:08 Відповісти
+97
Теперь Скобеева попробует организовать стрим с целой бригадой белазовцев...
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18.08.2020 08:16 Відповісти
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Куранты пробили пять, над Кремлем гордый флаг
Я пытаюсь понять, почему я для общества враг.
Почему меня нет в хороводе славных героев труда
Без меня коллектив на заводе, тунеядец я, господа!

Социальная защищенность,
Пенсионный фонд,
Я ложил на вас свой огромный
Железобетонный болт !

В медицинских учрежденьях меня в картотеке нет,
Меня нет на военных ученьях, я порвал социальный пакет.
Я летаю по миру как птица, ем огрызки и крошки клюю,
И не надо товарищи злиться, я на злость эту вашу плюю.
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18.08.2020 11:31 Відповісти
я даже начал уважать белорусцев. за такой прямолинейный ответ лицу реформаторской национальности шапире, по кличке соловьеву.
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18.08.2020 11:32 Відповісти
Думаю что это очередной вброс Соловья. Видать пригласил своего дальнего родственника на исполнение роли беларуського рабочего.
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18.08.2020 22:07 Відповісти
Надо было оторвать соловью фаберже и банан, пусть потом смотрит пока и не повылазит.
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18.08.2020 12:04 Відповісти
Ахахаххахааа) вот это контент у Соловьиного помёта)))
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18.08.2020 12:10 Відповісти
знатный троллинг
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18.08.2020 12:13 Відповісти
"калєгі"маші захєрова і поклонська слиною давляться
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18.08.2020 12:14 Відповісти
Парень рисковал очень!Ведь врачи предупреждают не смотреть передачи с "Тошниловка соловьева" могут рвоты появиться, да и ваш рейтинг понижается( из-за этого кто себя политологом считает к нему в студию не идет). ТФУ на "Тошниловку"
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18.08.2020 12:17 Відповісти
Он "перекрестил" пенисом смартфон
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18.08.2020 13:49 Відповісти
уявляю яка кількість народу по всьому світу зараз отримала задоволення від такого жесту білоруса !!)) Півпланети, напевно))
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18.08.2020 12:31 Відповісти
Кацапа пнуть обязан каждый
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18.08.2020 12:33 Відповісти
а пропогандона - рашиста вот таким способом идеально!
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18.08.2020 12:50 Відповісти
Какой-то больной человек. Или спецоперация ФСБ чтобы опозорить белорусский Майдан.
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18.08.2020 12:41 Відповісти
Про соловьева -- согласен с Вами на все 100!!!
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18.08.2020 12:57 Відповісти
Ахахахах))))
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18.08.2020 12:57 Відповісти
скоро по всюду всем россиянцам будут такое показывать
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18.08.2020 13:02 Відповісти
сам-то показываешь?...
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18.08.2020 13:07 Відповісти
А ти расєянєц?
Розкажи, ти образився через те, що тобі показали, чи через те, що не показали?))
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19.08.2020 07:10 Відповісти
если ты про телевизор, то я его не смотрю вообще - ни пропутинские орт-ртр, ни антипутинские дожди, рбк и пр...интернет наше всьо...
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19.08.2020 14:01 Відповісти
Будущий президент Беларуси. Будет не так обидно за Зеленского. Он мог играть на рояле.
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18.08.2020 13:10 Відповісти
Анатоле кагбэ сказал "А вот *** вам Владимир" языком тела
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18.08.2020 13:19 Відповісти
Этому гаденышу соловьеву надо было бы не только показать, а хером в глаз дать,а лучше бы просто удавить эту московско-фашистскую сволочь
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18.08.2020 14:28 Відповісти
Соловьев горд тем что как они похоже на него!
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18.08.2020 14:47 Відповісти
секелёв аж слюни пустил
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18.08.2020 14:49 Відповісти
В тому гидотному болоті соловйовської брехні слова нічого не важать.Білорусу нічого не залишалось,як аргументувати аргументом)))!
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18.08.2020 17:12 Відповісти
"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії - Цензор.НЕТ 4414"Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії - Цензор.НЕТ 3748
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18.08.2020 18:42 Відповісти
Мені здається,що то брехня.Ви вважаєте в параші така свобода слова,що люди дозвонюються в прямі ефіри?! не вірю.Незпроста то все,далі буде.Відволікають людей поцебеньками,хочуть показать білорусів ,а особливо тих хто проти луки,неадекватами.На таких і танки ,тіпа можна пустить,чи градами полоснуть.Хоча з іншого боку ,кацапи і тим більше соловей,заробили не те ,що показав,а гімна в рота,вбивці.
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18.08.2020 19:10 Відповісти
Я только не поняла, где тут был член, а где соловьев.
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18.08.2020 21:43 Відповісти
Соловьев покраснел или мне показалось?
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18.08.2020 22:36 Відповісти
Помету уж х...и в эфире показывают. Растет пацан
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18.08.2020 23:17 Відповісти
нужен флешмоб для этого помета.. увидел соловьева - покажи его место..
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18.08.2020 23:49 Відповісти
Соловьев конечно пропагандон еще тот, но вот эта выходка неизвестного придурка выглядит откровенно жалко...Вот если бы он соловья какой-то аргументацией прижал, другой вопрос, но опускаться до уровня обезьян нельзя...
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19.08.2020 07:01 Відповісти
Работяга затроллил Соловьева - пора пропагандисту урезать зарплату - не справляется.
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19.08.2020 07:19 Відповісти
Найти дебила и кастрировать
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20.09.2021 22:14 Відповісти
Так он член не показал, а только яйца...большие яйца)
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14.06.2025 07:16 Відповісти
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