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За добу на Львівщині виявили 181 новий випадок COVID-19, загалом 12,2 тис. інфікованих і 337 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 181 новий випадок захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 12 260 осіб, 337 осіб померли, 3342 пацієнти одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 818 ПЛР-тестів, з них 181 - позитивний. Серед них львів'ян - 90.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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