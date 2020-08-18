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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 181 новий випадок COVID-19, загалом 12,2 тис. інфікованих і 337 померлих

За добу на Львівщині виявили 181 новий випадок COVID-19, загалом 12,2 тис. інфікованих і 337 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 181 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 12 260 осіб, 337 осіб померли, 3342 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 818 ПЛР-тестів, з них 181 - позитивний. Серед них львів'ян - 90.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 22 млн, жертв - 777,4 тис. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 181 новий випадок COVID-19, загалом 12,2 тис. інфікованих і 337 померлих 01

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