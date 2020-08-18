Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який підтримав мирних протестантів, подав заяву про відставку

Посол Білорусі в Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня подав заяву про відставку. За кілька днів до цього він записав відеозвернення, в якому підтримав білорусів, що вийшли на мирні протести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TUT.by.

"Я справді подав заяву про відставку. Це - логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що маю проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що висловлена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - розповів Ігор Лещеня.

У МЗС пояснили, що рішення про відставку Надзвичайного і повноважного посла приймається особою, яка його призначила, тобто главою держави. "Самовідвід" дипломатів теж розглядає президент - повинен бути підписаний указ. Поки указу про відставку Ігоря Лещені не було.

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Нагадаємо, 16 серпня посол Білорусі в Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат.

Лещеня також сказав, що він солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними ходами, щоб їхній голос був почутий.

У МЗС Ігор Лещеня працює з 1994 року. Обіймав різні посади в апараті відомства, працював послом в низці країн. З 2002 по 2006 роки був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. Послом у Словаччині був призначений в 2016 році.