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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб

В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб

В Україні станом на ранок вівторка, 18 серпня, зафіксовано 1616 нових випадків зараження. Водночас 761 особа одужала, 27 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 17 серпня, повідомлялося про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових заражених за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 94 436 осіб, видужали - 48 925 осіб, померли від початку пандемії 2116 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 43 395 осіб, що на 828 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112) та Закарпатській (106) областях.

В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 01
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 02
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 03
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 04
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 05
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Просто статистика в Беларуси с ковид такая же как и с выборами!
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18.08.2020 09:02 Відповісти
+5
В Украине 1 616 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 94 436 человек - Цензор.НЕТ 7065
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18.08.2020 08:58 Відповісти
+3
" 27 ранее заболевших умерли." от чего умерли то?

весной хоть пытались писать возрастные группы, заболевания
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18.08.2020 08:59 Відповісти
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В Украине 1 616 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 94 436 человек - Цензор.НЕТ 7065
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18.08.2020 08:58 Відповісти
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб - Цензор.НЕТ 1472
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18.08.2020 09:08 Відповісти
Не надоело эту антинаучную муть на всех ветках тиражировать?
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18.08.2020 13:48 Відповісти
У нас тоже есть правитель-***********...
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18.08.2020 09:09 Відповісти
В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб - Цензор.НЕТ 84
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18.08.2020 23:10 Відповісти
" 27 ранее заболевших умерли." от чего умерли то?

весной хоть пытались писать возрастные группы, заболевания
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18.08.2020 08:59 Відповісти
От вызванных коронавирусом осложнений.
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18.08.2020 09:04 Відповісти
От каких осложнений, если ковид сам по себе супер-мегасмертельный? Это же не грипп, шобы с осложнениями.
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18.08.2020 09:19 Відповісти
От разных, от пневмонии от сахарного диабета от заболеваний сердечно-сосудистой системы и тд.
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18.08.2020 09:26 Відповісти
Аааа, ковидная пневмония - это уже осложнение, оказывается. И диабет...
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18.08.2020 09:31 Відповісти
Или это все-таки бактериальная пневмония, как после любого ОРВИ может быть?
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18.08.2020 09:33 Відповісти
Пневмония может быть и после обычного гриппа, и даже от значительного переохлаждения. Также пневмонию может вызывать и COVID19
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18.08.2020 09:44 Відповісти
Сначала разберись в видах пневмоний.
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18.08.2020 10:11 Відповісти
У вас не вызывают вопросы умершие от СПИДа? Ведь люди не умирают от вируса СПИДа как от такого. Умирают от других болезней, даже от банальной простуды. Но им же не пишут умер от простуды, а умер от СПИДа. Потому что отменно этот вирус есть причиной смерти. Именно он так ослабил или вовсе уничтожил иммунную систему, что организм человека не смог противостоять другому сопутствующему заболеванию. Тоже самое с COVID19. Вирус ослабляет организм.
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18.08.2020 10:42 Відповісти
В таком случае пусть в заключении пишут: причина смерти - герпес или Эпштейн-Барр, которые есть у 95% людей и которые, говорят, могут приводить к очень печальным последствиям.
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18.08.2020 11:05 Відповісти
Тобі дає насолоду прикидатися дурником чи ти троль за бабло?
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18.08.2020 13:37 Відповісти
Троли за бабки это те, что пишет о не обнаруженном до сих пор ВИЧ. А вот сам СПИД вызывают десятки заболеваний.
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18.08.2020 13:59 Відповісти
"Земля - це плаский млинець, який тримають 3 слони, що стоять на черепасі, яка плаває в океані, в який занурює та винурює Сонце по небесній сфері з пригвинченими зірками".
Сподіваюсь, що цією фразою я хоч трохи відтворив рівень абсурду в твоїх мізках.
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18.08.2020 14:16 Відповісти
Ты уверен, что у тебя самого есть думающие мозги. Судя по этому посту, их наличие у тебя не просматривается.
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18.08.2020 17:11 Відповісти
"вскрытие покажет",
только никакого вскрытия не производится и не устанавливается причина смерти больных с короновирусом
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18.08.2020 10:09 Відповісти
Зачем обязательно вскрытие? В основном достаточно дополнительных анализов, которые нам тоже никто не покажет.
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18.08.2020 10:14 Відповісти
Как вы хотите чтобы вам анализы показывали?
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18.08.2020 10:44 Відповісти
Я или мои родственники имеют право запросить выписку из истории болезни. Но тебе это не надо - ты первому попавшемуся врачу на слово поверишь.
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18.08.2020 11:08 Відповісти
В Бяларуси ваще без масок все ходя и никто не болеет, а у нас тысячи новых инфицированных....
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18.08.2020 08:59 Відповісти
Просто статистика в Беларуси с ковид такая же как и с выборами!
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18.08.2020 09:02 Відповісти
по логике вещей через неделю у них будет там коронавирусный ад...
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18.08.2020 09:05 Відповісти
В Швеции тоже так обстоят дела?
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18.08.2020 09:05 Відповісти
А вы сравните Швецию с Норвегией или Финляндией. Посмотрите на количество заболевших и умерших и тогда пишите про Швецию
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18.08.2020 09:09 Відповісти
У шведов менталитет домоседский! И вобще у шведов большая зараженость чем у соседей! И они признали что отказ от карантина был ошибкой!
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18.08.2020 09:11 Відповісти
Не только домоседский. У шведов традиционно большая социальная дистанция - они не подходят друг к другу на пол-метра при разговоре, как наши, в Швеции это не прилично.
Более того - в Швеции не принято в общественном транспорте подсаживаться на соседнее сиденье к незнакомым людям.
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18.08.2020 09:18 Відповісти
У шведов и население в три раза больше. И фейк о том, что они признали ошибкой отказ от карантина, давно развенчан. Просто у них половина жертв пришлась на дома престарелых. Этого можно было избежать. Сейчас там эпидемия практически закончилась, без всяких дурантинов.
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18.08.2020 10:33 Відповісти
У шведов население в два раза больше чем Финляндии или Норвегии. Но при этом случаев заражения: Швеция - 85045,Норвегия - 10060, Финляндия - 7752. Умерших: Швеция - 5787, Норвегия - 261, Финляндия - 334. Разницу видите, особенно по умершим.
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18.08.2020 10:50 Відповісти
Итог один - картина спада одинакова в этих трех странах. Но пострадали кварталы с сомалийцами на юге с очень высокой плотностью населения (а-ля Нью-Йорк) и дома престарелых. Там в любом случае картина была бы примерно та же, бо все условия для распространения, которых нет у соседей.
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18.08.2020 11:01 Відповісти
Картина спада тоже разная. Если у Норвегии и Финляндии есть четко выраженнный пик и после него спад заболевания. То в Швеции постоянно довольно ровная картина.
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18.08.2020 12:50 Відповісти
В Норвегии и Финляндии также есть дома престарелых
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18.08.2020 12:54 Відповісти
В Норвегии и Финляндии нет такого количества сомолийцев, которые работали в домах престарелых Швеции и занесли туда инфекцию.
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18.08.2020 14:03 Відповісти
А мы про шо статистика виновата. Хочешь карантин пажалуйста не хочешь тоже не проблема
статистика может все в руках шарлатанов. Но нормы МОЗ про первый порог эпидемии, а это 178 тыс. заболевших в наличии на данные сутки это шарлатанам без надобности у них их статистика решает все. Баранам все равно как их считают им законы не нужны. А людям?
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18.08.2020 10:34 Відповісти
Ходят Ходили.В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб - Цензор.НЕТ 9755
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18.08.2020 09:11 Відповісти
Там "выборы"прошли а у нас хотят как они говорят если 50% заражённых регионов будет то отменят,так как рейтинг зебилов падает вот постепенно подгоняют на бумаге статистику
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18.08.2020 09:21 Відповісти
Сцыкунам надо ещё обо#раться для полного счастья
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18.08.2020 09:06 Відповісти
с такими пропорциями выздоровевших и преставившихся, к нам должны ломиться делегации всяких израилей и прочих испаний - перенимать опыт
но чет о таковых то и не слышно
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18.08.2020 09:06 Відповісти
Но есть и хорошие новости, правительство запретило в этом году хасидский фестиваль в Умани на праздник Рош А-Шана.Узнал только что из нашего израильского сайта.
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18.08.2020 09:16 Відповісти
с такими цифрами за последний месяц (не говоря уже о полугидии) ,я чисто теоретически и математически, должен знать хотя бы знакомого знакомого у кого тест показал наличие.... но скблть вокруг пустыня, все ездят на моря,работают/гуляют/бухают, но никто не болеет.Мистика.
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18.08.2020 09:50 Відповісти
У меня есть еще более конкретные цифры. В сети retail одной всеукраинской нет ни одного случая за все это время. Люди отчаянно не хотят болеть вообще ничем и даже соплей нет. Этот Вирус - Фейк . В том плане, что Вирус физически есть но смертность у него нулевая.
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18.08.2020 09:58 Відповісти
Київські поліцейські затримали чоловіка, який в одному з парків демонстрував статеві органи перехожим, при цьому не одягнувши маску. Про це повідомляє Цензор Да.
"На гарячу лінію надійшло відразу кілька телефонних дзвінків приблизно однакового змісту, - повідомили в поліції. - Йшлося про "зайчика", що ходить парком у непристойному вигляді й лякає перехожих, зокрема тим, що не одягнув медичну маску."
Патрульні поліцейські, що виїхали на місце адміністративного злочину, затримали чоловіка, одягли на нього маску та штани.
Керуючись постановою Кабінету міністрів "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", на ексгібіціоніста склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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18.08.2020 09:54 Відповісти
Для отчетности чем больше, тем лучше. Друг работает на скорой. Всех доставленных, особенно с температурой, которым нельзя сразу-же поставить диагноз заносят в список COVID-19. Под видимостью борьбы с вирусом можно ( и очень даже получается ) выбить финансирование, нехилые доплаты, коэффициент к стажу - как никак с инфицированными людьми дело имеется. Как пример: привезли 1000, выздоровело 998, отправилось в мир иной 2 - успех на лицо, выписать главврачу и иже с ним премию. Поднял статистику за 2013 год - смертность по медучреждениям такая-же, как сегодня, а вируса и войны не было. Выводы делайте сами.
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18.08.2020 10:13 Відповісти
Я роблю висновок, що ти нав'язуєш українцям текст з методички кремлівської. І найстрашніше, що люди вірять в твою нісенітницю.

Коронавірус існує і, що найстрашніше, - він вбиває!

Українці, не слухайте мокшанських пєтухів, які стверджують, що "каранавірус - брєхня", "эта нєопасна", "эта абичний гріп". Бережіть себе та своїх близьких. В Україні стрімко зростає кількість заражень. Це може призвести до переповнених лікарень, а далі ви самі розумієте... коли лікарні будуть переповнені, то смертність серед населенні різко зросте! Вдягайте маски та не слухайте пєтухів, які розповідають про "друзєй-врачєй".
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18.08.2020 10:49 Відповісти
Почему ты, будучи дремучим шароварным неучем, присвоил себе право выступать от имени всех украинцев?
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18.08.2020 14:06 Відповісти
Тому що я бачу хто є хто.Ти - козломордне біосміття.
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18.08.2020 14:20 Відповісти
Смешно, когда ты, реальный биомусор, считает себя органическим продуктом.
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18.08.2020 14:30 Відповісти
Не дай Боже попасти Вам в звичайну лікарню з якоюсь вавкою і температурою. Приймуть як миленького з коронавірусом, хоч насправді буде звичайний чиряк на сраці. Скажуть - ускладнення і готуйтесь дядьку до добровільного спонсорства, а через 2 тижні випишуть з висновком, що здоровий, бо вилікували. Будьте здорові!
P.S.ще невідомо хто "мокшанський пєтух", бо в нашій мові немає слова "В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб - Цензор.НЕТ 4093 https://censor.net/user/474330".
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18.08.2020 14:16 Відповісти
Все з тобою зрозуміло - ти перейшов на українську мову, щоб "нє спалітся".

Ти відсмоктуєш за Путіна?
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18.08.2020 14:22 Відповісти
Странно, почему админ не реагирует на таких блатных жлобов, как ты. Твоя речь более пригодна в зоне, а не на интеллектуальном сайте.
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18.08.2020 14:35 Відповісти
Тому що це український сайт, а ти російське бидло, з яким в Україні війна. І ти ЩЕ ЩОСЬ ПИШЕШ???
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18.08.2020 15:11 Відповісти
Тому це і є український сайт, де дописувачі не дозволяють собі тюремного сленгу і фені, а також образ інших. Це сайт для різнополярних, але аргументованих думок та терпимості до чужої точки зору.
Про себе: я в радянські часи не по своїй волі був в гарячих точках, і нікому такого не побажаю, бо на власній шкурі знаю, що таке війна.
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18.08.2020 15:29 Відповісти
Ти в АТО був? Ні! Так за кого ти в радянські часи воював? За СССР? А за Україну не хочешь взяти в руки зброю? І ти після цього не запроданець?
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18.08.2020 15:40 Відповісти
Мудрий Бісмарк якось сказав: " Дурість дар Божий, але ним не можна зловживати". Подумайте над цим.
В АТО на жаль не був, бо маю за спиною 64 роки, але нашій армії допомагав, а Вам бажаю усчпішно закінчити школу, бо дорослі і розумні люди такі дурниці не пишуть і іншим не тикають. В Україні так не прийнято, бо це по-кацапськи.
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18.08.2020 15:58 Відповісти
наведи, будь ласка, дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано та виділено в чистому вигляді

бо за стандартами вірусології тільки при наявності такого дослідження можна стверджувати, що "сарс-ков-2 існує"
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18.08.2020 18:20 Відповісти
На голову хвора?
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19.08.2020 10:57 Відповісти
це всі аргументи? іншого і не чекала
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19.08.2020 11:05 Відповісти
Нє-нє, ти неправильно зрозуміла.

Ти спочатку наведи аргументи, що ти не хвора на голову. Довідку від лікаря, що ти не "дурачка". Тоді я тобі офіційне підтвердження COVID-19 відправлю, що він інсує.
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19.08.2020 11:12 Відповісти
те, що ти недорозвинений імбецил, який замість відвідування школи палив травичку за гаражами, мені зрозуміло і без довідки
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19.08.2020 11:17 Відповісти
ооо! Ти мене "імбецилом" назвала? Сподіваюся, що на цей коментар зверне увагу модератор, оскільки це вже - особиста образа.
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19.08.2020 11:33 Відповісти
 
 