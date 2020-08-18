В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб
В Україні станом на ранок вівторка, 18 серпня, зафіксовано 1616 нових випадків зараження. Водночас 761 особа одужала, 27 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 17 серпня, повідомлялося про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових заражених за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 94 436 осіб, видужали - 48 925 осіб, померли від початку пандемії 2116 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 43 395 осіб, що на 828 більше, ніж напередодні.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112) та Закарпатській (106) областях.
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весной хоть пытались писать возрастные группы, заболевания
Сподіваюсь, що цією фразою я хоч трохи відтворив рівень абсурду в твоїх мізках.
только никакого вскрытия не производится и не устанавливается причина смерти больных с короновирусом
Более того - в Швеции не принято в общественном транспорте подсаживаться на соседнее сиденье к незнакомым людям.
статистика может все в руках шарлатанов. Но нормы МОЗ про первый порог эпидемии, а это 178 тыс. заболевших в наличии на данные сутки это шарлатанам без надобности у них их статистика решает все. Баранам все равно как их считают им законы не нужны. А людям?
ХодятХодили.
но чет о таковых то и не слышно
"На гарячу лінію надійшло відразу кілька телефонних дзвінків приблизно однакового змісту, - повідомили в поліції. - Йшлося про "зайчика", що ходить парком у непристойному вигляді й лякає перехожих, зокрема тим, що не одягнув медичну маску."
Патрульні поліцейські, що виїхали на місце адміністративного злочину, затримали чоловіка, одягли на нього маску та штани.
Керуючись постановою Кабінету міністрів "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", на ексгібіціоніста склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коронавірус існує і, що найстрашніше, - він вбиває!
Українці, не слухайте мокшанських пєтухів, які стверджують, що "каранавірус - брєхня", "эта нєопасна", "эта абичний гріп". Бережіть себе та своїх близьких. В Україні стрімко зростає кількість заражень. Це може призвести до переповнених лікарень, а далі ви самі розумієте... коли лікарні будуть переповнені, то смертність серед населенні різко зросте! Вдягайте маски та не слухайте пєтухів, які розповідають про "друзєй-врачєй".
P.S.ще невідомо хто "мокшанський пєтух", бо в нашій мові немає слова " https://censor.net/user/474330".
Ти відсмоктуєш за Путіна?
Про себе: я в радянські часи не по своїй волі був в гарячих точках, і нікому такого не побажаю, бо на власній шкурі знаю, що таке війна.
В АТО на жаль не був, бо маю за спиною 64 роки, але нашій армії допомагав, а Вам бажаю усчпішно закінчити школу, бо дорослі і розумні люди такі дурниці не пишуть і іншим не тикають. В Україні так не прийнято, бо це по-кацапськи.
бо за стандартами вірусології тільки при наявності такого дослідження можна стверджувати, що "сарс-ков-2 існує"
Ти спочатку наведи аргументи, що ти не хвора на голову. Довідку від лікаря, що ти не "дурачка". Тоді я тобі офіційне підтвердження COVID-19 відправлю, що він інсує.