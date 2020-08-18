В Україні 1616 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 94 436 осіб

В Україні станом на ранок вівторка, 18 серпня, зафіксовано 1616 нових випадків зараження. Водночас 761 особа одужала, 27 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 17 серпня, повідомлялося про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових заражених за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 94 436 осіб, видужали - 48 925 осіб, померли від початку пандемії 2116 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 43 395 осіб, що на 828 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112) та Закарпатській (106) областях.











