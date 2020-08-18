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Новини Революція в Білорусі
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Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко

Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко

Після 9 серпня Білорусь перебуває в новій політичній реальності. Українська влада має твердо заявити свою позицію щодо подій у сусідній країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, глава політсили Петро Порошенко.

За словами Порошенка, українська влада має дати відповіді на такі питання:

"По-перше, чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними?

По-друге, чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?

По-третє, чи підтримує офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі?

По-четверте, що планує робити України для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС вже цієї середи? Чи так і не побачимо активну дипломатію президента України у співпраці з лідерами ЄС та його держав-членів для координації наших підходів?

По-п’яте, чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні?

По-шосте, чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки України, включно із зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі?

По-сьоме, чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів?

По-восьме, в умовах антиукраїнської істерії з боку білоруського режиму та зрадницької позиції в питанні передачі "вагнерівців", чи аналізує влада плюси і мінуси зміни Мінська як переговорного майданчику Тристоронньої контактної групи? Якщо аналізує, то хотів би нагадати: свого часу я особисто лобіював Мінськ як місце для перемовин з Москвою щодо миру на Донбасі, прагнучи сприяти припиненню міжнародній ізоляції Білорусі, її європеїзації та демократизації", - йдеться в повідомленні.

Також лідер "Європейської Солідарності" хоче знати, як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією?

"Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися в своїй позиції і підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни. Так само переконаний, що у наших міждержавних відносинах обов’язково буде і завтра, і післязавтра. Однак, з якою саме Білоруссю ми хочемо це "завтра і післязавтра"? Жыве Беларусь!" - підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який підтримав мирних протестантів, подав заяву про відставку

Автор: 

Білорусь (7987) Порошенко Петро (15204)


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Топ коментарі
+36
Дуже приємно, а я Саша.
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18.08.2020 09:16 Відповісти
+26
Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1901
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18.08.2020 09:33 Відповісти
+25
А как вы думаете кого на зенапарт может потдержать: народ Бяларуси или диктатора?
Украинская власть должна определиться, она на стороне народа Беларуси или на стороне авторитарного режима, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2591
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18.08.2020 09:16 Відповісти
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Уявіть, як зараз Мєндєль напряглась, щоб підказати бубочкє, шо йому казати за кого він. Це майже той випадок, як перед парканом сечі: так шо мені робити, пісять чи не пісять.
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18.08.2020 10:13 Відповісти
Никто никому и тем более Пэце ничего не должен. Ему психиатр уже нужден - все президентом себя мнит
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18.08.2020 10:16 Відповісти
не должен? так манатки в руки и нах в 95 квартал.
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18.08.2020 10:20 Відповісти
Пэтю туда не возьмут - он унылый жадный клоун
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18.08.2020 13:32 Відповісти
Пізно.Від злоби весь посивів,почорнів,схуд.Ця категорія не виліковна
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18.08.2020 10:28 Відповісти
А яка тут різниця?
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18.08.2020 10:23 Відповісти
Кінчений провокатор!Те що він говорить і баба Дунька знає
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18.08.2020 10:23 Відповісти
А что он хотел! Ни одно европейское правительство не высказалось. Всё идёт из Брюсселя.
Батька краще бити гуртом. Вот такая мировая политика. Наложат санкции - и готово.
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18.08.2020 10:27 Відповісти
Демагог.
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18.08.2020 10:30 Відповісти
ИМХО Украинская официальная позиция должна осуждать насилие, но держать нейтралитет. Т.е. не находиться ни на чьей стороне. Как собственно все остальные страны в основном и делают.
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18.08.2020 10:33 Відповісти
Якраз думка цього лузера дуже важлива для влади. Ідіот)
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18.08.2020 10:35 Відповісти
О какой позиции "власти" говорит Порох? Нынешние янелохи как стали раком перед Х...лом, так и не разгибаются. А то криворожское быдло, и украинцами назвать сложно. *****, с московской окружной.
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18.08.2020 10:38 Відповісти
Если ни одна страна ЕС не высказалась чётко, значит, они уже все переговорили на дип. уровне и держат единую политику.
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18.08.2020 10:39 Відповісти
А шо оно в перчатках,но без маски?Стиляга)Типа Бэтмэн?
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18.08.2020 10:39 Відповісти
Это ему Дольче и Габанна придумали образ . Типо терминатор .
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18.08.2020 22:09 Відповісти
Пан Порошенко, забув як вводив воєний стан щоб зірвати вибори для забезпечення свого панування, однак обломався. І Кучма теж таке витворяв, і Зеленський розігнав ВР наплювавши на Конституцію. В країні демократії завжди знайдеться той хто захоче стати імператором - Наполеон, а також він сказав - Для розвалу країни досить одного дурного правителя.
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18.08.2020 10:48 Відповісти
Да скажите этому маразматика, что ему власть должна только срок в тюрму!
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18.08.2020 10:53 Відповісти
. Жартівник ви , Петро Олексійович . Ви ж чудово розумієте , що наша нинішня "влада" не може в цьому визначитись ,, вона взагалі - нічого не може ,, і це її цілком природній стан . Впевнений що в охвисє , зараз сіли і напружено думають -- про що ж таке , ви їм сказали . Що мали на увазі ?

Зюзя взагалі хоч знає - про те що відбувається в Білорусі . ?? Чи він до цих пір зайнятий розшуком своєї Лєнкі ?
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18.08.2020 10:58 Відповісти
сбитый летчик вещает с того света.
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18.08.2020 11:06 Відповісти
Барыга настолько отупел в борьбе за ускользнувшее президентское кресло, что до сих пор не понимает, за кого украинская власть.
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Мастер по переобуванию даёт советы. Дешовый провокатор.
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18.08.2020 11:09 Відповісти
А в чем именно он переобувался? Примеров не будет, дешевое кремлевское дерьмо?
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18.08.2020 20:28 Відповісти
Свои земли не надо было пр..сирать а не советы соседям тыкать.
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18.08.2020 11:15 Відповісти
Вот спасибо Пепа, и что-бы без твоих советов украинская власть делала? ... спасибо тебе
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18.08.2020 11:24 Відповісти
Правильно, Порох!!!

Сцикливый Клоун должен уйти. Беларусь - пример. Думай-ТЕ!!!
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18.08.2020 11:28 Відповісти
https://prm.ua/********-sposterigaye-za-situatsiyeyu-u-bilorusi-zasudzhuyuchi-bud-yaki-nasilnitski-diyi-stefanishina/ Віце-прем'єр О.Стефанішина: " https://prm.ua/********-sposterigaye-za-situatsiyeyu-u-bilorusi-zasudzhuyuchi-bud-yaki-nasilnitski-diyi-stefanishina/ Україна спостерігає за ситуацією у Білорусі, засуджуючи будь-які насильницькі дії" - всього лиш...
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18.08.2020 11:39 Відповісти
І так для всіх адекватних людей зрозуміло: Зеленський разом з іншими країнами ЄС засуджує режим Лукашенко (вибори, насильницькі дії, тощ). А ви думали що Зеленський мусить зробити - взяти гвинтівку та "піти в білоруські партизани"?
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18.08.2020 15:00 Відповісти
брехло, де пряма мова твого клована "засуджує режим Лукашенко (вибори, насильницькі дії, тощ)"???
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18.08.2020 15:32 Відповісти
Беніних троляк в цій темі , щось забагато !!
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18.08.2020 11:41 Відповісти
в спам їх!
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18.08.2020 11:47 Відповісти
швидше би вже шановний Петро Олексійович знову сів у своє законне Президентське крісло!
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Якщо ми виберемо, тоді і буде законне президентське крісло, а так хай посидить у кріслі в своїй хаті.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
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18.08.2020 22:12 Відповісти
щоб знову красти у армії?
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18.08.2020 15:01 Відповісти
брехло зебільне, ти ще не накалякав свого Г+Г для бенедіктової, щоб вона зайнялася?
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18.08.2020 16:20 Відповісти
к чему ты это ляпнула, курица? нужно лишь бы что написать, абы не молчать, или ты просто настолько тупая?
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21.08.2020 14:20 Відповісти
наволоч зебільна, ти ще ні поняла, де твої банта? Спусти дух, сволоч
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21.08.2020 19:25 Відповісти
дурачок! что ты вообще написал: все слова, которые знаешь? ты в следующий раз научись складывать слова в предложения и желательно со смыслом и безх ошибок, чмо тупорылое
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26.08.2020 17:57 Відповісти
В чому саме крав?
Так крав, шо тепер надлишков хотять позбавлятись....
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18.08.2020 20:30 Відповісти
ЛИЦЕМЕР !!!
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Ваша репліка безглузда і недоречна.
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18.08.2020 14:31 Відповісти
А именно, в чем?
Или просто истеричный пук? Бівает.
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18.08.2020 20:31 Відповісти
Для порошенко что-либо ляпнуть ничего не стоит, он уже никто. Чуть что, может укатить к себе на виллу в Испанию.
А нашей стране потом жить с таким соседом. Еще неизвестно, чем закончится эта история, там ***** стоит, копытом бьет на границе.
К тому же, уже все наши керманычи высказали свое отношение к этому, где четко сказано, что они за белорусский народ.
Но порошенко ведь надо в очередной раз о себе напомнить.
Давайте: спамьте, порохоботы. Бань, админ, как вы всегда это делаете.
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18.08.2020 11:44 Відповісти
Банкова вашої підтримки не потребує, там і своїх дурнів, на кшталт вас, більш, ніж достатньо. А у виливання бруду на Порошенко, взятого безкоштовно на Г + Г, для людей з обмеженими розумовими здібностями і який ви намагаєтеся тупо видати за плід своїх "глибоких роздумів", нічого нового немає, як і у вас мізків.
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18.08.2020 15:07 Відповісти
уже все наши керманычи высказали свое отношение к этому
Как это сделал Зеленский, так норм?
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18.08.2020 20:32 Відповісти
як там "отсечь гражданских", может он хотел розгами?
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18.08.2020 11:45 Відповісти
https://prm.ua/zelenskiy-i-putin-yedini-lideri-yaki-ne-vislovilisya-chitko-shhodo-protestiv-u-bilorusi-gay/ Зеленський і Путін - єдині лідери, які не висловилися чітко щодо протестів у Білорусі - заявив громадський діяч, один з керівників "Руху опору капітуляції" Мирослав Гай в ефірі "Прямого" каналу.https://prm.ua/zelenskiy-i-putin-yedini-lideri-yaki-ne-vislovilisya-chitko-shhodo-protestiv-u-bilorusi-gay/


"Чекати вже нема куди. Вже весь світ відверто підтримав протест білорусів і засудив Лукашенка. І зараз ми просто… Знаєте, хто єдиний, хто не висказався про протести в Білорусі повноцінно? Зеленський і Путін. Путін теж нічого не сказав. Так виходить, що ми підтримуємо позицію Росії? Тоді в мене питання: можливо, ми не знаємо якихось домовленостей між президентом Зеленським і президентом Путіним? Шляхом яких національних інтересів України вони спромоглися зупинити вогонь на сході? Які процеси відбуваються?", - зазначив Гай.
"До речі, у справах "вагнерівців", я думаю, нас зараз буде очікувати великий скандал. Він сьогодні потроху розходиться інтернетом. Вже виникають публічні звинувачення, що у питанні неповернення "вагнерівців" і затримання їх там була причетна Україна. Це теж дуже нехороші моменти і процеси. І в цьому винна ось така позиція президента Зеленського та Офісу президента. І нам треба щось зробити, бо ми зайдемо просто в халепу",- сказав ветеран росйсько-української війни Мирослав Гай.
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18.08.2020 11:46 Відповісти
Поклони должен бить с утра и до вечера за то, что на свободе.
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18.08.2020 11:51 Відповісти
Кому? Портнову? Янелоху? Ху#лу? Чи всім гуртом?
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18.08.2020 12:59 Відповісти
Народу Украины!!!
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18.08.2020 15:47 Відповісти
а ти не народ. Ти просто зебіл. Народом станеш тоді, коли перестанеш галасувати за кого попало.
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18.08.2020 16:02 Відповісти
А что, народ Украины должен был его посадить?
А за что?
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18.08.2020 20:33 Відповісти
Лишать гражданства Украины не может даже президент, ст.24 Конституции Украины (кажется лишил гражданства 9 человек), только за это должен сидеть, не говоря уже про государственную измену.
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18.08.2020 20:50 Відповісти
Вам тогда срочно к Генпрокурору, с заявлением о преступлении? Почему не спешите?
А потому что знаете - это туфта.
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18.08.2020 21:03 Відповісти
Народ давно определился и дал 73% ПРОТИВ шоколадного Джо.
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18.08.2020 12:00 Відповісти
https://espreso.tv/article/2020/08/17/****************************************************************************** Останні повідомлення про контакти між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним продемонстрували, що білоруський правитель намагається домогтися втручання російського колеги в події в його країні і допомоги в утриманні влади
Очевидно, що російський президент дестабілізував ситуацію в Білорусі зовсім не для того, щоб втратити контроль над цією країною, яку він сприймає як потенційну територію самої Росії. Путіна влаштує ситуація, за якої знесилений Лукашенко зрозуміє, що без Кремля він ніхто і погодиться на передачу Москві контролю над Білоруссю. Може влаштувати і ситуація, за якої на нових президентських виборах переможе проросійський кандидат, який зможе добитися ліквідації державності Білорусі. Єдине, з чим ніколи не погодиться Путін - це зі справжньою незалежністю Білорусі. Як, втім, і з справжньої незалежністю України. І заради цього він буде готовий застосувати військову силу в будь-який момент.
Тим, хто у цьому сумнівається, я нагадаю про Крим і Донбас. Багато хто у нашій країні просто не розумів - та й дотепер не розуміє - очевидної речі: на прагнення України (і Білорусії - А.М.) стати дійсно самостійною державою в Росії можуть відповісти тільки війною. Така війна не почалася 1991 року просто тому, що Леонід Кравчук погодився на створення СНД, яке сприймалося у Кремлі як зародок майбутньої Союзної держави. Й не почалася у 1994 році у Криму тому, що у Кремлі розраховували отримати контроль над усією Україною за допомогою Леоніда Кучми. А 2014 року виникла реальна небезпека остаточної втрати контролю - і терпіння Кремля луснуло. Точно так в Москві діятимуть, якщо переконаються, що прагнення білорусів до суверенітету стає головною політичною тенденцією у сусідній країні, що радянський червоно-зелений прапор епохи Лукашенка витісняється національним біло-червоно-білим прапором, що посилюються позиції сил, які будуть виступати за європейську і євроатлантичну інтеграцію Республіки Білорусь. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо: білоруський народ може зберегтися тільки у Європі, тільки у міцному союзі з західними демократіями. Без такого союзу зникне не тільки Білорусь. Зникнуть і самі білоруси.
В українців є - і найближчими роками, якщо не десятиліттями - буде тільки один вибір, вибір між суверенітетом і конфронтацією з Росією, між свободою і війною. Тепер такий самий вибір - між суверенітетом і конфронтацією, між свободою і війною - з'явився і у білорусів.
Віталій Портников, блог від 17.08.2020р.
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18.08.2020 12:24 Відповісти
Очередное массовое прозрение?) А что же ты не определялся, скоропостижный ты наш и своевременный.
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18.08.2020 12:39 Відповісти
Канаде, Ирландии, США и другим, у которых мизерная торговля с Беларусью, которые от нее далеко, которые еще ... лет назад ввели против нее санкции, легко говорить о непризнании выборов. Они и так изолировались от Беларуси, и не первый год. А Украина - второй по значимости торговый партнер Беларуси и ее сосед, и показать дулю Лукашенко сейчас, не будучи уверенными, что он быстро уйдет, это значит тоже изолироваться от Беларуси. Не скажу так по многим товарам, очевидно, без молока из Беларуси мы как-то проживем, а вот заменить бензин и дизель из Беларуси будет сложно. Хотя почему сложно, россияне всегда готовы продать.
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18.08.2020 12:39 Відповісти
Ага, ніби-то вЛуки дофіга споживаців на його соляру та бензин і він може обійтися без українського ринку... Херню не городи!
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18.08.2020 12:49 Відповісти
А наш зеленский не за Лукашенко и белоруский народ !! Он за путина в белорусии!! Поэтому и молчит!! Ждёт подсказку из зала, от вора Ермака!!
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18.08.2020 13:16 Відповісти
ТО есть вы хотите сказать - что Порошенко кричал бы на телевидение, что нужно арестовать или посадить Лукашенко ??? Уверен - НЕТ.
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18.08.2020 13:38 Відповісти
Вот молодец! А ему вопрос - поддержал бы Порошенко друга Лукашенко в случаи , если был бы сейчас президентом Украины. Ну конечно ДА!
А ******* со стороны , не мешки ворочить.
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18.08.2020 13:36 Відповісти
Ну конечно ДА!
Откуда такая уверенность, на чем основана7
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18.08.2020 20:34 Відповісти
Добре було б ще й підняти питання спрощення процедури надання притулку та захисту білоруським біженцям від переслідування режимом Лукашенко.
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18.08.2020 13:42 Відповісти
у вазелиновых все как скажут в кремле.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
А что я такого сказал?Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9381
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18.08.2020 17:49 Відповісти
Сьогодні чи завтра в Мінську буде *****. Борт феесбешників вже приземлився, для підготовки "візиту".
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 21:00 Відповісти
Білоруський народ вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору.
Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час інтерв'ю міжнародному телеканалу "Настоящее время", який є спільним медіапроєктом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки".
"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року - це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов'язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", - наголосив Порошенко.
"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Бо люди у 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську і євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - нагадав Петро Порошенко.
"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", - вважає Порошенко.
"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести згідно зі стандартами демократії й свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні - білоруському народу - без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів розв'язувати це питання, я можу наголосити на цьому, - є неможливим", - зазначив Петро Порошенко.
"Позиція, яка є надзвичайно важливою зараз - це захистити Білорусь від спроби впливу на ті процеси, які відбуваються в країні, спроби впливу ззовні. В першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації. Ми говоримо не тільки про якесь військове втручання, про яке сьогодні не говорить лише лінивий. Я думаю, що білоруси не приймуть таку атаку на їхній суверенітет, на державну незалежність. Попри те, що постійно приходить інформація про пересування частин Росгвардії, особового складу, автомобілів, бронетранспортерів. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб цього не відбулося", - зазначив Порошенко.
"Є певні безпекові виклики. Наприклад, дуже відома ситуація з вагнерівцями. Що таке вагнерівці - мені як п'ятому Президенту і Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України дуже добре відомо, бо у 2014-му році російські найманці тисячами заходили в Україну, розстрілюючи мирне населення, застосовуючи зброю. Де-факто до підтягування в серпні 2014-го року регулярних ЗСУ Російської Федерації, в тому числі російські десантники були нашими воїнами захоплені в полон і представлені світу. На сьогодні ці інструменти у зовнішній політиці Росії є надзвичайно небезпечними не лише для України. Вони небезпечні для Сирії, Лівії, Африки й практика показує, що вони можуть бути небезпечні й для Білорусі", - наголосив п'ятий президент України.
"У 2014 році Путін продемонстрував дуже широкий спектр своїх безвідповідальних дій, коли він розпочав надзвичайно небезпечну не лише для України анексію Криму й агресію на Сході. Це було надзвичайно небезпечно для ситуації глобальної безпеки у світі, коли країна - постійний член РБ ООН своїми безвідповідальними діями зруйнувала всю повоєнну систему глобальної безпеки у світі, зруйнувала передбачувану ситуацію для самої Росії. Бо були вкрадені й перспектива росту, і напрямки демократичного розвитку, і зроблено неможливою участь Росії у Великій сімці", - нагадав Порошенко.
"Далі пішли терористичні атаки за участю та за наказом, як зараз виявляється, керівництва Росії проти MH 17, накази на обстріли української землі з російської території не лише ЗСУ, а й цивільних", - зазначив Петро Порошенко.
За словами Порошенка, криваві уроки анексії Криму й агресії на Донбасі, та висока ціна, яку Росія заплатила і ще заплатить за абсолютно безвідповідальні дії, мали б зупинити Путіна від подальших агресивних планів.
"Але на сьогодні червоних ліній для Путіна не існує. Він може піти на все", - застерігає Порошенко.
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18.08.2020 22:04 Відповісти
Ого, видно не слабо тебе башляет мародер, ты везде, чмошник
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18.08.2020 22:17 Відповісти
Малорос Петро ,собирай катомку и с малоросом Лукой на Ростов , позже Бубочка на Иерусалим !
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18.08.2020 22:17 Відповісти
Заметьте петуха с ником https://censor.net/user/444917, продажная сволота, день и ночь херячит по указке ....
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18.08.2020 22:19 Відповісти
Ой вэй, ну дайте заработать порохоботам на порохоботском форуме. Скажем дружно, Пеца с конца 90х не обворовывает страну, он её зарабатывает.
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19.08.2020 09:34 Відповісти
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