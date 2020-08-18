Українська влада має визначитися, вона на боці народу Білорусі чи на боці авторитарного режиму, - Порошенко
Після 9 серпня Білорусь перебуває в новій політичній реальності. Українська влада має твердо заявити свою позицію щодо подій у сусідній країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, глава політсили Петро Порошенко.
За словами Порошенка, українська влада має дати відповіді на такі питання:
"По-перше, чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними?
По-друге, чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?
По-третє, чи підтримує офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі?
По-четверте, що планує робити України для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС вже цієї середи? Чи так і не побачимо активну дипломатію президента України у співпраці з лідерами ЄС та його держав-членів для координації наших підходів?
По-п’яте, чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні?
По-шосте, чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки України, включно із зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі?
По-сьоме, чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів?
По-восьме, в умовах антиукраїнської істерії з боку білоруського режиму та зрадницької позиції в питанні передачі "вагнерівців", чи аналізує влада плюси і мінуси зміни Мінська як переговорного майданчику Тристоронньої контактної групи? Якщо аналізує, то хотів би нагадати: свого часу я особисто лобіював Мінськ як місце для перемовин з Москвою щодо миру на Донбасі, прагнучи сприяти припиненню міжнародній ізоляції Білорусі, її європеїзації та демократизації", - йдеться в повідомленні.
Також лідер "Європейської Солідарності" хоче знати, як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією?
"Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися в своїй позиції і підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни. Так само переконаний, що у наших міждержавних відносинах обов’язково буде і завтра, і післязавтра. Однак, з якою саме Білоруссю ми хочемо це "завтра і післязавтра"? Жыве Беларусь!" - підсумував Порошенко.
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Батька краще бити гуртом. Вот такая мировая политика. Наложат санкции - и готово.
Зюзя взагалі хоч знає - про те що відбувається в Білорусі . ?? Чи він до цих пір зайнятий розшуком своєї Лєнкі ?
Сцикливый Клоун должен уйти. Беларусь - пример. Думай-ТЕ!!!
Так крав, шо тепер надлишков хотять позбавлятись....
Или просто истеричный пук? Бівает.
А нашей стране потом жить с таким соседом. Еще неизвестно, чем закончится эта история, там ***** стоит, копытом бьет на границе.
К тому же, уже все наши керманычи высказали свое отношение к этому, где четко сказано, что они за белорусский народ.
Но порошенко ведь надо в очередной раз о себе напомнить.
Давайте: спамьте, порохоботы. Бань, админ, как вы всегда это делаете.
Как это сделал Зеленский, так норм?
"Чекати вже нема куди. Вже весь світ відверто підтримав протест білорусів і засудив Лукашенка. І зараз ми просто… Знаєте, хто єдиний, хто не висказався про протести в Білорусі повноцінно? Зеленський і Путін. Путін теж нічого не сказав. Так виходить, що ми підтримуємо позицію Росії? Тоді в мене питання: можливо, ми не знаємо якихось домовленостей між президентом Зеленським і президентом Путіним? Шляхом яких національних інтересів України вони спромоглися зупинити вогонь на сході? Які процеси відбуваються?", - зазначив Гай.
"До речі, у справах "вагнерівців", я думаю, нас зараз буде очікувати великий скандал. Він сьогодні потроху розходиться інтернетом. Вже виникають публічні звинувачення, що у питанні неповернення "вагнерівців" і затримання їх там була причетна Україна. Це теж дуже нехороші моменти і процеси. І в цьому винна ось така позиція президента Зеленського та Офісу президента. І нам треба щось зробити, бо ми зайдемо просто в халепу",- сказав ветеран росйсько-української війни Мирослав Гай.
А за что?
А потому что знаете - это туфта.
Очевидно, що російський президент дестабілізував ситуацію в Білорусі зовсім не для того, щоб втратити контроль над цією країною, яку він сприймає як потенційну територію самої Росії. Путіна влаштує ситуація, за якої знесилений Лукашенко зрозуміє, що без Кремля він ніхто і погодиться на передачу Москві контролю над Білоруссю. Може влаштувати і ситуація, за якої на нових президентських виборах переможе проросійський кандидат, який зможе добитися ліквідації державності Білорусі. Єдине, з чим ніколи не погодиться Путін - це зі справжньою незалежністю Білорусі. Як, втім, і з справжньої незалежністю України. І заради цього він буде готовий застосувати військову силу в будь-який момент.
Тим, хто у цьому сумнівається, я нагадаю про Крим і Донбас. Багато хто у нашій країні просто не розумів - та й дотепер не розуміє - очевидної речі: на прагнення України (і Білорусії - А.М.) стати дійсно самостійною державою в Росії можуть відповісти тільки війною. Така війна не почалася 1991 року просто тому, що Леонід Кравчук погодився на створення СНД, яке сприймалося у Кремлі як зародок майбутньої Союзної держави. Й не почалася у 1994 році у Криму тому, що у Кремлі розраховували отримати контроль над усією Україною за допомогою Леоніда Кучми. А 2014 року виникла реальна небезпека остаточної втрати контролю - і терпіння Кремля луснуло. Точно так в Москві діятимуть, якщо переконаються, що прагнення білорусів до суверенітету стає головною політичною тенденцією у сусідній країні, що радянський червоно-зелений прапор епохи Лукашенка витісняється національним біло-червоно-білим прапором, що посилюються позиції сил, які будуть виступати за європейську і євроатлантичну інтеграцію Республіки Білорусь. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо: білоруський народ може зберегтися тільки у Європі, тільки у міцному союзі з західними демократіями. Без такого союзу зникне не тільки Білорусь. Зникнуть і самі білоруси.
В українців є - і найближчими роками, якщо не десятиліттями - буде тільки один вибір, вибір між суверенітетом і конфронтацією з Росією, між свободою і війною. Тепер такий самий вибір - між суверенітетом і конфронтацією, між свободою і війною - з'явився і у білорусів.
Віталій Портников, блог від 17.08.2020р.
А ******* со стороны , не мешки ворочить.
Откуда такая уверенность, на чем основана7
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час інтерв'ю міжнародному телеканалу "Настоящее время", який є спільним медіапроєктом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки".
"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року - це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов'язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", - наголосив Порошенко.
"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Бо люди у 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську і євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - нагадав Петро Порошенко.
"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", - вважає Порошенко.
"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести згідно зі стандартами демократії й свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні - білоруському народу - без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів розв'язувати це питання, я можу наголосити на цьому, - є неможливим", - зазначив Петро Порошенко.
"Позиція, яка є надзвичайно важливою зараз - це захистити Білорусь від спроби впливу на ті процеси, які відбуваються в країні, спроби впливу ззовні. В першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації. Ми говоримо не тільки про якесь військове втручання, про яке сьогодні не говорить лише лінивий. Я думаю, що білоруси не приймуть таку атаку на їхній суверенітет, на державну незалежність. Попри те, що постійно приходить інформація про пересування частин Росгвардії, особового складу, автомобілів, бронетранспортерів. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб цього не відбулося", - зазначив Порошенко.
"Є певні безпекові виклики. Наприклад, дуже відома ситуація з вагнерівцями. Що таке вагнерівці - мені як п'ятому Президенту і Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України дуже добре відомо, бо у 2014-му році російські найманці тисячами заходили в Україну, розстрілюючи мирне населення, застосовуючи зброю. Де-факто до підтягування в серпні 2014-го року регулярних ЗСУ Російської Федерації, в тому числі російські десантники були нашими воїнами захоплені в полон і представлені світу. На сьогодні ці інструменти у зовнішній політиці Росії є надзвичайно небезпечними не лише для України. Вони небезпечні для Сирії, Лівії, Африки й практика показує, що вони можуть бути небезпечні й для Білорусі", - наголосив п'ятий президент України.
"У 2014 році Путін продемонстрував дуже широкий спектр своїх безвідповідальних дій, коли він розпочав надзвичайно небезпечну не лише для України анексію Криму й агресію на Сході. Це було надзвичайно небезпечно для ситуації глобальної безпеки у світі, коли країна - постійний член РБ ООН своїми безвідповідальними діями зруйнувала всю повоєнну систему глобальної безпеки у світі, зруйнувала передбачувану ситуацію для самої Росії. Бо були вкрадені й перспектива росту, і напрямки демократичного розвитку, і зроблено неможливою участь Росії у Великій сімці", - нагадав Порошенко.
"Далі пішли терористичні атаки за участю та за наказом, як зараз виявляється, керівництва Росії проти MH 17, накази на обстріли української землі з російської території не лише ЗСУ, а й цивільних", - зазначив Петро Порошенко.
За словами Порошенка, криваві уроки анексії Криму й агресії на Донбасі, та висока ціна, яку Росія заплатила і ще заплатить за абсолютно безвідповідальні дії, мали б зупинити Путіна від подальших агресивних планів.
"Але на сьогодні червоних ліній для Путіна не існує. Він може піти на все", - застерігає Порошенко.