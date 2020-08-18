У США засудили "необачну" пропозицію Путіна "забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі"

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США засудив зроблену на тлі протестів у Білорусі заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія готова надати Мінську допомогу, зокрема військову, "для гарантування безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті комітету.

"Ми підтримуємо білорусів, які продовжують користуватися своїм правом на протест і вимагають більш вільну, більш демократичну країну. Їхні голоси повинні бути почуті. У той же час, коли Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни, ми беззастережно засуджуємо необачну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі", - йдеться у спільній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Еліота Енгеля та старшого республіканця комітету Майкла Маккола.

Вони також закликали адміністрацію президента США продовжувати відкидати агресію Москви і працювати разом з європейськими союзниками для підтримки білоруського народу, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів, засудити надмірне застосування сили білоруською владою і захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати власне майбутнє.

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15 серпня на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, і Росія при першому запиті "надасть всебічну допомогу у забезпеченні безпеки Білорусі у разі зовнішніх воєнних загроз".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.