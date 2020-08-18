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Новини Революція в Білорусі
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У США засудили "необачну" пропозицію Путіна "забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі"

У США засудили

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США засудив зроблену на тлі протестів у Білорусі заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія готова надати Мінську допомогу, зокрема військову, "для гарантування безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті комітету.

"Ми підтримуємо білорусів, які продовжують користуватися своїм правом на протест і вимагають більш вільну, більш демократичну країну. Їхні голоси повинні бути почуті. У той же час, коли Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни, ми беззастережно засуджуємо необачну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі", - йдеться у спільній заяві голови комітету у закордонних справах Палати представників Еліота Енгеля та старшого республіканця комітету Майкла Маккола.

Вони також закликали адміністрацію президента США продовжувати відкидати агресію Москви і працювати разом з європейськими союзниками для підтримки білоруського народу, вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів, засудити надмірне застосування сили білоруською владою і захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати власне майбутнє.

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15 серпня на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, і Росія при першому запиті "надасть всебічну допомогу у забезпеченні безпеки Білорусі у разі зовнішніх воєнних загроз".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Автор: 

Білорусь (7987) Конгрес США (1244) Лукашенко Олександр (2669) путін володимир (24231) США (23632)


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Топ коментарі
+10
Та Трамп также само будет цепляться за власть как и Лука Мудищев
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18.08.2020 09:22 Відповісти
+7
Московия везде суёт свой нос....https://bykvu.com/ru/bukvy/sud-zobov-jazav-sbu-rozsliduvati-dijalnist-amerikanskih-laboratorij-za-zajavoju-medvedchuka-ta-kuzmina/ Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских лабораторий в Украине В Суд наверное исковое заявление подал агент Портгов?
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18.08.2020 09:23 Відповісти
+7
Простыми словами - Угомонитесь, лапотники, "северный поток" как в прочем и южный накрыли медным тазом. Вам мало?! Будете рыпаться отключим от СВИФТ! Сдохните с голодухи!
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18.08.2020 09:31 Відповісти
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Опять обеспокоеность
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18.08.2020 09:22 Відповісти
Та Трамп также само будет цепляться за власть как и Лука Мудищев
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18.08.2020 09:22 Відповісти
Как и *****
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18.08.2020 09:25 Відповісти
Московия везде суёт свой нос....https://bykvu.com/ru/bukvy/sud-zobov-jazav-sbu-rozsliduvati-dijalnist-amerikanskih-laboratorij-za-zajavoju-medvedchuka-ta-kuzmina/ Суд обязал СБУ расследовать деятельность американских лабораторий в Украине В Суд наверное исковое заявление подал агент Портгов?
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18.08.2020 09:23 Відповісти
закінчиться карною справою проти Кузьміна.
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18.08.2020 09:49 Відповісти
Осудили и все.....,,🤔🤦 А действия ,а между прочим Белоруссия всегда имела свой голос в ООН и при Совке 😠
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18.08.2020 09:28 Відповісти
свой???
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18.08.2020 09:35 Відповісти
Мавзолейные Хмыри кроме ГУЛАГа за 100 лет так и ничего и не построили Перестройщики дерьма советского, с праздником вас,29 лет ГКЧП на Мацковии...В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 3725
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18.08.2020 09:29 Відповісти
Ну да, есть с чем сравнивать
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18.08.2020 11:23 Відповісти
Так завтра этот праздник будет
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18.08.2020 11:59 Відповісти
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 2474В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 4156
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18.08.2020 09:30 Відповісти
Простыми словами - Угомонитесь, лапотники, "северный поток" как в прочем и южный накрыли медным тазом. Вам мало?! Будете рыпаться отключим от СВИФТ! Сдохните с голодухи!
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18.08.2020 09:31 Відповісти
Яке "опромєтчівоє"? Це рішення фіґурувало у оперативно-тактичних планах ще напередодні протестів, а в стратегічних - одразу після розпаду совка. Правда, варіантів було декілька.
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18.08.2020 09:32 Відповісти
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 335 помянем стопарем Дерьмо советскоеВ США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 335
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18.08.2020 09:33 Відповісти
І фуйло лишиться останнім диктатором ?
Йому лячно !
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18.08.2020 09:34 Відповісти
В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 5364
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18.08.2020 09:36 Відповісти
Тогда это не вакцина, а лажа)
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18.08.2020 09:40 Відповісти
Антабус.
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18.08.2020 10:29 Відповісти
Теперь при употреблении вакцины любым росияненом будет отмазка
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18.08.2020 09:43 Відповісти
"-Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я этим людям я это и адресовываю."
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18.08.2020 10:42 Відповісти
Ну шо?
Трампушка говорил шо при нём вован бы крым не отжал .
Теперь есть возможность проявить себя в беларуси( если вован туда всё же сунет своё жало)
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18.08.2020 09:39 Відповісти
С рюсским миром в тесноте и гоффне,почетная миссия каждогшо гражданина СССра дохлого Трупака.... В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 7972 В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси" - Цензор.НЕТ 8035
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18.08.2020 09:39 Відповісти
Осуждаем опрометчивое рождение *****.
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18.08.2020 09:43 Відповісти
На РАБссии во время Майдана ГКЧП с 19 по 24 августа 1991 года подохло всего 3 человека.... помянем усопшихУ США засудили "необачну" пропозицію Путіна "забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі" - Цензор.НЕТ 6424
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18.08.2020 09:46 Відповісти
Я уже говорил... в 1917году евреи сделали Красную революцию и после неё стали управлять всеми природными богатствами кочевого ордынского народа Московии,потом в 1991 году сделали ещё одну революцию и тем что управляли на Расии по дешёвке присвоили себе ,а русский народ назвали чудным словом россияне и приказали им гордиться тем что им давно уже не принадлежит.
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18.08.2020 10:05 Відповісти
Якщо послухати типового антисеміта, то можно повірити що евреїв 6.9 мільярдів, а всіх інших десь не більше 100 млн. на планеті. От це так справжня шитзофренія!
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18.08.2020 11:02 Відповісти
Против фактов не попрёшь,можете как хочешь называть,а чёрное есть чёрное.
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18.08.2020 11:14 Відповісти
И другими людьми кто то должен управлять,если во всех верах замыкаются на невидимого Всевышнего, а наяву ..... вот ватники мне постоянно говорят ,что я еврей,потому что мыслю глубже ,а не...
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18.08.2020 11:18 Відповісти
А де ж ти взяв той рускій народ? До 1721 р. була московія з москалями, в 1721петро перейменував московію в кацапстан-- а де взялися ускіє?
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18.08.2020 12:36 Відповісти
Я только помню то время когда казачки юго востока Украины продали гетмана Мазепу московскому Царю Петру 1 и тогда Царь Петро 1 поменял название Московии на Расию и московиты стали рюськими
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18.08.2020 12:51 Відповісти
Если у мордора получится "погасить" Беларусь, начнется цепочка откатов цветных революций.
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18.08.2020 09:50 Відповісти
Кацапи введуть білорусам, а США, Євросоюз введуть кацапам нові санкції по самі помідори. Навіть якщо введуть війська, то це не завадить білорусам не виходити на роботу і вимагати своє. Якщо у білорусів духу вистачить, то перемога буде за народом щодо повалення диктатора. А от що буде потім, то на сьогодні це велике питання.
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18.08.2020 09:53 Відповісти
Майдан во Франции в 1789 году и штурм Бастилии позволил позваолил Мировому сообществу понять простую вещь...Свобода превыше всего...и куска хдеба в том числе...советское быдло этого до сих пор не поняло...
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18.08.2020 09:55 Відповісти
У Франції була революція а в Україні лише Майдан. Не плутатйе))
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18.08.2020 12:39 Відповісти
Ці піндоси не дають можливості Путлеру і бацькі нове ОРДЛО замутити в Білорусі.
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18.08.2020 10:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.08.2020 10:04 Відповісти
Лукашенко персона Нон-грата,таким же стаусом скоро наградят героя Украины Коломойского...
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18.08.2020 10:08 Відповісти
Чому ? Його дуже хочуть бачити в американському суді Делаверу у зв язку з відмиванням грошей у США
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18.08.2020 10:32 Відповісти
"Необачну пропозицію" - піпец. А ви так "необачно" не можете намікнути *****, що введете економічне ембарго проти підарашки, якщо вони будуть дьоргатися?
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18.08.2020 10:10 Відповісти
За 26 лет у власти Лукапшенко даже не стал миллиардером чесный колхозный Хан Батый...
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18.08.2020 10:19 Відповісти
Интересно сколько людей хочет набить ( размять ) ботоксную морду ?
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18.08.2020 10:20 Відповісти
A потім - обов'язково повісити !
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18.08.2020 12:00 Відповісти
Мабуть скоро будемо бачити ролики з You tube де вояки без ознак будуть передавати з Мінська привіт Улан Уде
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18.08.2020 10:31 Відповісти
Под Санкции США могут попасть все Зелемойские,включая детей их...
Омериканцы фозызды по отношении не только к Украине РАБссии или Белорашки
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18.08.2020 11:05 Відповісти
Чимось бацька почав нагадувати глупого янека.Готовий продати пуцці все:честь, совість,волю як свою, так і свого народу.Лякає сябрів паРашеською армією,готовою за нього "ломить стеною",тобто проломлювати голови непокірним людям ,розвалом держави,нестабільністю і т.д. Те,що Білорусія при ньому вже стала чисто поліцейсько-держимордівською державою,промосковітською клоакою, його не обходить:аби при владі! Від нього почало вже смердіти,як від пуцика-параноїка. Але потрохи вже приходить на пса мороз! Білоруси потроху "зашевелились" і скоро вже "голові" настане кирдик.
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18.08.2020 12:17 Відповісти
У випадку, якщо ви пропустили цю новину:
" ... але попередження, яке (USA) секретар Ради безпеки Брайан дав своєму колезі Патрушеву ще в кінці квітня, не змінилось ні на йоту: у випадку воєнної агресії в Україні або у Білорусі "наслідком стануть найжорстокіші заходи невоєнного характеру", а саме - нафтове ембарго, відключення від SWIFT і арешт активів російських олігархів, наближених до Путіна. Об'єм цих активів у Сполучених Штатах оцінюють в один трильйон доларів."
Андрій Піонтковський,
4 СЕРПНЯ, 2020
https://espreso.tv/article/2020/08/04/*****************************************************************************************************************?fbclid=IwAR2BHfpFQCE1jnV-GNMg45f6Vt_22berAHdiUonCGf6q42KyWNkKIxu0DQg https://espreso.tv/…/andriy_piontkovskyy_vagnerivci_maly_li…
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18.08.2020 12:49 Відповісти
После такого предупреждения эти активы наверняка обезопасили и многое вывели.Санкции должны бить внезапно и без конкретных предупреждений. Тогда достигается эффект.
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18.08.2020 14:59 Відповісти
А что они скажут, если войска зайдут в рамках соглашения о коллективной безопасности? НАТО ведь тоже по такому принципу работает. Да, не нравится, но такая реальность, что эти страны - официально военные союзники.
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18.08.2020 12:49 Відповісти
Сором,сором,сором і сором,при чому,на державному рівні. Грозити своїм співвітчизникам чужинською армією.Паскуда,гад і сволоч,ось хто він, а не президент,згинь,гнида у тьми!
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18.08.2020 13:02 Відповісти
 
 