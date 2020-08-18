УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10651 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 060 3

За добу коронавірус виявили у 107 дітей та 65 медпрацівників, - Степанов

За добу коронавірус виявили у 107 дітей та 65 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 94 436 осіб. Серед них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1616 осіб. Серед них 107 дітей і 65 медичних працівників. Загалом госпіталізовано 270 осіб. Зафіксували 27 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас перемогли коронавірус 761 пацієнт.

За весь час пандемії в Україні захворіли 94 436 осіб. З них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників. Загалом перемогли коронавірус 48 925 осіб, а летальних випадків - 2116.

Также читайте: Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

діти (5188) карантин (18172) МОЗ (5407) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ходите дети в медики,заболеете Чумой...
показати весь коментар
18.08.2020 09:26 Відповісти
В то же время поборол коронавирус 761 пациент. Источник: https://censor.net/n3214358\\\\\\\\\

Ага, поборол. Увидев расценки, 700 поциентов схватили штаны, кеды, апельсины и только их и видели))
показати весь коментар
18.08.2020 09:41 Відповісти
Швидкого одужання малечі та нашим лікарям.
65 лікарів ! Вони не вміють чи не хочуть використовувати захист? Чи його немає?
показати весь коментар
18.08.2020 10:29 Відповісти
 
 