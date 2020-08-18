За добу коронавірус виявили у 107 дітей та 65 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 94 436 осіб. Серед них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1616 осіб. Серед них 107 дітей і 65 медичних працівників. Загалом госпіталізовано 270 осіб. Зафіксували 27 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас перемогли коронавірус 761 пацієнт.

За весь час пандемії в Україні захворіли 94 436 осіб. З них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників. Загалом перемогли коронавірус 48 925 осіб, а летальних випадків - 2116.

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