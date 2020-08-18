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Новини Революція в Білорусі
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Ірландія не визнає результатів виборів у Білорусі і вимагає звільнення затриманих

Ірландія не визнає результатів виборів у Білорусі і вимагає звільнення затриманих

У Міністерстві закордонних справ Ірландії заявили, що країна не визнає результатів виборів президента Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Залишаюся глибоко занепокоєний розвитком подій у Білорусі та рішуче засуджую порушення прав людини, які ми бачили після дискредитованих президентських виборів. Ці результати не були законними, про що свідчать залякування і затримання, які відбувалися до і після виборів, і реакція влади на масштабні і переважно мирні протести, які зараз відбуваються по всій країні", - йдеться в заяві Ковно.

У МЗС наголосили, що продовжать чинити тиск на владу Білорусі з вимогою звільнення незаконно затриманих під час акцій і повністю підтримують початок процесу запровадження санкцій проти влади Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7987) Ірландія (170)


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Ирландия не признает результаты выборов в Беларуси и требует освобождения задержанных - Цензор.НЕТ 4010
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18.08.2020 09:42 Відповісти
судячи з мовчанки, наше Зе доєдналось до когорти пуйла і лукі.
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18.08.2020 09:44 Відповісти
Ні, він просто не вміє правильно обрати момент...
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18.08.2020 09:50 Відповісти
ви занадто добре про нього думаєте
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18.08.2020 09:52 Відповісти
Зебил почему не стаеш на сторону народа Беларуси как весь цивилизованный мир или ты за диктатора,фальсификации и убийцу?тем более После того как о тебя Лукаческу обтер ноги выдав наёмников и обозвал нашу страну в подстрекании или ты хочеш сойтись посередине
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18.08.2020 10:00 Відповісти
Тепер іще відкликати Посла, як Україна.
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18.08.2020 10:07 Відповісти
Опа! Сча в Беларусь прибудут консультанты из ИРА. По крайней мере, так заистерит таракан и кацапопропагандоны...
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18.08.2020 10:28 Відповісти
 
 