Ірландія не визнає результатів виборів у Білорусі і вимагає звільнення затриманих

У Міністерстві закордонних справ Ірландії заявили, що країна не визнає результатів виборів президента Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Залишаюся глибоко занепокоєний розвитком подій у Білорусі та рішуче засуджую порушення прав людини, які ми бачили після дискредитованих президентських виборів. Ці результати не були законними, про що свідчать залякування і затримання, які відбувалися до і після виборів, і реакція влади на масштабні і переважно мирні протести, які зараз відбуваються по всій країні", - йдеться в заяві Ковно.

У МЗС наголосили, що продовжать чинити тиск на владу Білорусі з вимогою звільнення незаконно затриманих під час акцій і повністю підтримують початок процесу запровадження санкцій проти влади Білорусі.

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