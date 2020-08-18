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Новини
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У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова помер чоловік, якому на початку серпня група хірургів вперше в Україні пересадила підшлункову залозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці медустанови в Facebook.

"На жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка. Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тривалий час його стан був стабільним, нирка починала працювати, однак потім показники різко погіршилися, судини затромбовані, тому ні операція, ні подальша реанімація не мали ефекту.

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"Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія.

На жаль, доля вирішила інакше. І хоча жодні слова зараз не применшать болю втрати, ми приносимо глибокі співчуття родині Андрія. Сумуємо разом з Вами", - сказано в повідомленні.

У медустанові також зазначили, що за останні дев'ять місяців командою українських лікарів за допомогою колег з Інституту серця і Німеччини спочатку в Ковелі, а вже потім у Львові, успішно трансплантовані 11 нирок, а також 4 серця.

"Для кожного з наших пацієнтів операція стала шансом на життя. І як би зараз не було важко, ми продовжимо працювати, щоб цей шанс з'явився у всіх, хто його потребує", - додали в медустанові.

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні близько 5 тисяч хворих очікують трансплантації органів, і кожна дев'ята людина, не дочекавшись таких операцій, вмирає.

У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу 01

Автор: 

Львів (3103) смерть (6789) трансплантація (118)


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Топ коментарі
+13
Ничего,главное что ведут работы в этом направлении,без потерь увы это невозможно.
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18.08.2020 09:58 Відповісти
+4
скорбят потому шо теперь к ним фиг кто обратится с просьбой пересадить. вот и вся "скорбь" то
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18.08.2020 09:52 Відповісти
+2
Наша медицина давно в жопе. На обезьянах видно дорого потренироваться и у них денег на операцию нет. По-этому гробят людей.
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18.08.2020 10:06 Відповісти
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18.08.2020 09:47 Відповісти
скорбят потому шо теперь к ним фиг кто обратится с просьбой пересадить. вот и вся "скорбь" то
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18.08.2020 09:52 Відповісти
«Будущее принадлежит медицине профилактической». Н.И. Пирогов
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18.08.2020 09:52 Відповісти
даже в Шалимова центре пересадок не брались за подобную пересадку... это все равно что мозг пересаживать...
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18.08.2020 10:16 Відповісти
Ничего,главное что ведут работы в этом направлении,без потерь увы это невозможно.
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18.08.2020 09:58 Відповісти
Полностью согласен
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18.08.2020 10:02 Відповісти
Наша медицина давно в жопе. На обезьянах видно дорого потренироваться и у них денег на операцию нет. По-этому гробят людей.
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18.08.2020 10:06 Відповісти
Обезьян и людей далее. Пусть тренеруются на сепарах,педофилах и прочих живых существах
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18.08.2020 10:25 Відповісти
Завжди була. Що в імперії, що в ссср, що зараз.
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18.08.2020 11:15 Відповісти
Не путайте жопу с влагалищем. При Союзе было скромно, но бесплатно для всех, была ответственность и уверенность в завтра. Сегодня сделать операцию - это смертный приговор для многих, особенно малоимущих.
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18.08.2020 16:53 Відповісти
В США першу трансплантацію підшлункової провели в 1971 році.
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18.08.2020 10:14 Відповісти
У лікарні Львова помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу - Цензор.НЕТ 8786
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18.08.2020 10:31 Відповісти
Так нирка чи підшлункова?
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18.08.2020 14:41 Відповісти
а на хер надо вырезать как опендеци т и все ..ци рк
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18.08.2020 14:45 Відповісти
 
 