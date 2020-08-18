Санкції ЄС мають бути орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку Білорусі, - президент Литви Науседа

Санкції Євросоюзу (ЄС) для Білорусі мають бути більшою мірою орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Якщо ми говоримо про санкції, то (...) має сенс говорити про санкції в масштабі ЄС. Про цільові санкції, які слід застосовувати не стільки до економіки взагалі, скільки до осіб, пов'язаних з фальсифікацією результатів виборів, з репресіями (.. .) Для певних владних чиновників мають бути встановлені обмеження пересування або інші фінансові санкції", - сказав президент в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

За його словами, в середу на зустрічі Європейської ради планується обговорити ситуацію в Білорусі, а питання санкцій буде "однією зі складових дискусії". Науседа наголосив, що, якщо ухвалити загальні санкції ЄС не вдасться, то окремі країни співтовариства можуть запровадити національні санкції.

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"Одне очевидно - якщо ЄС запроваджує санкції, то для цих осіб ЄС закривається як такий, якщо їх запроваджують окремі держави, то складається дивна ситуація, коли особи можуть в'їхати в одну державу, але не можуть в'їхати в іншу. Ефективність санкцій вища в масштабі ЄС", - сказав глава держави.

Зокрема, Науседа зауважив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним передасть йому і звістку від Литви.

"Головне, що зараз потрібно, що жодним чином не має бути втручання у внутрішні справи Білорусі - чи то з боку Заходу, чи то з боку Сходу. Це виправдати не можна. Думаю, що саме суспільство знайде всі відповіді", - сказав він.

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