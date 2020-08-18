Закликаємо дати білорусам можливість скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами, - ООН

Спікер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН добре знають про демонстрації та події, що відбуваються в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Зі свого боку, Генеральний секретар вважає, що невдоволення народу повинно бути почутим, а репресії - це не відповідь", - сказав представник ООН у понеділок під час щоденного брифінгу.

Він нагадав, що в п'ятницю Генеральний секретар оприлюднив заяву, в якій сказав, що він уважно стежить за розвитком подій і підкреслив важливість дати можливість білорусам скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами. А це включає право висловлювати їхні погляди мирно і відповідно до закону.

"Влада повинна проявити стриманість у відповіді на демонстрації. Всі звинувачення в тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані", - йдеться в заяві.

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