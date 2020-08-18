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Новини Революція в Білорусі
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Закликаємо дати білорусам можливість скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами, - ООН

Закликаємо дати білорусам можливість скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами, - ООН

Спікер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в ООН добре знають про демонстрації та події, що відбуваються в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Зі свого боку, Генеральний секретар вважає, що невдоволення народу повинно бути почутим, а репресії - це не відповідь", - сказав представник ООН у понеділок під час щоденного брифінгу.

Він нагадав, що в п'ятницю Генеральний секретар оприлюднив заяву, в якій сказав, що він уважно стежить за розвитком подій і підкреслив важливість дати можливість білорусам скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами. А це включає право висловлювати їхні погляди мирно і відповідно до закону.

"Влада повинна проявити стриманість у відповіді на демонстрації. Всі звинувачення в тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані", - йдеться в заяві.

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Автор: 

Білорусь (7987) ООН (3399) Дюжаррік Стефан (21)


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Аякже, а ще забули висловити велику стурбованість...
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18.08.2020 10:14 Відповісти
Якщо Лукашенко піде з посади, білорусам буде складно реалізувати навіть своє право на те щоб поїсти!
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18.08.2020 11:47 Відповісти
озабоченные они какие-то
а толку?
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18.08.2020 10:18 Відповісти
ООН очень ,очень ,сексуально озабочен !!))
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18.08.2020 10:36 Відповісти
інакше не може бути в країні,
де досі є законним КГБ

Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН - Цензор.НЕТ 5851
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18.08.2020 10:25 Відповісти
Призываем дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, - ООН - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2020 10:36 Відповісти
Бесполезная Организация Озабоченных Наций. Как и большинство международных организаций.
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18.08.2020 10:36 Відповісти
А здесь оон тоже призывала воспользоваться гражданскими свободами?
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18.08.2020 10:58 Відповісти
 
 