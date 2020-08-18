Коронавірус мутував і став більш заразним, але менш смертельним, - інфекціоніст Тамб’я
Новий коронавірус SARS-CoV-2 мутував і став більш заразним, однак летальність від викликаної ним коронавірусної хвороби знизилася.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами старшого консультанта Національного університету Сінгапуру й обраного президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пола Тамб’я, поширення коронавірусу D614G, який мутує, збіглося зі зниженням рівня смертності.
"Можливо, це навіть добре - мати більш заразний, але менш смертоносний вірус", - пояснив він.
Вчений розповів, що переважна більшість вірусів дійсно стають менш смертельними в процесі мутації.
"Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки вірус залежить від власника як джерело їжі та місця проживання", - сказав він.
На тлі побоювань інших експертів, що розроблювані від коронавірусу вакцини будуть неефективні проти D614G, Тамб’я переконаний, що хвилюватися не варто.
"(Ці) штами майже ідентичні і не змінили ділянки, які наша імунна система зазвичай розпізнає, тому не повинно бути ніяких відмінностей для розроблюваних вакцин", - говорить він.
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то і вакцина непотрібна ?
Підопріть їх піаніно.
Но этот год желательно пережить с минимальными потерями.
В штатах миллионы зараженных, но смертность совершенно иная чем вначале.
Хоча б на рівні термінів.
«Властивості віріонів[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit§ion=3 ред. код ]Оболонка[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit§ion=4 ред. код ]
Як і в інших коронавірусів оболонку SARS-CoV-2 утворюють 4 білки: білок «шипа», нуклеокапсидний білок, мембранний білок, білок суперкапсиду. Білок «шипа», або S-білок є тримером, тобто утворюється 3 однаковими субодиницями. Цей тример містить 6 рецептор-зв'язувальних доменів, які призводять до зв'язування з мембранним білком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_2 АПФ-2 , що є рецептором для проникнення вірусу всередину клітини.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-WrappWang2020-28 [28] На відміну від близького вірусу SARS-CoV, цей вірус еволюціонував убік більш щільної взаємодії з білком АПФ-2, що призводить до кращого проникнення в клітину.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-AndersenRambaut2020-29 [29] Передача та збереження в середовищі[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&veaction=edit§ion=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SARS-CoV-2&action=edit§ion=5 ред. код ]
Основним чинником, що призводить до передачі вірусних частинок є потрапляння крапель слизу з ними від зараженої людини до слизових оболонок інших людей. Оскільки краплі слизу значно важче повітря, вони не затримуються в вигляді аерозолю, а падають на різні поверхні, де їх може торкнутися здорова людина, а потім перенести їх на слизову ока, рота чи носа, необережно доторкнувшись їх.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-30 [30] Дослідження лабораторії США, препринт якого був опублікований 10 березня 2020 року, свідчить, що вірус може існувати в краплях рідини на сталевих і пластикових поверхнях впродовж 7-24 годин, а окремі частинки виявляються впродовж 2-3 діб. На мідній поверхні вірусні частинки детектуються впродовж 2-4 годин, а за 8 годин зникають. Утім у реальних умовах поза лабораторією ці показники можуть відрізнятися.https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-31 [31] Згідно досліджень у Франції, при знаходженні в середовищі з температурою 92°С протягом 15 хвилин вірус гине (зменшується на 98%), при знаходженні в середовищі при температурі 60°С протягом 60 хвилин, кількість копій вірусу знижується на 44%, при знаходженні в середовищі при температурі 56°С протягом 30 хвилин, кількість копій вірусу знижується на 36%https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#cite_note-32 [32] .»
Есть два штамма вируса. Первый убивает свои жертвы за неделю, второй вызывает трехнедельную болезнь и потом выздоровление.
Вариант 1 заразность обоих штаммов одинакова - зараженный за неделю болезни заражает одного человека.
Вариант 2 заразность обоих штаммов неодинакова - зараженный первым штаммом за неделю болезни заражает одного человека, зараженный вторым штаммом за 5 дней заражает одного человека.
Вопрос "С течением времени какой штамм будет преобладать в человеческой популяции?"
Їм не вистачає жизнєнних діалогів, для «Сватов».
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ СЛЕЗОТОЧИВЫХ БАЛЛОНЧИКАХ !!!