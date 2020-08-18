Коронавірус мутував і став більш заразним, але менш смертельним, - інфекціоніст Тамб’я

Новий коронавірус SARS-CoV-2 мутував і став більш заразним, однак летальність від викликаної ним коронавірусної хвороби знизилася.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами старшого консультанта Національного університету Сінгапуру й обраного президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пола Тамб’я, поширення коронавірусу D614G, який мутує, збіглося зі зниженням рівня смертності.

"Можливо, це навіть добре - мати більш заразний, але менш смертоносний вірус", - пояснив він.

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Вчений розповів, що переважна більшість вірусів дійсно стають менш смертельними в процесі мутації.

"Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки вірус залежить від власника як джерело їжі та місця проживання", - сказав він.

На тлі побоювань інших експертів, що розроблювані від коронавірусу вакцини будуть неефективні проти D614G, Тамб’я переконаний, що хвилюватися не варто.

"(Ці) штами майже ідентичні і не змінили ділянки, які наша імунна система зазвичай розпізнає, тому не повинно бути ніяких відмінностей для розроблюваних вакцин", - говорить він.