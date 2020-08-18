Головний санлікар Ляшко уточнив вимоги до роботи шкіл та дитсадків залежно від карантинної зони

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Рекомендації він озвучив під час Всеукраїнської Серпневої конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" 18 серпня. За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон навчання відбуватиметься. Однак для помаранчевої з обмеженнями.

"Обмежується відвідування закладів освіти групами осіб понад 20 осіб. Але це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти", – уточнив Віктор Ляшко.

У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.

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Навчальний рік у 2020 році розпочнеться у всіх освітніх закладах України.

Однак школи та виші можуть зачиняти, якщо епідситуація у тому чи іншому регіоні погіршуватиметься.

Роботу закладів припинятимуть у населених пунктах і регіонах червоної карантинної зони.