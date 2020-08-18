Головний санлікар Ляшко уточнив вимоги до роботи шкіл та дитсадків залежно від карантинної зони
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Рекомендації він озвучив під час Всеукраїнської Серпневої конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" 18 серпня. За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон навчання відбуватиметься. Однак для помаранчевої з обмеженнями.
"Обмежується відвідування закладів освіти групами осіб понад 20 осіб. Але це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти", – уточнив Віктор Ляшко.
У регіонах червоної зони відвідування закладів освіти буде заборонене, зокрема і дошкільних закладів.
Навчальний рік у 2020 році розпочнеться у всіх освітніх закладах України.
Однак школи та виші можуть зачиняти, якщо епідситуація у тому чи іншому регіоні погіршуватиметься.
Роботу закладів припинятимуть у населених пунктах і регіонах червоної карантинної зони.
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Все будут в красной зоне.
А выборы состоятся или нет?
Так, що стули пельку москаляка.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».