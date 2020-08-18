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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у медустановах першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у медустановах першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 серпня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, в Одеській області - 88,5%, а на Вінниччині - 78,8%.

Таким чином, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернівецька області, а також м. Київ.

Найбільша кількість нових випадків на 100 тис. населення в Чернівецькій області (191,7), Івано-Франківській (140,5) та Рівненській (127,9).

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Завантаженість ліжок у медустановах першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5407) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Активисты во всем Мире и у нас тоже, ищут и не могут найти эти "переполненные " больницы. На камеру попадают только пустые помещения и танцующие тик-ток танцы медперсонал.
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18.08.2020 10:36 Відповісти
а вставить колонку сколько коек всего большой большой секрет
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18.08.2020 10:57 Відповісти
Не надо силой затягивать людей в больницы. Тогда не будет загруженность.
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18.08.2020 11:17 Відповісти
 
 