Завантаженість ліжок у медустановах першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 серпня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі на Івано-Франківщині становить 96,5%, в Одеській області - 88,5%, а на Вінниччині - 78,8%.

Таким чином, до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернівецька області, а також м. Київ.

Найбільша кількість нових випадків на 100 тис. населення в Чернівецькій області (191,7), Івано-Франківській (140,5) та Рівненській (127,9).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус мутував і став більш заразним, але менш смертельним, - інфекціоніст Тамб’я