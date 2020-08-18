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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 88 нових випадків COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

За добу в Києві 88 нових випадків COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 10 730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

​​"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10 730 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 47 жінок віком від 18 до 70 років, 34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв, а також 2 дівчинки – 11 і 14 років і 5 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17. У Голосіївському -13. У Святошинському та Дніпровському районів – по 11 випадків.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну блин, почему никто не слышит Пальчевского?Он даёт простое решение проблемы!
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18.08.2020 16:23 Відповісти
Потому что это не в интересах местной власти ,они вообще намеренны отменить выборы
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18.08.2020 16:24 Відповісти
Сам не понимаю, он ведь толковый мужик
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18.08.2020 16:30 Відповісти
 
 