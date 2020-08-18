Ми без підсумкового підрахунку бачили, що понад 60% за Тіхановську. Але в підсумку виявилося 20%, - член виборчої комісії в Білорусі

Білоруський студент, який працював у виборчкомі на президентських виборах, розповів, як проводився підрахунок голосів і скільки людей, на його думку, підтримали опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську.

Про це йдеться в материалі "Медузи", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В основний день виборів прийшло удвічі більше людей, ніж за час дострокового голосування. Було зрозуміло, за кого голосує більшість: 70% людей приходили з білими стрічками (противники Лукашенка. - Ред.) ... Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що більш як 60% за Тіхановську", - розповідає Антон (ім'я змінено на його прохання).

Далі, за його словами, голова і секретар стали підводити підсумок.

"Я спочатку стояв поруч, щоб бачити підрахунок, але мене попросили "не стояти над душею", і я відійшов. Людині, яка підраховувала голоси, я довіряв максимально. Але все одно трохи сумнівався. Рахували дуже довго, хвилин 30-40. В підсумку нам сказали, що за нинішнього президента понад 50% голосів, а у Тіхановської - в районі 20%. Члени комісії почали озиратися, типу, "що це зараз сталося?"", - описує Антон процес підрахунку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо дати білорусам можливість скористатися їхніми цивільними свободами і політичними правами, - ООН

Він додає, що перед тим, як підписати протокол, багато замислювалися, але все одно робили це, як і він.

"Ми всією комісією сиділи й розуміли, що нас підставили. Хтось плакав. Ми підписали протокол без примусу, за своїм бажанням, але всі боялися якихось наслідків ... Звичайно, у людей виробився страх, це більше самонавіювання навіть. Просто видно, як у нас в країні реагують на свободу слова. Люди дійсно бояться висловлюватися. Так було до останніх подій", - говорить Антон.

Дивіться також: "Ну розповідайте як у вас справи, як страйк?": Працівник БілАЗу показав пропагандисту Соловйову геніталії. ВIДЕО 18+