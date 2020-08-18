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Новини Революція в Білорусі
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Ми без підсумкового підрахунку бачили, що понад 60% за Тіхановську. Але в підсумку виявилося 20%, - член виборчої комісії в Білорусі

Ми без підсумкового підрахунку бачили, що понад 60% за Тіхановську. Але в підсумку виявилося 20%, - член виборчої комісії в Білорусі

Білоруський студент, який працював у виборчкомі на президентських виборах, розповів, як проводився підрахунок голосів і скільки людей, на його думку, підтримали опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську.

Про це йдеться в материалі "Медузи", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В основний день виборів прийшло удвічі більше людей, ніж за час дострокового голосування. Було зрозуміло, за кого голосує більшість: 70% людей приходили з білими стрічками (противники Лукашенка. - Ред.) ... Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що більш як 60% за Тіхановську", - розповідає Антон (ім'я змінено на його прохання).

Далі, за його словами, голова і секретар стали підводити підсумок.

"Я спочатку стояв поруч, щоб бачити підрахунок, але мене попросили "не стояти над душею", і я відійшов. Людині, яка підраховувала голоси, я довіряв максимально. Але все одно трохи сумнівався. Рахували дуже довго, хвилин 30-40. В підсумку нам сказали, що за нинішнього президента понад 50% голосів, а у Тіхановської - в районі 20%. Члени комісії почали озиратися, типу, "що це зараз сталося?"", - описує Антон процес підрахунку.

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Він додає, що перед тим, як підписати протокол, багато замислювалися, але все одно робили це, як і він.

"Ми всією комісією сиділи й розуміли, що нас підставили. Хтось плакав. Ми підписали протокол без примусу, за своїм бажанням, але всі боялися якихось наслідків ... Звичайно, у людей виробився страх, це більше самонавіювання навіть. Просто видно, як у нас в країні реагують на свободу слова. Люди дійсно бояться висловлюватися. Так було до останніх подій", - говорить Антон.

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Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727)


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Топ коментарі
+27
Бл.плакали но продолжали кушать кактусы🤗
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18.08.2020 10:53 Відповісти
+17
"Я всё понимал но подписал..." Так ты теперь не потерпевший, ты соучастник! 😁
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18.08.2020 10:59 Відповісти
+7
Бацку згубила жадібність та жага до великих цифр . А міг же цілком спокійно провести вибори максимально вільно, прозоро й відкрито, нікого не закриваючи до тюрем, при максимальній кількості міжнородних спостерігачів - і отримати свої всіма визнані 51 відсоток. Захотілося йому тріумфальні 80 - отримує тепер політичну смерть, невизнання сфальшованих результатів і дуже туманні перспективи для свого життя.
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18.08.2020 10:57 Відповісти
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"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий... Конечно, у людей выработался страх, это больше самовнушение даже. Просто видно, как у нас в стране реагируют на свободу слова. Люди действительно боятся высказываться. Так было до последних событий", - говорит Антон.Источник: https://censor.net/n3214382
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18.08.2020 10:52 Відповісти
Твари дрожащие...
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18.08.2020 11:07 Відповісти
Лукашенко правильно робить, з Тихановською Білорусь загине.
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18.08.2020 11:45 Відповісти
Пусть Беларусы решают, можно подумать , что с лукашем она будет жить вечно...
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18.08.2020 12:52 Відповісти
Зараз жахлива економічна криза, тому це найгірший час змінювати диктатуру на демократію! За оцінками аналітиків світових фінансових організацій нинішня криза найбільша з часів Великої дипресії 1930-х років. Зараз розпочинати будувати нову державу це самовбивство!
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18.08.2020 14:34 Відповісти
Утти - путти!!! Жахлива криза, в КНДР она уже 70 лет...
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18.08.2020 15:20 Відповісти
Порівнювати Білорусь з КНДР неправильно, бо Білорусь за рівнем життя випереджає всі пострадянські республіки. Білорусь надає громадянам такий величезний рівень соціального захисту якого немає навіть в ЄС!
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19.08.2020 10:58 Відповісти
Тролику, себто як загине? Конкретику можна?
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18.08.2020 13:54 Відповісти
Лукашенко піде з посади, нова влада буде слабка та корумпована, все майно/зерно/підприємства вкрадуть російські та українські кримінальні олігархи, грошей і ресурсів не буде, припиняться виплати зарплат та пенсій, почнеться голод! Ну десь так.
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18.08.2020 14:36 Відповісти
I що, всi бiлоруси помруть?
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19.08.2020 08:17 Відповісти
Значна частина білорусів виїде в ЄС та росію на заробітки і лишиться там назавжди, а в Білорусі лишаться переважно пенсіонери та безробітні, які не зможуть знайти роботу в росії та ЄС. Власне все це сьогодні відбувається в Україні, замість 52 млн. лишилось десь 42 млн, всі найкращі працівники виїхали!
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19.08.2020 10:56 Відповісти
Але ж Україна iснує, ще не вмерла?
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19.08.2020 12:57 Відповісти
Бл.плакали но продолжали кушать кактусы🤗
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18.08.2020 10:53 Відповісти
сотрудник КГБ по кличке "студент"
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18.08.2020 12:22 Відповісти
Белороссийский бульбаш будет плакать и есть кактус.
А беларус не будет.
Это главная разница между ними
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18.08.2020 15:20 Відповісти
Бацку згубила жадібність та жага до великих цифр . А міг же цілком спокійно провести вибори максимально вільно, прозоро й відкрито, нікого не закриваючи до тюрем, при максимальній кількості міжнородних спостерігачів - і отримати свої всіма визнані 51 відсоток. Захотілося йому тріумфальні 80 - отримує тепер політичну смерть, невизнання сфальшованих результатів і дуже туманні перспективи для свого життя.
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18.08.2020 10:57 Відповісти
Не мін він 51%.
Пахан не може намалювати менше, ніж на попередніх виборах.
Бо тоді він зачмириться перед своїми нижчими подільниками.
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18.08.2020 11:59 Відповісти
"Я всё понимал но подписал..." Так ты теперь не потерпевший, ты соучастник! 😁
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18.08.2020 10:59 Відповісти
Потерпевший он по жизни, а соучастник по преступлению )))
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18.08.2020 11:02 Відповісти
Долбо*об он по жизни а не потерпевший
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18.08.2020 15:21 Відповісти
60% це більше схоже на правду.
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18.08.2020 11:00 Відповісти
Иметь минимум трех человек в каждой комиссии, не зафиксировать ни одного нарушения, подписать протоколы, а потом киздеть?
Вы меня просците, но идите в задницу!
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18.08.2020 11:03 Відповісти
Трус трусом погоняет
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18.08.2020 11:04 Відповісти
Українці за радянську владу голосували 99.8 %.
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18.08.2020 11:15 Відповісти
Так пиши все,що голосувавші Українці бувші громадяни сересеру на 98,8% та рік вкажи.Де зараз в Україні сав'єти з комуняками?Відповідь,ні де,не має їх.Пєтя губатий вошдь червоних і той до буржуїв втік.
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18.08.2020 11:55 Відповісти
В Білорусі зараз сав'єти з комуняками.
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18.08.2020 12:02 Відповісти
В них так,но не в нас.
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18.08.2020 12:17 Відповісти
Тому я пишу що білоруси не гірші за українців. В них зараз так як було в нас колись.
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18.08.2020 12:35 Відповісти
Ми це пережили,їм рано чи пізно це теж потрібно пережити.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
Бацьку треба повісити , і не стільки за фальсифікацію , як за жорстокість до народу . Саме це стало причиною повстання і в Україні . Жорстокість влади по відношенню до народу , повинна каратись жорстокістю по відношенню -ДО влади . . Має бути - паритет .
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18.08.2020 11:18 Відповісти
этот член, которым туда и сюда, брешет... что тихоновская сделала для Беларуси? ровным счетом ничего... а дальше пустит страну под откос...
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18.08.2020 11:20 Відповісти
Ни программы, ни вменяемых решений.
Верить в ее победу могут только дебилы.
Да, бацька ретроград и засиделся.
Но посадить на его место абсолютно невменяемых людей, которые поедут все на металлолом и выгонят людей на улицу?
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18.08.2020 11:26 Відповісти
Порежут
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18.08.2020 11:27 Відповісти
Лукашенко не простит беларусов.Путин не простит Украинцев. Делайте выводы что делать дальше...
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18.08.2020 11:28 Відповісти
Может это цинично , но белорусы заслуживают этого , они ,по определению, терпилы. Напоминают стадо баранов , которых ведут на убой. Они ,хоть и против Луки , но , в принципе, боготворят Пуйла. А к украинцам относятся с опаской , предпочитая общество кацапов.
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18.08.2020 11:36 Відповісти
Комплекс младшего брата был у них в менталитете со времен совка. Потому к кацапам и тянутся как к старшему брату типа.
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18.08.2020 11:52 Відповісти
Стоп, а как ты пишешь с российского IP?
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18.08.2020 12:07 Відповісти
Цирк уродов 2.0
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18.08.2020 11:38 Відповісти
на такие выборы надо ходить со скрытой камерой))
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18.08.2020 11:44 Відповісти
Хутин Пуй - величайшее Ху..ло в мире, а Лука Кровавый - его главгандон. И всех хочет загандонить.
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18.08.2020 11:44 Відповісти
Засуджуючи цю людину, треба згадати, що ми були такі самі ще 35 років тому.
І на збори-демонстрації ходили, і "слава кпсс!" кричали, і "поддєржівалі і одобрялі" вторгнення в Афган.
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18.08.2020 12:03 Відповісти
что было то прошло и бурьяном поросло )))) кто старое помянет, тому глаз вон))))
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18.08.2020 12:07 Відповісти
Лука с ху*лом соревнуются на предмет кто в википедии и новейшей истории будет дольше всего просидевшим на троне. И второе - у кого процентная поддержка избирателей выше. Это как боксёры перед боем хвалятся своими данными - я крутой, смотрите какой я злой! - Нет, я круче, злее и агрессивней!
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18.08.2020 12:09 Відповісти
все эти качества из мира животных!
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18.08.2020 12:10 Відповісти
В рашке у Путина просто нет конкурентов. Они скорее украдут и выберут Обаму чем Гозмана, Зильбертруда, Шендеровича или нациков Навального или Жирика. Самый ближайший конкурент это Собчак, потому что много ипанутых на голову, 1% точно наберется. Абсолютно дебильная оппозиция. Зеленский просто Махатма Ганди на их фоне.
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18.08.2020 12:53 Відповісти
Вполне может быть правдой. Белорусы наверно верят что она тоже ватница, но уже типа не диктатор и без усов.
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18.08.2020 12:47 Відповісти
Як людина, яка технічно забезпечувала п'ять виборів різних рівнів можу сказати що, і у нас приблизно так проходять вибори. Навіть опозиційним партіям все до задниці. Коли говориш: Зверніть увагу на ту чи іншу "особливість" (наприклад: однакові помилки в протоколах з різних дільниць) практично ніхто не бере це до відома. Всі мовчки підписують. Нас відрізняє тільки те що, сотні "гетьманів" не можуть узгодити розподіл короваю після виборів.
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18.08.2020 12:48 Відповісти
Какое то блеяние тупой овцы.
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18.08.2020 16:14 Відповісти
 
 