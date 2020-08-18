Ми без підсумкового підрахунку бачили, що понад 60% за Тіхановську. Але в підсумку виявилося 20%, - член виборчої комісії в Білорусі
Білоруський студент, який працював у виборчкомі на президентських виборах, розповів, як проводився підрахунок голосів і скільки людей, на його думку, підтримали опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську.
Про це йдеться в материалі "Медузи", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В основний день виборів прийшло удвічі більше людей, ніж за час дострокового голосування. Було зрозуміло, за кого голосує більшість: 70% людей приходили з білими стрічками (противники Лукашенка. - Ред.) ... Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що більш як 60% за Тіхановську", - розповідає Антон (ім'я змінено на його прохання).
Далі, за його словами, голова і секретар стали підводити підсумок.
"Я спочатку стояв поруч, щоб бачити підрахунок, але мене попросили "не стояти над душею", і я відійшов. Людині, яка підраховувала голоси, я довіряв максимально. Але все одно трохи сумнівався. Рахували дуже довго, хвилин 30-40. В підсумку нам сказали, що за нинішнього президента понад 50% голосів, а у Тіхановської - в районі 20%. Члени комісії почали озиратися, типу, "що це зараз сталося?"", - описує Антон процес підрахунку.
Він додає, що перед тим, як підписати протокол, багато замислювалися, але все одно робили це, як і він.
"Ми всією комісією сиділи й розуміли, що нас підставили. Хтось плакав. Ми підписали протокол без примусу, за своїм бажанням, але всі боялися якихось наслідків ... Звичайно, у людей виробився страх, це більше самонавіювання навіть. Просто видно, як у нас в країні реагують на свободу слова. Люди дійсно бояться висловлюватися. Так було до останніх подій", - говорить Антон.
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Пахан не може намалювати менше, ніж на попередніх виборах.
Бо тоді він зачмириться перед своїми нижчими подільниками.
Вы меня просците, но идите в задницу!
Верить в ее победу могут только дебилы.
Да, бацька ретроград и засиделся.
Но посадить на его место абсолютно невменяемых людей, которые поедут все на металлолом и выгонят людей на улицу?
І на збори-демонстрації ходили, і "слава кпсс!" кричали, і "поддєржівалі і одобрялі" вторгнення в Афган.