Під час нового навчального року в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть у захисному щитку, - Ляшко
Під час нового навчального року вчителям дозволять викладати без маски. Однак в установах помаранчевої зони вчителям буде рекомендовано носити захисний щиток.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.
"Учителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. Водночас у школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - уточнив Віктор Ляшко.
Водночас вчителі та учні повинні заходити в школи в масках, проте в класах можна перебувати без маски.
Як повідомлялося, незважаючи складну епідситуацію, навчальний рік-2020 повинен початися у всіх закладах України 1 вересня.
Однак деякі заклади можуть закривати.
Це стосується дитячих садків, шкіл та вишів, розташованих у населених пунктах і регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.
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... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...
на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
До речі, а щитки за чий рахунок?
В противогазе смешнее.
Выгоняйте этих кретинов как можно быстрее. Они ещё хуже Януковича.
Можешь своим хозяевам Ротшильдам писать письма оттуда.
Потому что только те кто реально правят могут устанавливать границы и приказывать людям: что делать, чего не делать.
Выгоняйте этих ублюдков как можно быстрее, если не хотите потерять Украину вообще.
розганяти хвилю -заражайся Україно і здихай !!
1. За чий рахунок засоби захисту і дезінфекції? Лікарів формально забезпечує держава, реально це благодійники. А вчителям? Чи їм не потрібно?
2. Як здійснюватиметься оплата при поділі класу і навчанні у дві зміни?
3. За чий рахунок лікування?
4. В разі інвалідності чи смерті вчителя, які соціальні гарантії сім`ї?
5. Страхування вчителів?
Чи для зебілів то занадто складні запитання? Хоча, про що я, вони кажуть, що вчителів у нас і так забагато. Вибачте, забув...
тестировалась, очень дорого обходится и материально и морально.
Те кто рассказывают про то что вирус "не настоящий" либо преступники и должны за это отвечать, либо дурачки обычные, с которых спрос не велик, но заражать они нас будут.
Минобоазования не смотря на пандемию не приняло мер для школ, нет нормальной базы для обучения дома. Они хотят одеть на усиьеля щиток и все
В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.Источник: https://censor.net/n3214384.
Виходить .що вірус чатує тільки на вході в школу .а дальше в класах абсолютно безпечно. Дебілоїди!!!
тому даний засіб у школах - -"напускання диму"