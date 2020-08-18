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Новини Коронавірус і карантин
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Під час нового навчального року в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть у захисному щитку, - Ляшко

Під час нового навчального року в школах

Під час нового навчального року вчителям дозволять викладати без маски. Однак в установах помаранчевої зони вчителям буде рекомендовано носити захисний щиток.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.

"Учителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. Водночас у школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - уточнив Віктор Ляшко.

Водночас вчителі та учні повинні заходити в школи в масках, проте в класах можна перебувати без маски.

Читайте також: Головний санлікар Ляшко уточнив вимоги до роботи шкіл та дитсадків залежно від карантинної зони

Як повідомлялося, незважаючи складну епідситуацію, навчальний рік-2020 повинен початися у всіх закладах України 1 вересня.

Однак деякі заклади можуть закривати.

Це стосується дитячих садків, шкіл та вишів, розташованих у населених пунктах і регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.

Автор: 

карантин (18172) школа (2229) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Чергова зебільна маячня...
До речі, а щитки за чий рахунок?
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18.08.2020 10:56 Відповісти
+7
противогаз оденьте на училку
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18.08.2020 10:54 Відповісти
+7
нафик? там всё абсурдно и по-зебильному:
... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...

на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
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18.08.2020 11:00 Відповісти
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противогаз оденьте на училку
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18.08.2020 10:54 Відповісти
Сталевий шолом і хімзахистний комбез !!))
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18.08.2020 10:58 Відповісти
нафик? там всё абсурдно и по-зебильному:
... учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски...

на улице и входя в школы - в масках, а в классе - их снять... абсурд.
концентрация вируса на улице стремится к нулю... и начинает расти в воздухе именно в помещениях...
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18.08.2020 11:00 Відповісти
Такое впечатление, шо зелень испытывает выносливость ушей: сколько лапши поместится на оттопыренных от масок ушах?
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18.08.2020 11:14 Відповісти
Локшина це улюблений продукт у 73% -вого лохтората !!!)))
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18.08.2020 11:16 Відповісти
Його їсти треба, а не скирдувати на частинах тіла.
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18.08.2020 11:19 Відповісти
Запас карман не тягне !!))
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18.08.2020 11:23 Відповісти
полный абсурд, слабоумие даже сказал бы
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18.08.2020 11:45 Відповісти
Минздрав, вы в школах бывали? Какие еще средства защиты?
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2369
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18.08.2020 10:56 Відповісти
Чергова зебільна маячня...
До речі, а щитки за чий рахунок?
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18.08.2020 10:56 Відповісти
фонд класса, фонд школы, фонд фонда...
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18.08.2020 11:00 Відповісти
Дают просто дополнительно и стабильно заработать производителям щитков, масок и дезхимии, а также получить откат тем чиновникам, кто это впаривает.
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18.08.2020 15:09 Відповісти
З зарплатнею в $4000 можна купити щиток. Ще й залишиться на чорну ікру.
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18.08.2020 11:07 Відповісти
родители учеников купят, как обычно
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18.08.2020 11:44 Відповісти
Ну а коли вчитель захворіє, то лікування за чий рахунок? Зі слів тих, кому вже "пощастило", мінімальний курс лікування більше 20 тисяч грн. Чи то також з тих 4000$&
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18.08.2020 11:49 Відповісти
Совсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих, ни своих не щадит (с)
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18.08.2020 10:57 Відповісти
Так может пусть прямо с кабинета учительской в онлайне и дети будут под камерами наблюдения в классе
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18.08.2020 10:59 Відповісти
А чего не в костюме химзащиты? Идиотизм.
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18.08.2020 11:02 Відповісти
Идиоты способны только на идиотские решения.
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18.08.2020 15:10 Відповісти
Каждому школьнику по прозрачной кабинке
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Зачем изобретать велосипед? Есть Сталинский надежный метод!
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6723
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Во время нового учебного года в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, - Ляшко

В противогазе смешнее.
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Житуха как в кине...
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18.08.2020 11:13 Відповісти
Это не кино. Это "новый мировой порядок".

Выгоняйте этих кретинов как можно быстрее. Они ещё хуже Януковича.
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18.08.2020 11:18 Відповісти
ВОЗовская скотина. Тебя посадят в камеру на цепь, и будут кормить из собачьей миски.
Можешь своим хозяевам Ротшильдам писать письма оттуда.
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18.08.2020 11:16 Відповісти
Если по сути маски вредны скоро должен выйти запрет 30 стран обратились официально за разьяснениями в ВОЗ . Вот и готовят им замену. Как же без клейма в стойло не поставишь разбегутся.
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18.08.2020 11:27 Відповісти
К кому они обратились ? К эфиопской обезьяне ? Так её зарплату Дональд Фредович давно отключил.
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18.08.2020 11:28 Відповісти
Так там остались основные доноры - фармконцерны и дядюшка бил.
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18.08.2020 15:14 Відповісти
Oн бессмертный что ли ?
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18.08.2020 15:27 Відповісти
Даже если будет смертным, мелинда на подстраховке. Да и фармбизнес дополнительно плечо подставит.
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18.08.2020 16:28 Відповісти
Да что мешает проводить уроки онлайн?! Нафига этот цирк, вы себе представляете концентрацию "бацилл" в забитом душном классе, где на 25 кв.м приходится 30-35 детей? Организуйте нормальное онлайн обучение. Почему нельзя преподавать дистанционно по типу обычного урока с вопросами, ответами, классной доской и переменами. Проблема не в самоорганизации детей, а в неумении работать в таком формате.
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18.08.2020 11:30 Відповісти
у нас не умеют преподавать онлайн и контролировать усвоение материала, учебный процесс будет сорван так
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18.08.2020 12:17 Відповісти
Учителя этот процесс весной и сорвали, то что преподавалось, мало имеет отношения к обучению. Потому что это был не диалог учителя с учениками, а монолог с домашним заданием без объяснений, а если все грамотно построить по принципу обычного урока, я лично - только за.
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18.08.2020 15:24 Відповісти
Скажіть це батькам - які працюють... якщо розумні - розписувати не буду...
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18.08.2020 12:22 Відповісти
В нас саме батько й працює, точніше воює, а я знайшла для себе вихід й працюю вдома. У нас півкраїни по вулицях вдень ходять, це так працюють? Хто хоче - шукає можливості.
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18.08.2020 15:20 Відповісти
Ви прибираєте водите тролейбус. Я думаю що безробітня.Запитайте у тих шо працюють реально
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18.08.2020 20:12 Відповісти
Я працюю онлайн, і такої роботи багато, а це все одговірки. Якщо, не дай Бог, дитина захворіє, то подумайте, чи буде до тої роботи й до тих грошей.
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19.08.2020 10:02 Відповісти
Всьо! Закінчилось нормальне життя для школярів.
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18.08.2020 11:37 Відповісти
Будет продолжаться их социальная деградация.
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18.08.2020 15:15 Відповісти
Короче в новом учебном году все учителя будут под колпаком у Ляшка. Вот и вся реформа, а дети пускай заражаются.
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Президент Украины - Степанов; вице-король - Ляшко.

Потому что только те кто реально правят могут устанавливать границы и приказывать людям: что делать, чего не делать.

Выгоняйте этих ублюдков как можно быстрее, если не хотите потерять Украину вообще.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
ольгінські УБЛЮДКИ продовжують ((((....
розганяти хвилю -заражайся Україно і здихай !!
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18.08.2020 14:41 Відповісти
Это тебе в бреду приснилось?
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18.08.2020 15:17 Відповісти
На шторы, на обои, на щитки, на санитайзеры...
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18.08.2020 11:42 Відповісти
Логика странная так по анологии пасчиник пришел на пасеку в маске а как улик открыл то маску снял. Нормальные люди так себя не ведут. Тут или ляшко ненормальный или он нас хочет сделать ненормальными. Другого смысла нет в его распряжениях.
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18.08.2020 11:42 Відповісти
Якось дуже підозріло китайози вийшли сухими з води, а повсюди така срака
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18.08.2020 11:44 Відповісти
данные походу Пекин занизил сильно.
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18.08.2020 14:52 Відповісти
Есть доказательства?
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18.08.2020 15:18 Відповісти
Ну в самом деле по всему миру фигня а у них ..
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18.08.2020 17:43 Відповісти
Я знову про гроші. Навіть не здоров`я, а лише про гроші.

1. За чий рахунок засоби захисту і дезінфекції? Лікарів формально забезпечує держава, реально це благодійники. А вчителям? Чи їм не потрібно?

2. Як здійснюватиметься оплата при поділі класу і навчанні у дві зміни?
3. За чий рахунок лікування?
4. В разі інвалідності чи смерті вчителя, які соціальні гарантії сім`ї?
5. Страхування вчителів?
Чи для зебілів то занадто складні запитання? Хоча, про що я, вони кажуть, що вчителів у нас і так забагато. Вибачте, забув...
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18.08.2020 11:56 Відповісти
пункт 3, 4, 5 - можна віднести і до учнів....
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18.08.2020 12:25 Відповісти
Учня батьки на власний розсуд можуть в школу і не пустити, а от вчитель?
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18.08.2020 12:32 Відповісти
Решила, что с первого сентяюря дочка не пойдет в школу! По указу минобразования родители могут не отдавать ребенка в школу, если видят реальную угрозу. Я вижу, на работе женщина чуть не умерла от короновируса. Я сама два раза
тестировалась, очень дорого обходится и материально и морально.
Те кто рассказывают про то что вирус "не настоящий" либо преступники и должны за это отвечать, либо дурачки обычные, с которых спрос не велик, но заражать они нас будут.
Минобоазования не смотря на пандемию не приняло мер для школ, нет нормальной базы для обучения дома. Они хотят одеть на усиьеля щиток и все
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18.08.2020 12:03 Відповісти
Конечно, для успокоения дремучих коронафобов, нужно учителей одеть в противочумный скафандр.
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18.08.2020 15:21 Відповісти
вся суть коронавірусного театру абсурду в цій цитаті санітара
В то же время учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.Источник: https://censor.net/n3214384.

Виходить .що вірус чатує тільки на вході в школу .а дальше в класах абсолютно безпечно. Дебілоїди!!!
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18.08.2020 12:19 Відповісти
Если нет чихающих и кашляющих больных, везде безопасно.
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18.08.2020 15:23 Відповісти
Захисний щиток ефективний лише у комплекті.. з маскою і захисним костюмом....
тому даний засіб у школах - -"напускання диму"
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18.08.2020 14:39 Відповісти
Опять цирк на дроті, хіба не можна зробити як в минулому році?
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19.08.2020 10:03 Відповісти
 
 