Під час нового навчального року в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть у захисному щитку, - Ляшко

Під час нового навчального року вчителям дозволять викладати без маски. Однак в установах помаранчевої зони вчителям буде рекомендовано носити захисний щиток.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.

"Учителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. Водночас у школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - уточнив Віктор Ляшко.

Водночас вчителі та учні повинні заходити в школи в масках, проте в класах можна перебувати без маски.

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Як повідомлялося, незважаючи складну епідситуацію, навчальний рік-2020 повинен початися у всіх закладах України 1 вересня.

Однак деякі заклади можуть закривати.

Це стосується дитячих садків, шкіл та вишів, розташованих у населених пунктах і регіонах, які потрапили в червону карантинну зону.