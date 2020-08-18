Польща буде одним з головних партнерів України щодо протидії гібридним загрозам, - Стефанишина

Варшава буде одним з основних партнерів Києва щодо узагальнення досвіду і розробки інструментів стійкості для протидії гібридним загрозам, що здійснюватиметься в межах Програми розширених можливостей НАТО.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, справді унікальна роль України як учасника Програми розширених можливостей має полягати в тому, щоб органічно структурувати досвід України в боротьбі з гібридними загрозами. Це стосується інформаційних атак, кібербезпеки, захисту та обміну даними, протидії ворожим інформаційним кампаніям, пропаганді тощо.

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"У взаємодії з РНБО України ми хочемо побудувати інституції, які узагальнюватимуть цей досвід і, відповідно, розробляти інструменти стійкості щодо цих гібридних загроз. Думаю, що Польща буде одним із наших головних союзників з накопичення цього досвіду і його реалізації в межах Програми розширених можливостей", - заявила Стефанишина.

Вона наголосила, що обговорила питання боротьби з гібридними загрозами з головою Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.

Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції, безпекове співробітництво та відновлення історичної пам’яті є одними з найважливіших питань двосторонніх українсько-польських відносин, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

"Я б відзначила три пріоритетні напрямки. По-перше, взаємодія щодо інтеграції України в ЄС та НАТО. Тут є безпосередня зацікавленість польської сторони, адже євроінтеграція – це передусім економічні можливості й торгівля. По-друге, безпекове співробітництво і безпека в Чорному морі... Тут наш євроатлантичний напрямок набуває дедалі більшої ваги, враховуючи нарощування військової присутності РФ, розширення незаконного контролю за окремими територіями Азовського і Чорного морів",- заявила Стефанишина.

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Третім пріоритетом віцепрем’єр-міністерка назвала "відновлення історичної справедливості та правди про роль України в історії Європи..", зокрема подій 100-річної давнини поблизу Варшави.