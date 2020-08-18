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Новини Революція в Білорусі
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У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням

У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням

У Могильові сьогодні місцеві чиновники організовують мітинг на підтримку захопив владу в Білорусі "президента" Олександра Лукашенка. Є свідчення того, що на цей мітинг людей змушують йти

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

Так, в соцмережах поширюється афіша з датою і місцем проведення мітингу і підписом "Не дамо розвалити країну". На ній же - підписи з хештегом "За Білорусь", "Улюблену не віддамо", "За бацьку". Схожа афіша - для такого ж мітингу в Гомелі, який також пройде сьогодні.

У редакції видання працівники могильовських підприємств повідомляють про те, що їх зобов'язують з'явитися на мітинг - мовляв, з'явилася рознарядка, скільки людей має бути від кожної з організації. Наприклад, є такі повідомлення від працівників "Бабушкиной крынки", "Могильовтрансмаш", Могильовського райвиконкому. Звернулися кажуть, що їм погрожують звільненням за відмову в участі в мітингу.

Читайте також: Влада Жлобина в Гомельській області після страйку на заводі пообіцяла випустити всіх затриманих і дозволила провести мітинг. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) мітинг (755)


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Топ коментарі
+23
Класичний совковий феодалізм. Хто не в курсі в Білорусі також для бюджетників існують обов'язкові постійні суботники. Замість щоб відпочити з родиною, мусить вчитель-неборака збирати бички і презервативи у скверах.
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18.08.2020 11:06 Відповісти
+10
Лука фашист!
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18.08.2020 11:05 Відповісти
+9
Лукашенко и суд. Смешно.
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18.08.2020 11:14 Відповісти
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Лука фашист!
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18.08.2020 11:05 Відповісти
Лукашенко все правильно робить, з новою владою Білорусі кізда! Ніхто крім Лукашенка не зможе далі продовжувати чинити спротив путіну, не зможе впихувати росії білоруські товари по шаленим цінам і російський експорт зупиниться а це призведе до невиплат пенсій, зарплат бюджетникам та соц.пособій і почнеться голод! Хто буде годувати Білорусь? В нас грошей немає!
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18.08.2020 11:44 Відповісти
Хуже, те над своими не издевались.
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18.08.2020 12:29 Відповісти
Класичний совковий феодалізм. Хто не в курсі в Білорусі також для бюджетників існують обов'язкові постійні суботники. Замість щоб відпочити з родиною, мусить вчитель-неборака збирати бички і презервативи у скверах.
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18.08.2020 11:06 Відповісти
Наші совкохохли якось швидко про це забули.
І про черги за колбасой 2:20 - «Очєрєдь больше нє занімать !»
Про закриті «на обєд з 12-15» годин магазини з «пломбіром», про поголовну «армію» в 18 років, про податки на заробітну плату у 90% (найбільші в Світі !), на які будувалось «бєсплатноє жильє»...
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18.08.2020 11:17 Відповісти
...зато па русскі ніхто ні запріщял гаваріть...ні то шта как наданбасє ілі в криму...
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18.08.2020 11:20 Відповісти
Совок мав кастовий устрій. Наприклад, "шудри" (трудящі, інтелігенція) по кілька годин вистоювали в чергах за дефіцитними продуктами - весь вільний час проходив у гонитві за харчами. А брахмани-кшатрії (номенклатура і гебня) харчувались делікатесами з розподільників - самі не ходили, відправляли шоферів. Тож декому в Совку жилось добре.
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18.08.2020 11:22 Відповісти
Бро, СРСР, то був зліпок ГУЛАГА. Країна, у якій десь близько 30%, у різний час життя «сиділи»
По кількості зеків СРСР займав ПЕРШЕ місце у Світі.
Тому й градація соціуму повторювала зонівську:
- пахан: Генсек
- вори : кумпартія,
- шістки: профбоси,
- мужики: робочі,
-опущені: стукачі кдб.
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Это не только для учителей. Это во многих государственных и не самых бедных организациях принято. На выходе после так называемого субботника имеем непрофессионально и некачественно, из-под палки выполненную работу, которой 365 дней в году должны заниматься не узкие специалисты в других отраслях, а дворники, маляры, уборщицы и работники Зеленстроя. Экономический выхлоп - ноль. На самом деле тратится предприятие - на организацию сего действа, на инструменты и расходные материалы (от краски и ведер до метел и рукавиц), а люди теряют выходной, вываливаются в грязи и получают мелкие травмы. В некоторых конторах реализуют альтернативу - отработать день бесплатно на рабочем месте, чтобы вырученные деньги пошли на поддержку х.з. чего. Но это хотя бы честнее. Впрочем варианты зависят от средней зарплаты по предприятию: там где побогаче, там люди охотнее откупятся, где совсем нищета - скорее пойдут унижаться.

У начальства много где по традиции свои субботники - эксклюзивные. Для них это означает в приятной компании себе подобных растрясти нагулянный жирок на свежем воздухе под коньячок на "благоустройстве" какой-нибудь фешенебельной ведомственной турбазы.
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18.08.2020 11:35 Відповісти
Я мав на увазі класичний суботник, а не розпиття віскарів в офісі. Сам суботник історично походить від феодальної панщини. В наші часи економічного вихлопу з нього немає, це ви правильно замітили, проте є вихлоп соціально-психологічний - гноблення індивідів, щоби були слухняними і не варнякали багато. Тому суботники більшою мірою практикуються при авторитарних чи тоталітарних режимах.
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18.08.2020 11:43 Відповісти
Не вижу противоречия в наших словах. Я оба варианта описал. Для быдла - классическая панщина, в грязи на коленках. Для "элиты" - новенький спортивный костюмчик/рабочий комбинезон, коньячок, вискарик, постановочная фотосессия для отчетности.

Для картинки, например, вот так. Где-то в кремлевском мавзолее ворочается с боку на бок мумифицированный Ленин:

У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням - Цензор.НЕТ 1996
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18.08.2020 11:59 Відповісти
Чудова світлина!
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18.08.2020 12:25 Відповісти
а послє субботніка должен нєпрємєнна слєдавать васкрєснік!
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18.08.2020 11:54 Відповісти
Чем Помочь , - если не Все в Руках самих Белорусов.Испугаетесь , то так тому и быть , а нет , то есть свет в Конце туннеля .Всех Не уволят , а если уволят , то заменят омоном и экономика начнет развиваться в обратную сторону.
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18.08.2020 11:07 Відповісти
Я думаю что действительно специалистов не уволят. А кадровички-бугалтерши и так за Лукашенко голосовали!
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18.08.2020 11:13 Відповісти
А Специалисты Выйдут на Забастовку , и все Дела .
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18.08.2020 11:24 Відповісти
Судороги уходящей верхушки...
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18.08.2020 11:08 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/180820_sol.mp4 https://videos.cnscdn.com/video/3/180820_sol.mp4
https://videos.cnscdn.com/video/3/180820_sol.mp4»

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18.08.2020 11:09 Відповісти
что то напоминает За Сралина...за победу(((
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18.08.2020 11:12 Відповісти
А я не понял уволят по какой статье? Можно ведь потом в суд подать и получить компенс за вынужденный прогул! А для запасного варианта взять справку ну от зубника например. Я думаю суд учтет!
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18.08.2020 11:12 Відповісти
Лукашенко и суд. Смешно.
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18.08.2020 11:14 Відповісти
ця тягомотіна протягнеться ще не один місяц а потім відбудеться кровавая бойня і Лукашенко опинеться в Ростові..вся інтрига як відреагує Російска Педірація на це все
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18.08.2020 11:12 Відповісти
В Могилеве на митинг за Лукашенко сгоняют рабочих, за отказ грозят увольнением - Цензор.НЕТ 1549
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18.08.2020 11:13 Відповісти
А что там самосвалы стоят? Их что как щебёнку привезли?!
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18.08.2020 11:14 Відповісти
А це, наш МАЙДАН. КИЇВ -2013
У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням - Цензор.НЕТ 5168
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18.08.2020 11:26 Відповісти
цветущий совокофашизм
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18.08.2020 11:15 Відповісти
в ответ белорусам снова нужно собрать огромный митинг и пройти шествием..
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18.08.2020 11:16 Відповісти
Хох...у нас на антимайдан уголовников собирали За наличку...село селом.
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18.08.2020 11:18 Відповісти
Бюджетників теж зганяли на антимайдан.
Щоправда, із регіонів. Бо київські не йшли.
А ті барани, пам'ятаю, йшли через Маріїнський до ВРУ із кислими рилами.
В колонах по три на чолі кожного групи комендант зі списком.
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18.08.2020 11:36 Відповісти
Вы не про 2003-й В 2013-ом ставка была уже на гопоту.
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18.08.2020 11:40 Відповісти
Ні, саме про зиму 2013-2014.
Гопота сиділа в Маріїнці безвилазно, а бюджетників періодично підвозили у вихідні дні.
І не тільки бюджетників. Для масовки в областях набирали кого попало.
При потраплянні в табір антимайдану за баранами зачиняли проходи. Кільце було подвійним - мусора (не дуже сувора охорона) і ригівська охорона (пройти майже неможливо, тільки за проригівськими ксивами і погодженням з внутрішньою безпекою антимайдану).
Внутрі табору для баранів постійні переклички. Наприкінця дня розрахунок і в автобуси додому.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
Гопота региональная ротировалась еженедельно...
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18.08.2020 11:50 Відповісти
Може бути. Але цей момент я не відстежував.
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18.08.2020 11:55 Відповісти
Харьковские Пересвет и Оплод именно так работали...на вахты, суки, ездили.
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18.08.2020 11:58 Відповісти
снимайте на видео всех этих "увольнителей" - будет что им напомнить...
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18.08.2020 11:21 Відповісти
А чего бояться, если и так все заводы бастуют?
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18.08.2020 11:22 Відповісти
сейчас надо - вытаскивать мирных людей - заложников, из ментовского гестапо, которых похватали на улице на облаве..сотни покалеченных, изнасилованных, есть забитые насмерть в результате пыток ментов, народ возмущен, а режим сейчас заметает свои кровавые следы..в центре Европы - лукашеску устроил фашизм и концлагерь..мир не должен остаться в стороне..после кровавой бойни, устроенной режимом лукашенко - Беларусь прежней уже не будет..фашистов лукашеску и пукина - в Гаагу..
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18.08.2020 11:23 Відповісти
Хто буде витаскувати?
Додаткові загони Росґвардії, що перекидають з Россії в Білорусь?
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18.08.2020 11:33 Відповісти
любой преступный режим - боится народа, его массовых протестов и революции..
никто, кроме белорусского народа - не сможет свалить режим и вызволить заложников из мусорского гестапо..
следующий на очереди пукин и его режим, который уже шатается..
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18.08.2020 11:44 Відповісти
И сколько перекинули?
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18.08.2020 12:20 Відповісти
Кто не сдаст нормы ГТО к суботнику недопускать
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18.08.2020 11:33 Відповісти
Вчера в Ютубе видел как один блогер освещал такой вот митинг в Беларуси. На рожах этих бюджетников было написано "Какого ху...меня сюда привезли? Мне картоху копать надо, а не тут околачиваться с портретом усатого таракана"
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18.08.2020 12:03 Відповісти
Все правильно - такие митинги нужны. Лука должен донести до народа что Белорусь - ее недра, фабрики и заводы, все социальные достижения страны - все это хотят отобрать у белорусского народа картавые котлетницы.
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18.08.2020 12:28 Відповісти
Вообще - Лука - мужественный человек. Картавая котлетница чуть что - сдриснула с соплями и слезами в Литву. А Лука, которого даже в наших СМИ картавые предлагают убить, Лука сам лично выступает на всех митингах и разъясняет белорусам что хотят картавые.
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18.08.2020 12:31 Відповісти
Подтверждаю сам из Могилева. Под страхом увольнения сгоняют работников со школ, завода, фабрик, детских садиков. Начало в 17:00 на главной площади. Хотят сделать картинку для СМИ и ждут провокаций от нормальных жителей города, но не дождутся!
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18.08.2020 14:40 Відповісти
сами бы уволились!
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18.08.2020 15:27 Відповісти
 
 