У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням

У Могильові сьогодні місцеві чиновники організовують мітинг на підтримку захопив владу в Білорусі "президента" Олександра Лукашенка. Є свідчення того, що на цей мітинг людей змушують йти

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

Так, в соцмережах поширюється афіша з датою і місцем проведення мітингу і підписом "Не дамо розвалити країну". На ній же - підписи з хештегом "За Білорусь", "Улюблену не віддамо", "За бацьку". Схожа афіша - для такого ж мітингу в Гомелі, який також пройде сьогодні.

У редакції видання працівники могильовських підприємств повідомляють про те, що їх зобов'язують з'явитися на мітинг - мовляв, з'явилася рознарядка, скільки людей має бути від кожної з організації. Наприклад, є такі повідомлення від працівників "Бабушкиной крынки", "Могильовтрансмаш", Могильовського райвиконкому. Звернулися кажуть, що їм погрожують звільненням за відмову в участі в мітингу.

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