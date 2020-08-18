У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням
У Могильові сьогодні місцеві чиновники організовують мітинг на підтримку захопив владу в Білорусі "президента" Олександра Лукашенка. Є свідчення того, що на цей мітинг людей змушують йти
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
Так, в соцмережах поширюється афіша з датою і місцем проведення мітингу і підписом "Не дамо розвалити країну". На ній же - підписи з хештегом "За Білорусь", "Улюблену не віддамо", "За бацьку". Схожа афіша - для такого ж мітингу в Гомелі, який також пройде сьогодні.
У редакції видання працівники могильовських підприємств повідомляють про те, що їх зобов'язують з'явитися на мітинг - мовляв, з'явилася рознарядка, скільки людей має бути від кожної з організації. Наприклад, є такі повідомлення від працівників "Бабушкиной крынки", "Могильовтрансмаш", Могильовського райвиконкому. Звернулися кажуть, що їм погрожують звільненням за відмову в участі в мітингу.
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І про черги за колбасой 2:20 - «Очєрєдь больше нє занімать !»
Про закриті «на обєд з 12-15» годин магазини з «пломбіром», про поголовну «армію» в 18 років, про податки на заробітну плату у 90% (найбільші в Світі !), на які будувалось «бєсплатноє жильє»...
По кількості зеків СРСР займав ПЕРШЕ місце у Світі.
Тому й градація соціуму повторювала зонівську:
- пахан: Генсек
- вори : кумпартія,
- шістки: профбоси,
- мужики: робочі,
-опущені: стукачі кдб.
У начальства много где по традиции свои субботники - эксклюзивные. Для них это означает в приятной компании себе подобных растрясти нагулянный жирок на свежем воздухе под коньячок на "благоустройстве" какой-нибудь фешенебельной ведомственной турбазы.
Для картинки, например, вот так. Где-то в кремлевском мавзолее ворочается с боку на бок мумифицированный Ленин:
https://videos.cnscdn.com/video/3/180820_sol.mp4»
Щоправда, із регіонів. Бо київські не йшли.
А ті барани, пам'ятаю, йшли через Маріїнський до ВРУ із кислими рилами.
В колонах по три на чолі кожного групи комендант зі списком.
Гопота сиділа в Маріїнці безвилазно, а бюджетників періодично підвозили у вихідні дні.
І не тільки бюджетників. Для масовки в областях набирали кого попало.
При потраплянні в табір антимайдану за баранами зачиняли проходи. Кільце було подвійним - мусора (не дуже сувора охорона) і ригівська охорона (пройти майже неможливо, тільки за проригівськими ксивами і погодженням з внутрішньою безпекою антимайдану).
Внутрі табору для баранів постійні переклички. Наприкінця дня розрахунок і в автобуси додому.
Додаткові загони Росґвардії, що перекидають з Россії в Білорусь?
никто, кроме белорусского народа - не сможет свалить режим и вызволить заложников из мусорского гестапо..
следующий на очереди пукин и его режим, который уже шатается..