Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ, - указ
Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Відповідний указ №327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.
Згідно з документом, Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ. Цього ж дня Кравчук заявив, що не пропонував включити Фокіна до складу делегації.
Пізніше президент Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі таки буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.
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Кравчуковское "Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир" - обсуждено уже вчера, повторять нет смысла
https://censor.net.ua/news/3214141/vnimatelno_slushayu_putina_lavrova_kozaka_gryzlova_chuvstvuyu_chto_oni_hotyat_chtoby_na_donbasse_byl/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_74444177
Витольд Фокин,
первый премьер Украины более всего озабочен тем, чтобы Россия не потеряла Крым и ищет оправдания агрессору:
"В 2014 году мы могли бы продать России Крым
Если бы Россия не захватила на то время Крым, вполне возможно, она потеряла бы его навечно, потому что пришли бы сюда американцы, а Россию можно понять - там у нее флот»"
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/oni-ne-unimayutsya
секретаря ЦК КПУ т-ща Виталия Луценко: бааальшой был интернационалист и верный ленинец.
тоді варто укріпити цю команду парочкою немовлят-повзунків - хай тоді попробують нас образити!....
це навіть жорсткіше, ніж 95-й квартал
кравчучка и фок.
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
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IgorGirkin
@GirkinGirkin
·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1295794410781892608 1 ч
попинайте лелика и болика, ордо 40 мин назад свою версию минских посиделок выложила в эфир
Слова Леонида Кравчука о стремлении России к миру на Донбассе - иллюзия, опасная для всей Украины.
Кремль использует манипуляции для достижения собственных целей.
народный депутат Ахтем Чийгоз , что подобные манипуляции о возможности достижения договоренностей по Донбассу используются Кремлем для того, чтобы снова сделать Украину российской колонией.
"Россия настолько устала, что сейчас она активно работает над другой территорией - Беларусью. Поэтому то, что говорит Кравчук, это его иллюзия. России мир на Донбассе не нужен. России нужна вся Украина. Война у нас началась с Россией, Россия на нас напала, потому что мы заявили о своих стратегических направлениях - Евроатлантических и все, кто пытается манипулировать тем, что можно достигнуть каких-то договоренностей с Россией по Донбассу - это тупик, который опять-таки использует Россия, чтобы и политически, и фактически в конечном счете снова вернуть Украину как свою колонию"
---https://www.dialog.ua/ukraine/213500_1597778170
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.