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Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ, - указ

Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ, - указ

Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ №327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

Згідно з документом, Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ. Цього ж дня Кравчук заявив, що не пропонував включити Фокіна до складу делегації.

Пізніше президент Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі таки буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) наказ (445) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+57
Цирк...смешное представление...осел и два старых козла на дроти...😃
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18.08.2020 11:23 Відповісти
+44
Казали, що слова єврей і розумний- синоніми. Глядючи на нашу країну стає очевидно, що це брехня.
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18.08.2020 11:33 Відповісти
+43
Хто там голосував за - новиє ліца . !? Святкуйте ,, ви свого досягли . .
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18.08.2020 11:26 Відповісти
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То шпокін, то фокін... скільки ця маячня буде продовжуватись в Україні?
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18.08.2020 14:58 Відповісти
...і здавалось, що довіку отака неволя буде...
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18.08.2020 15:05 Відповісти
Там еще один молодои,парспективныи,соратник Кравчука без работы бегает Петя Симоненко.Минск хорошо знает,только от туда,Бульбафюрера поздровлял.
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18.08.2020 15:00 Відповісти
В бой идут одни старики или как там - это есть наш последний и решительный бой.
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18.08.2020 15:12 Відповісти
раз такая пьянка, то Янык уже собирает чемоданы))) бл.. а дна то ещё и не видно су..а
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18.08.2020 16:02 Відповісти
"Миротворцы", блин, с "обнулившимися" извилинами головного мозга
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18.08.2020 17:38 Відповісти
Все, что нужно знать об политических мумиях коммунистической номенклатуры из "улучшенной" команды переговорщиков "Сивохо-2" от Зеленского

Кравчуковское "Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир" - обсуждено уже вчера, повторять нет смысла
https://censor.net.ua/news/3214141/vnimatelno_slushayu_putina_lavrova_kozaka_gryzlova_chuvstvuyu_chto_oni_hotyat_chtoby_na_donbasse_byl/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_74444177

Витольд Фокин,
первый премьер Украины более всего озабочен тем, чтобы Россия не потеряла Крым и ищет оправдания агрессору:

"В 2014 году мы могли бы продать России Крым
Если бы Россия не захватила на то время Крым, вполне возможно, она потеряла бы его навечно, потому что пришли бы сюда американцы, а Россию можно понять - там у нее флот»"
https://day.kyiv.ua/ru/article/media/oni-ne-unimayutsya
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18.08.2020 16:21 Відповісти
Главное что бы он подгузники с собой не забыл.
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18.08.2020 16:36 Відповісти
осёл и два старых барана!
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18.08.2020 16:38 Відповісти
Желательно..еще и Щербицкого В. позвать..Так компания будет в полном "комплекте". Зё-вызывай духа.. можно и деда позвать...
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18.08.2020 17:39 Відповісти
ша, бо то дурне таки покличе...
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18.08.2020 18:47 Відповісти
Надо в комиссию по Донбассу включить ещё и папу Генпрокурора Югы Луценко:

секретаря ЦК КПУ т-ща Виталия Луценко: бааальшой был интернационалист и верный ленинец.
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18.08.2020 20:48 Відповісти
А в кравчучки, что лишь один зам будет, а где второй - третий???
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18.08.2020 17:48 Відповісти
Этих двоих, старых, недалеких негодяев, Кравчука и Фокина, готовят к прикрытию собой предательства. Для этого гауляйтер Украины Ермак (он же агент ФСБ Козырь) и назначил их, в эту так называемую ТКГ. Кучма умнее, поэтому поняв к чему все идет, ушел из этой так называемой ТКГ.
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18.08.2020 18:09 Відповісти
Фокин ,чудак , иди на пенсию , правнуками займись
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18.08.2020 18:54 Відповісти
Нагадайте клоуну, що перша революція була НА ГРАНІТІ,яка зняла цього виродка фокіна з примьр-міністра.
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18.08.2020 18:57 Відповісти
шановні українці! - як вам отой стар-шоу? старий та ше старіший - і це ця команда старих маразматиків має представляти і захищати Україну?
тоді варто укріпити цю команду парочкою немовлят-повзунків - хай тоді попробують нас образити!....
це навіть жорсткіше, ніж 95-й квартал
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18.08.2020 20:31 Відповісти
Раскопаем Брежнева!
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18.08.2020 20:48 Відповісти
***!... це ж треба так цинічно насміхатися і просто знущатися з України та її народу!... зовнішня політика України перетворюється на мапет-шоу
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18.08.2020 20:51 Відповісти
Два клоуна считающих себя элитой украинской политики.
кравчучка и фок.
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18.08.2020 21:39 Відповісти
ще не всіх мумій з нафталіну достали?
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18.08.2020 21:55 Відповісти
Громада...! а як Вам таке...?!
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
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18.08.2020 22:30 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin


https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1295794410781892608 1 ч

попинайте лелика и болика, ордо 40 мин назад свою версию минских посиделок выложила в эфир

Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 4209
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18.08.2020 23:22 Відповісти
Все эти назначения старперов Кравчуков, фокиных до одного места.


Слова Леонида Кравчука о стремлении России к миру на Донбассе - иллюзия, опасная для всей Украины.
Кремль использует манипуляции для достижения собственных целей.
народный депутат Ахтем Чийгоз , что подобные манипуляции о возможности достижения договоренностей по Донбассу используются Кремлем для того, чтобы снова сделать Украину российской колонией.

"Россия настолько устала, что сейчас она активно работает над другой территорией - Беларусью. Поэтому то, что говорит Кравчук, это его иллюзия. России мир на Донбассе не нужен. России нужна вся Украина. Война у нас началась с Россией, Россия на нас напала, потому что мы заявили о своих стратегических направлениях - Евроатлантических и все, кто пытается манипулировать тем, что можно достигнуть каких-то договоренностей с Россией по Донбассу - это тупик, который опять-таки использует Россия, чтобы и политически, и фактически в конечном счете снова вернуть Украину как свою колонию"
---https://www.dialog.ua/ukraine/213500_1597778170
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19.08.2020 01:23 Відповісти
мудилА квартальнА зібралА всю комуняцьку шелупонь, яка починала розкрадання нової незалежної України!
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19.08.2020 05:50 Відповісти
Витольд Фокин - отрыжка советского совка, ватник, который в 2014 году мычал о том, что на Донбассе восстал трудовой народ и шахтеры.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
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19.08.2020 12:45 Відповісти
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