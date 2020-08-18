Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ, - указ

Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ №327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

Згідно з документом, Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

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Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ. Цього ж дня Кравчук заявив, що не пропонував включити Фокіна до складу делегації.

Пізніше президент Зеленський заявив, що в Тристоронній контактній групі таки буде працювати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.