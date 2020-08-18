Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитися на початку вересня у зв'язку з сезонним підйомом захворюваності, - Рубан

Сьогодні основне завдання стабілізувати ситуацію.

Епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися. Буде зростання захворюваності на коронавірус. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з COVID-19 поліпшуватися не буде.

"Наприкінці серпня - початок вересня підйом захворюваності, природньої захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим у організованих колективах", - сказав Рубан.

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Рубан пояснив, що підйом захворюваності також станеться і у зв’язку із сезонними інфекціями.

"Наступний перегляд (коду небезпеки, - ред.) буде проводитися через два тижні. Що стосується епідеміологічної ситуації в м. Києві - сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у ВУЗах, гуртожитках, навчальних закладах", - додав він.

Він відмітив, що сьогодні основна задача стабілізувати ситуацію.

"Цього можна досягнути завдяки своєчасному епідеміологічному розслідуванню, своєчасною ізоляцією та проведенням масового тестування", - сказав Рубан.