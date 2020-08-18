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Новини Коронавірус і карантин
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Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитися на початку вересня у зв'язку з сезонним підйомом захворюваності, - Рубан

Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитися на початку вересня у зв'язку з сезонним підйомом захворюваності, - Рубан

Сьогодні основне завдання стабілізувати ситуацію.

Епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися. Буде зростання захворюваності на коронавірус. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з COVID-19 поліпшуватися не буде.

"Наприкінці серпня - початок вересня підйом захворюваності, природньої захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим у організованих колективах", - сказав Рубан.

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Рубан пояснив, що підйом захворюваності також станеться і у зв’язку із сезонними інфекціями.

"Наступний перегляд (коду небезпеки, - ред.) буде проводитися через два тижні. Що стосується епідеміологічної ситуації в м. Києві - сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у ВУЗах, гуртожитках, навчальних закладах", - додав він.

Він відмітив, що сьогодні основна задача стабілізувати ситуацію.

"Цього можна досягнути завдяки своєчасному епідеміологічному розслідуванню, своєчасною ізоляцією та проведенням масового тестування", - сказав Рубан.

Автор: 

хвороба (305) карантин (18172) Київ (19796) епідемія (218) Держпродспоживслужба1 (582) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
все ви брешите нам суки.....!
Це світова змова щоб заробити купу грошей та витягнути їх з бюджету...
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18.08.2020 11:32 Відповісти
+2
Раз выборы в Киеве мы проигрываем вчистую, выборы нужно сорвать. Классная логика у зеленой пошести.
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18.08.2020 11:32 Відповісти
+2
Но она не улучшится, а карантин наоборот ужесточится, в связи с обострившимся политическим кризисом. вiслюка тупо захотят уже бить...
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18.08.2020 11:33 Відповісти
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все ви брешите нам суки.....!
Це світова змова щоб заробити купу грошей та витягнути їх з бюджету...
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18.08.2020 11:32 Відповісти
Лікуй голову.
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18.08.2020 11:50 Відповісти
Раз выборы в Киеве мы проигрываем вчистую, выборы нужно сорвать. Классная логика у зеленой пошести.
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18.08.2020 11:32 Відповісти
Но она не улучшится, а карантин наоборот ужесточится, в связи с обострившимся политическим кризисом. вiслюка тупо захотят уже бить...
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18.08.2020 11:33 Відповісти
пнх
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18.08.2020 11:34 Відповісти
Мозго22ы.
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18.08.2020 11:35 Відповісти
В Киеве общественный транспорт не остановят, рестораны не закроют, сколько бы ни было людей с коронавирусом. Зеленский боится людей.
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18.08.2020 11:44 Відповісти
нажаль, так.
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18.08.2020 11:51 Відповісти
На счастье, общественную жизнь остановить нельзя.
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18.08.2020 15:26 Відповісти
А де фахові розслідування хто створив коронавірус, чому мовчить ВООЗ, ООН. Це штучна біологічна зброя створена міжнародними фармакологічними корпораціями такими як СЕРІ, NIH та інші, і їх інвесторами для отримання надприбутків і знищення слабких економік і населення. Тобто, явний геноцид, світова біологічна війна, а всі уряди чомусь заткнулись. Дивна позиція.
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18.08.2020 12:24 Відповісти
ВОЗ и ООН находятся на содержании и подтанцовке у тех, кого Вы перечислили во втором предложении.
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18.08.2020 15:29 Відповісти
 
 