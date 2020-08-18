Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція
Опозиція в Білорусі не вірить обіцянкам "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про нові вибори.
Про це заявили в штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми чуємо від Лукашенка різні обіцянки протягом 26 років. На жаль, це лише слова, вони порожні, за ними нічого немає. Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж трюк, щоб за всяку ціну зберегти владу", - повідомив агентству прессекретар штабу Віктора Бабарика Гліб Германчук.
При цьому в опозиції стверджують, що ЦВК не пропонував повторного перерахунку голосів після виборів.
"У першу добу ми намагалися добитися хоча б мінімального контакту з владою, але вони не те що перерахунку не пропонували, вони взагалі відмовилися від будь-яких механізмів діалогу", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, однак та відмовилася і наполягає на нових виборах.
Він також заявив, що нові вибори відбудуться в Білорусі після ухвалення нової Конституції.
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А буває навіть із бацилою.
Але однак баланда.
Скиглиш як пес голодний.********** продажна!!!
А білорусам потрібна власна національно-орієнована опозиція! Допоки її нема - не буде в них незалежної держави.
Цей Пол Пот вчився в французський Сорбонні. Сталін для нього був напівбожеством. Просякнуся лівацько-комуняцкою ідеологією та разом з бандою типа лукашенківською
знищив 2,5 млн. людей! Не даю вам сябри порад.Але ви не повинні забути це побоїще!
Не позбудетеся кацапів небуде вам щасття!
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2786170798149802 55 хв ·
Беларусы, берите власть. Пока вас двести тысяч, никто по вам стрелять не будет. Диктатуры не скидываются хождением по улицам. Это, конечно, замечательно, что целая площадь людей, но для власти это - совершенно безопасно. Не повторяйте ошибки Болотной. Иначе весь протест уйдет в свисток. Там тоже любители попить вискаря орали, что главное - избежать провокаций. Избегают до сих пор.
Если бы Майдан просто стоял на площади или ходил по Крещатику - он стоял бы до сих пор. А Янукович до сих пор сидел бы на Банковой. Он бежал только потому, что его оттуда выдавили. Физически. Вот пришли - и выдавили. Как говно из тюбика.
Тихановская сидит в Литве и ждет, когда Лукашенко разрешит ей быть президентом. Он никогда не разрешит. С чего вдруг ему бежать? Да хоть миллион пусть на улице стоит, хоть месяц, хоть два, хоть год. Это для него абсолютно безопасно.
Как и драки с ОМОНом по окраинам. Это тоже ничего не даст.
Начальник штаба Тихановской, которая 12 лет играла на флейте в Германии, а потом волею судеб оказалась на острие борьбы с диктатурой - просто эталонная розовая пони, которая записывает видео про «безопасную реку беларусов», любовь, добро и светлую сторону.
Они не способны возглавить протест. Да и не должны.
Но, тем не менее, они отлично подходят на роль лица протеста.
Для Запада именно они - легитимная законно избранная власть.
Этим и надо пользоваться.
Создавайте альтернативные органы власти. Забастовка - отлично. На её основе и можно выстроить костяк. Профсоюзы - уже сформированный скоординированный костяк. Пусть они становятся органами временного правительства. На МКТЗ уже выдвинули Серегу - вот так и надо делать.
Создавайте от имени законно избранного президента новые ораны власти. Советы депутатов, не знаю, альтернативные мэрии. Приводите Тихановскую к присяге в Вильнюсе. От имени народа. ЕС признает её в эту же секунду. Он только этого и ждет.
Пусть её штаб издает указы. Пусть она на деле становится главнокомандующим и обращается к вооруженным силам. Пусть она НА ДЕЛЕ станет Президентом. Пусть избранный Президент ВЕДЕТ себя как Президент.
А не как ребенок, просящий конфетку у отнявшего её хулигана. Хулигана не вернет.
Не на перекрестке надо собираться, а у президентского дворца, ЦИКа и КГБ. Пока вас двести тысяч. И пока они с вами ничего не могут сделать. Не давайте им времени очухаться. Не давайте им придти в себя. Координационный совет - хорошо. Возможно, в этих условиях появится лидер протеста, который способен к протесту. Но надо дальше развивать этот движ. Не выпускайте пар в хождение с лентой. Потому что потом вас будет меньше. Это неизбежно. Год - и все пойдет на спад. С редкими митингами раз в месяц. В Венесуэле миллионами выходили, с полицией не то, что дрались - воевали, но Мадуро все равно у власти.
ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.
https://prm.ua/proti-mene-porushena-kriminalna-sprava-na-pidstavi-sliv-odniyeyi-lyudini-tsepkalo/ Проти мене порушена кримінальна справа на підставі слів однієї людини - Цепкало
https://prm.ua/svitlana-tihanovska-yediniy-legitimno-obraniy-prezident-bilorusi-tsepkalo/ Світлана Тихановська - єдиний легітимно обраний президент Білорусі - Цепкало (тут, щоправда, він збрехав, ніби Тіхановську як президента визнав Європарламент...)
https://prm.ua/bilorusi-ne-budut-rvati-na-shmatki-lukashenka-voni-zahochut-yogo-suditi-tsepkalo/ Білоруси не рватимуть на шматки Лукашенка, вони захочуть його судити - Цепкало
https://prm.ua/vidchuvayu-sebe-biloruskim-politikom-tsepkalo-zayaviv-shho-hotiv-bi-povernutis-do-bilorusi/ Почуваюся білоруським політиком - Цепкало заявив, що хотів би повернутись до Білорусі
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то это уже навсегда.
Вопрос к народу Беларуси - вы себя кем считаете? Хозяином, или стадом? Вчера стадо подошло к воротам СИЗО и даже не нашлось ни одного Хозяина,который бы с ноги зарядил по воротам с требованием отдать невинно задержанных. Мало того, началась даже драка внутри протестующих, чтобы не провоцировать!
Короче, глупый пингвин робко прячет... Кина не будет. Все расходимся. нас нае...
Стратегической задачей российской пропаганды последних нескольких месяцев являлась дискредитация Украины в глазах тех или иных стратегических партнёров, путём обвинения нашей страны в экспорте протестов в мир.
В июне, через подконтрольные Москве оккупационные структуры так называемого "ДНР" был распространен фейк о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко при пособничестве Джорджа Сороса планируют дестабилизировать США путем отправки украинских националистических группировок для участия в протестах движения BLM.
Данный фейк был предназначен для решения целого ряда задач, основной из которых, безусловно, была не только дискредитация Украины, но и отвлечение внимания общественности от того, что ведущую роль в радикализации протестов в США сыграла "Антифа", спонсируемая Россией.
Как известно, данный фейк не достиг желаемого результата и уже в июле, ровно месяц спустя после вброса об украинских националистах в США, сербское издание Alo, известное тесным сотрудничеством с российскими СМИ, внезапно сообщает о том, что в протестах в Белграде участвовали боевики из Украины. Сама же статья вышла под названием: "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".
И опять же, цели данного фейка, подхваченного российскими СМИ, были предельно просты. Это, с одной стороны дискредитация Украины, с другой - отвлечение всеобщего внимания от того, что за протестами и погромами в Белграде стояла пророссийская организация "Альянс за Сербию". Лидеры этой организации, медиамонополист Драган Джилас и Бошко Обрадович, являющиеся не въездными в Украину за незаконное посещение Крыма, фактически и катализировали погромы и столкновения с полицией в Белграде, Новом Саде, Крагуеваце, Ниши.
И вот, мы постепенно подбираемся к главной теме - Беларуси. Напомню, что когда в РБ были арестованы некие иностранные наёмники, то российский интернет сегмент взорвался тиражированием нарратива о том, что это украинские боевики. Но, как известно, арестованные оказались российскими наемниками, так называемой ЧВК "Вагнер". Но, рано опускать руки, в очередной раз опростоволосившимся российским пропагандистам.
Сегодня в сети начинается одновременное распространение информации с площадок "серого сегмента" о том, что украинских националистов отправляют в Беларусь для участия в протестах. Напомню, что ранее о подобном заявлял "полезный идиот" Игорь Мосейчук, правда без каких либо подтверждений информации, так и ушедшей в небытие.
Но, что примечательно, вместе с появлением этой информации российский псевдо-журналист, являющийся офицером ГРУ, Александр Коц, распространяет информацию о том, что Координационный совет Светланы Тихановской состоит из националистов и европейских агентов влияния.
В общем, офицер ГРУ, пишет о "националистке" Тихановской, которая является продолжением проекта ГРУ, эдаким отростком от своего мужа Сергея Тихановского, о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае 2019, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский, получивший себе в распоряжение пиартехнолога Виталия Шклярова, работавшего на президентской компании у Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Когда же Сергея арестовывали, то вместе с ним были арестованы ещё четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
И вот теперь, нам опять включили заезженную, протёртую до дыр пластинку, о том, что украинские националисты едут дестабилизировать Беларусь, в интересах националистки Тихановской…
Классика. Банальная классика, с одним и тем же контекстом - дискредитация Украины и прикрытие проекта ГРУ - Светланы Тихановской. Классика, исполняемая без какой либо конспирации непосредственно явными ГРУшами.
Боже, девочки, как же скучно вы играете - занавес, девочки, занавес!
P.S. Кстати, обратите внимание, что российская пропаганда раскручивает тему "украинских националистов радикалов" едущих куда-то там дестабилизировать, что либо, четко с периодичностью в месяц. Интересно, куда в сентябре "украинские националисты" поедут "дестабилизировать"?"
https://uc.od.ua/columns/1533 Zloy Odessit