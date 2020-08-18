Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція

Опозиція в Білорусі не вірить обіцянкам "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про нові вибори.

Про це заявили в штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чуємо від Лукашенка різні обіцянки протягом 26 років. На жаль, це лише слова, вони порожні, за ними нічого немає. Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж трюк, щоб за всяку ціну зберегти владу", - повідомив агентству прессекретар штабу Віктора Бабарика Гліб Германчук.

При цьому в опозиції стверджують, що ЦВК не пропонував повторного перерахунку голосів після виборів.

"У першу добу ми намагалися добитися хоча б мінімального контакту з владою, але вони не те що перерахунку не пропонували, вони взагалі відмовилися від будь-яких механізмів діалогу", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, однак та відмовилася і наполягає на нових виборах.

Він також заявив, що нові вибори відбудуться в Білорусі після ухвалення нової Конституції.