УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10130 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 638 51

Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс

Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс

Якщо не вдасться домовитися про санкції для представників влади Білорусі в масштабі всього Євросоюзу, доведеться домовлятися про санкції з сусідніми країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

"Я вважаю, що потрібно зараз (що наша дипломатія і намагається зробити) зібрати союзників, щоб ці санкції стали санкціями ЄС, призначеними для осіб - від самого високопосадовця до тих людей, які фальсифікували результати виборів ... до людей, які давали накази застосовувати насильство, проливати кров на вулицях Мінська", - зазначив глава уряду Литви.

"Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, що потрібно збирати союзників найближчих, наших сусідніх держав", - додав Скверняліс.

Також читайте: Санкції ЄС мають бути орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку Білорусі, - президент Литви Науседа

За словами прем'єра, країни, в тому числі і Польща, могли б прийняти узгоджений список посадових осіб, щодо яких застосовувати санкції. Він підкреслив, що зараз головне - забезпечити, щоб було припинено насильство проти мирних учасників протестів і були проведені нові, законні вибори.

Автор: 

Білорусь (7987) Литва (2469) санкції (12298) Євросоюз (13798) Скверняліс (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
для Вавы это значит, что придется принимать решение, а это не видосики писать для лжетеррористов
показати весь коментар
18.08.2020 11:47 Відповісти
+4
А разве при Кравчуке у нас не так было? У них только формируется национальное самосознание.
показати весь коментар
18.08.2020 12:14 Відповісти
+3
Какими соседними?
Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
показати весь коментар
18.08.2020 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для Вавы это значит, что придется принимать решение, а это не видосики писать для лжетеррористов
показати весь коментар
18.08.2020 11:47 Відповісти
Україна має виступити рішуче проти санкцій проти Білорусі. Санкції мають вводитись проти терористичної росії, яка і організувала і створила цю політичну кризу в Білорусі.
показати весь коментар
18.08.2020 11:51 Відповісти
Санкції проти тих людей в Білорусі які виконують вказівки росії. В тому числі проти Лукашенка. Він запросив російські війська в Білорусь.
показати весь коментар
18.08.2020 12:40 Відповісти
еще не запросив.
показати весь коментар
18.08.2020 13:39 Відповісти
Это Раша платила Луке чтоб он фальсифицировал выборы? Раша подговаривала милиционеров бить людей?
показати весь коментар
18.08.2020 13:39 Відповісти
Сквернялис, пожалуйса, не вводи!
показати весь коментар
18.08.2020 11:50 Відповісти
Neploxoj on jest premjer.Xoroso sovlodel situacijej pri koranoviruse v strane.VVP strani pocti ****** i 1 eto pervoje mesto v ES stranax za pol goda
показати весь коментар
18.08.2020 11:56 Відповісти
Какими соседними?
Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
показати весь коментар
18.08.2020 11:53 Відповісти
А что было бы если бы в 2014 весь мир так же насрал на Украину и дал Януковощу расстрелять Майдан и ввести в Киев росийские войска, как сейчас делает на Беларусь? Гниды вы все последние. Если не поможем беларускому народу тогда х***й с вами всеми и етот мир человечества не стоит существования.
показати весь коментар
18.08.2020 12:10 Відповісти
путинская пропаганда.
показати весь коментар
18.08.2020 12:42 Відповісти
I tak i tak jest
показати весь коментар
18.08.2020 11:57 Відповісти
Что-то от Зеленского тихо. Наверное к ху...лу хочет заглянуть в глаза.
А Лукашенко наполную раскрылся, попер против Украины и делает ее виноватый, а наш президент (или уже не президент?) молчит, а молчание знак согласия, согласие с жестокостью и насилием на выборах в Беларуси!
показати весь коментар
18.08.2020 11:55 Відповісти
Потому что Лука выполняет военные заказы Украины по нашей военной технике для фронта. Больше никто в СНГ не делает.
показати весь коментар
18.08.2020 12:15 Відповісти
А свои заводы закрываются. Я сомневаюся, что наш оборонный комплекс остановится без Беларуси.
показати весь коментар
18.08.2020 12:21 Відповісти
Потому что картавые олигархи не умеют и не хотят работать, а только хотят грабить. Потому и закрываются.
показати весь коментар
18.08.2020 13:08 Відповісти
Лукашенко отправил на россию террористов, которые убивали людей в Украине.
показати весь коментар
18.08.2020 12:44 Відповісти
Так надо было поздравить его с победой на выборах. Тогда и террористы уже бы сидели в нашей тюрьме. Если вам воткнут нож в спину, вы этому человеку спасибо скажете и доброе дело сделаете?
показати весь коментар
18.08.2020 13:09 Відповісти
Террористов задержали в Беларуси ещё до выборов.
показати весь коментар
18.08.2020 13:11 Відповісти
Это говорит о том что в ЕС вы просто статисты.
показати весь коментар
18.08.2020 11:55 Відповісти
Eto namiok dlia drugix ES stran sto veli sankciji.Tak i budet
показати весь коментар
18.08.2020 11:59 Відповісти
Polsa odin iz glavnix partniorov po torgovli s .Germaniji.5 raz bolse u nix torgovlia cem raske s Germanijej.Kakoj togda on statist?
показати весь коментар
18.08.2020 12:10 Відповісти
Польша это второй Китай для Германии. Многие немецкие фирмы переехали в Польшу или Чехию. Понятное дело чтобы богатеть ещё больше и использовать "рабский труд"
Т.к в этих странах слабо развиты профсоюзы, а права рабочих даже на 50% не сравняться с немецкими, то из людей выжимают все соки.
Если так посмотреть, то почти весь экспорт поляков это немецкий бизнес который там осел за последние 10-15 лет. Свои у них только овощи и фрукты.
показати весь коментар
18.08.2020 12:35 Відповісти
Нас вообще нет в ЕС. Рылом не вышли.
показати весь коментар
18.08.2020 12:22 Відповісти
А Украина введет санкции против нелегитимной власти в Беларуси или как с Рашкой, торговля важнее закона и справедливости. А еще хотим чтобы Европа вводила санкции против Рашки. Им то зачем? Почему все тупо как уроды последние смотрят как в соседнем государстве окупанты уничтожают наших братьев-беларусов вышедших как мы недавно на Майдан против диктатуры.
показати весь коментар
18.08.2020 12:06 Відповісти
какие братья-белорусы? ты что смешной? то что они против Лукашенка не значит что они не ватники,а ватников там процентов 90, там каждый 2 считает что в Украине гражданская война,так что не обольщайся
показати весь коментар
18.08.2020 12:12 Відповісти
А разве при Кравчуке у нас не так было? У них только формируется национальное самосознание.
показати весь коментар
18.08.2020 12:14 Відповісти
U nix eto nacialo sverzenyje sssr stroja.Nadejitsia sto tam pridiot proevropejskaja vlast ,takogo nebudet,potom mozet posle 5 let vsio mozet bit
показати весь коментар
18.08.2020 12:18 Відповісти
При кравчуку патріотично і антимосковськи налаштованими були Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, Рівненщина і місто Київ. Починаючи від лінії Житомирска-Хмельницька області і до сходу та півдня рожевий політичний колір переходив у яскраво-червоний.
показати весь коментар
18.08.2020 12:41 Відповісти
В Украине тоже до 2014 года ватников было 90% и что? Ты хоть вспомни как в Украине визжали когда Ющенко помогал Грузии оружием в 2008 году. Я в 2002 году был в Беларуси и поверь они тогда были больше проевропейские чем мы. IT технологии в Беларуси сейчас больше развиты чем у нас. А при присоединении к Рашке все ето накроется железным тазом или занавесом. У нас до Майдана больше половина считала Луку и ***** крепкими хозяйственниками да и сейчас много уродов так считает. Зомбипропаганда делала из всех людей овощей. И минимум половина беларусов хочет в Европу и нужно им в етом помочь. Они же нам помогали.
показати весь коментар
18.08.2020 12:18 Відповісти
Ну и что Саакашвили нам дал? Он предложил за те большие деньги, что ему платят в зарплату, не заморачиваясь, просто взять судебную систему Англии и перенести ее в Украину и поставить в Украине английских судей. То есть сделать Украину колонией Англии. Такой себе хитромудрый грузинский еврей.
показати весь коментар
18.08.2020 12:21 Відповісти
Что нам Саакашвили дал? Тебе по морде нужно было дать ватнику. Саакашвили в 2014 в отличии от 99% украинцев, ездил по Европе и США и просил за Украину вписаться и дать нам военную помощь. Конечно же тебе Петя об етом не говорил потому что Петя сам остановил врага и без добровольцев и без волонтеров и без помощи Запада. Прям из Мальдив и остановил.
показати весь коментар
18.08.2020 12:37 Відповісти
Тогда зачем Саака требует в Украину английских судей и английскую систему судопроизводства - хочет сделать ее английской колонией. .Мы ему за это бешеные деньги платим? Возьмите его на свой личный кошт за такие идеи. Зачем украинцев попусту разорять идеями агента Великобритании? Саака не даром просил за Украину. Он же сам говорил - 10 лекций за рубежом и можно купить отличный дом в Украине. Саака просил, а Лука делал - поставил на уши всю белорусскую промышленность и мы имеем даже сейчас поставки нашей военной технике двигателей и запчастей на фронт. А сделал он это в самые первые дни войны, фактически спас Украину, когда наша техника из резервов была не боеспособна. И такого настоящего друга Украины разве можно обсирать? 26 лет Лука гнул спину на Белоруссию. У него нет зарубежных счетов как у наших олигархов. Как можно не видеть его старания для Белоруси? А что - картавая котлетница сделает лучше??? Это что, ради картавой котлетницы вливает Запад в оппозицию Белоруси большие деньги? Картавые хотят взять там власть. вот и вся правда. Что картавая котлетница предлагает белорусскому народу? Землю продавать??? Где ее предложения и как она собирается их осуществлять? С помощью картавого кагала, который уже ободрал до нитки украинский народ? Рапзве можно верить ее картавым соплям и слезам вместо реального плана и деловых предложений? Как может руководить страной домохозяйка, никогда вообще ничем не руководившая..
показати весь коментар
18.08.2020 13:02 Відповісти
Кстати неблагодарное ты ЧМО, в курсе что за Украину воевал целый грузинский батальйон обученых и вооруженных добровольцев, которых Саакашвили нам привез? Хоть одна страна нам еще так помогла в трудную минуту? Все только большую озабоченность выражали и молились чтобы ***** на Украине остановился. И после етого вы открываете пасть на Саакашвили и на грузинский народ.
показати весь коментар
18.08.2020 12:47 Відповісти
Лука лично воевал за Украину на фронте тем что восстанавливал и пролжает восстанавливать украинскую военную технику на фронте. те добровольцы погибли бы с не работающими танками, БТРами.Лука воевал за Уукраину с первых дней войны. Я бы на месте Президента дал бы Луке за такую весомую помощь на фронте - Героя Украины.
показати весь коментар
18.08.2020 13:06 Відповісти
А шо ж вы не продолжаете про Саах? Как он подписал капитуляцию и отказался от части Грузии, предав народ Грузии? Янелох собрал политических трупов и врагов Украины вокруг себя. В советниках откровенные преступники - кравчук, кучма, мертветчук, ахметка, беня, твари из ПР по вылазили... И? Вы ожидаете от них действий по развитию Украины? Если они ею ВСЕГДА торговали в своих интересах. Это не наивность... это гораздо запущение...
показати весь коментар
18.08.2020 15:17 Відповісти
Слишком при Зеленском появилось херусов, желающих торговать с оккупантом. Им начхать на национальную безопасность Украины, на украинский народ! А зеленский все заглядывает в глаза ху...лу!
показати весь коментар
18.08.2020 12:13 Відповісти
Лука очень хороший руководитель, который спас белорусов от кризиса в экономике , сохранил заводы, дал бесплатное лечение и образование, в Белоруссии самая низкая детская смертность среди стран СНГ, Лука ничего не отдал олигархам - недра,промышленность - все это принадлежит белорусскому народу. Поэтому его и хотят скинут евреи с деньгами - олигархи мира. И картавую котлетницу как куклу поставили и она сама объявила себя Презмдентшей.
показати весь коментар
18.08.2020 12:18 Відповісти
Вся правда о Беларуси от коренного жителя !
https://www.youtube.com/watch?v=IO1xGN_ItaU
показати весь коментар
18.08.2020 12:31 Відповісти
Что ты несешь зазомбированный ватник. Все беларуские заводы, газовые трубы и рудники принадлежат росийским олигархам. И все они работают максимум на 20%. Все продукты в Беларуси завозятся из полуфабрикатов из Европы и перефасовываются. Единственное что в Белуруси свое ето IT технологии которые и дают бюджету Беларуси львиную долю прибыли. Но ето пока туда не влез Лука и *****. После слияния с Рашкой всему етому придет конец. Единственное в чем беларусов можно упрекнуть так ето в наивности. Они до сих пор думают что рузкие им братья. Но если беларусы наивные то много украинцев в етом вопросе тупые. Они тупо продолжают верить что рузкие им братья даже когда те расстреливают ихние дома.
показати весь коментар
18.08.2020 12:43 Відповісти
Ты думаешь, заводы не закроются? Тогда почему они закрылись в Украине? Ты думаешь больницы и школы не уменьшатся в количестве? Так почему сейчас в селах Украины ехать до ближайшей больницы 20-30 км и люди умирают в дороге в машинах скорой помощи? Почему негде учиться в Украине стало сельским ребятишкам? Почему будут продавать украинскую зхемлю? Почему легализовали игорный бизнес? Всего этого нет в Белоруси. Бесплатное обучение, лечение, - вот что у них есть и нет теперь в Украине. Ты этого всего белорусам желаешь? Чтобы белорусов картавые превратили в таких же нищих и больных в каких картаваые превратили украинцев? Протянули не белоруску. а картавую котлетницу, чтобы она провела ко власти весь картавый кагал. Чему тут радоваться? Разве может Белорусью руководить картавая, сопливая, плачущая котлетница, которая и сейчас трусливо прячется в Литве у Сквернялисов?
показати весь коментар
18.08.2020 12:51 Відповісти
Какие заводы закрылись? Как это негде учится? Бесплатная медецина ....ххмм, у тебя вобще есть земля? Чому бiдний-бо дурний.
показати весь коментар
18.08.2020 13:35 Відповісти
Или ты будешь сидеть на своем балконе с вонючей сигаретой и нихера не делать кроме как ныть и ныть и ныть....
показати весь коментар
18.08.2020 13:38 Відповісти
Ну и фамилия у этого Премьера. Видно исторически за его семьей такая же слава тянется, раз фамилия такая...
показати весь коментар
18.08.2020 12:25 Відповісти
діствітільна...нірусскія фамілія какаята...
показати весь коментар
18.08.2020 12:32 Відповісти
Сквернялис
показати весь коментар
18.08.2020 12:44 Відповісти
Сквернялис, хорош кошмарить...все же знают, что литва это очень сильный геополитический игрок...
показати весь коментар
18.08.2020 13:13 Відповісти
В любом случае посильнее игрок, чем сегодняшняя лукашенковская Беларусь. И да, по старой мудрости - глуаый человек ищет друзей подальше, а врагов поближе.
Если хто скажет - о, так унас аот там крупный друг: подумайте. С таким другом врагов уже не надо. Пример Украины - под боком.
Друзей выбирают с умом! Если есть, тот ум...
показати весь коментар
18.08.2020 15:19 Відповісти
 
 