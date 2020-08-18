Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс
Якщо не вдасться домовитися про санкції для представників влади Білорусі в масштабі всього Євросоюзу, доведеться домовлятися про санкції з сусідніми країнами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.
"Я вважаю, що потрібно зараз (що наша дипломатія і намагається зробити) зібрати союзників, щоб ці санкції стали санкціями ЄС, призначеними для осіб - від самого високопосадовця до тих людей, які фальсифікували результати виборів ... до людей, які давали накази застосовувати насильство, проливати кров на вулицях Мінська", - зазначив глава уряду Литви.
"Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, що потрібно збирати союзників найближчих, наших сусідніх держав", - додав Скверняліс.
За словами прем'єра, країни, в тому числі і Польща, могли б прийняти узгоджений список посадових осіб, щодо яких застосовувати санкції. Він підкреслив, що зараз головне - забезпечити, щоб було припинено насильство проти мирних учасників протестів і були проведені нові, законні вибори.
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Литва и Польша ничего не введут - дядя Сем даст звизьдюлей.
Кто еще?
Неужели надежда на Зеленского?
А Лукашенко наполную раскрылся, попер против Украины и делает ее виноватый, а наш президент (или уже не президент?) молчит, а молчание знак согласия, согласие с жестокостью и насилием на выборах в Беларуси!
Т.к в этих странах слабо развиты профсоюзы, а права рабочих даже на 50% не сравняться с немецкими, то из людей выжимают все соки.
Если так посмотреть, то почти весь экспорт поляков это немецкий бизнес который там осел за последние 10-15 лет. Свои у них только овощи и фрукты.
https://www.youtube.com/watch?v=IO1xGN_ItaU
Если хто скажет - о, так унас аот там крупный друг: подумайте. С таким другом врагов уже не надо. Пример Украины - под боком.
Друзей выбирают с умом! Если есть, тот ум...