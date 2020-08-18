Будемо домовлятися із сусідніми країнами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не запровадить Євросоюз, - прем'єр Литви Скверняліс

Якщо не вдасться домовитися про санкції для представників влади Білорусі в масштабі всього Євросоюзу, доведеться домовлятися про санкції з сусідніми країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

"Я вважаю, що потрібно зараз (що наша дипломатія і намагається зробити) зібрати союзників, щоб ці санкції стали санкціями ЄС, призначеними для осіб - від самого високопосадовця до тих людей, які фальсифікували результати виборів ... до людей, які давали накази застосовувати насильство, проливати кров на вулицях Мінська", - зазначив глава уряду Литви.

"Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, що потрібно збирати союзників найближчих, наших сусідніх держав", - додав Скверняліс.

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За словами прем'єра, країни, в тому числі і Польща, могли б прийняти узгоджений список посадових осіб, щодо яких застосовувати санкції. Він підкреслив, що зараз головне - забезпечити, щоб було припинено насильство проти мирних учасників протестів і були проведені нові, законні вибори.