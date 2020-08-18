З початку перемир'я на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК

Протягом трьох тижнів, з початку дії перемир'я на Донбасі, російсько-окупаційні війська не застосовували важке озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентрі ООС із посиланням на Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж трьох тижнів, відколи вступив в дію режим тиші, не було бойових втрат та поранень. За даними наших спостерігачів, лише на деяких ділянках відмічалися поодинокі неприцільні постріли з боку НЗФ ОРДЛО, здебільшого зі стрілецької зброї. За увесь цей період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння. У деяких випадках незаконні збройні формування ОРДЛО за підтримки Російської Федерації вдаються до інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів, що є також порушенням існуючих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Про всі провокації з боку НЗФ ОРДЛО українська сторона СЦКК щодня інформує СММ ОБСЄ.

Водночас українська сторона СЦКК зазначає, що з 27 липня, з моменту вступу в дію "режиму тиші", не було жодного факту порушення з боку підрозділів Об'єднаних сил.