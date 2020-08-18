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Новини Агресія Росії проти України
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З початку перемир'я на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК

З початку перемир'я на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК

Протягом трьох тижнів, з початку дії перемир'я на Донбасі, російсько-окупаційні війська не застосовували важке озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентрі ООС із посиланням на Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж трьох тижнів, відколи вступив в дію режим тиші, не було бойових втрат та поранень. За даними наших спостерігачів, лише на деяких ділянках відмічалися поодинокі неприцільні постріли з боку НЗФ ОРДЛО, здебільшого зі стрілецької зброї. За увесь цей період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння. У деяких випадках незаконні збройні формування ОРДЛО за підтримки Російської Федерації вдаються до інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів, що є також порушенням існуючих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зафіксували вогневу активність найманців РФ поблизу Водяного, за добу - два порушення, втрат немає, - штаб ОС

Про всі провокації з боку НЗФ ОРДЛО українська сторона СЦКК щодня інформує СММ ОБСЄ.

Водночас українська сторона СЦКК зазначає, що з 27 липня, з моменту вступу в дію "режиму тиші", не було жодного факту порушення з боку підрозділів Об'єднаних сил.

З початку перемиря на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) СЦКК (642) найманці рф (2068) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
а еще они НЕ применяли:
ядерное оружие
авиацию
флот
и космические силы!
...
по этому с ними надо целоваться в десна?
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18.08.2020 12:16 Відповісти
+2
ну, здравствуй, приднестровье-2... даже, после абхазии и осетии, приднестровье-4
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18.08.2020 12:12 Відповісти
+2
ИДИОТЫ!!!!
Тяжелое вооружение отведено согл минским еще в 2014м!!!!
Вы определитесь..... Если оно отведено, то как его могли применять? Если нет, то почему нашего нет на передовой!!!
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18.08.2020 12:42 Відповісти
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Спасибо большое...раз- не питерас
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18.08.2020 11:56 Відповісти
А какая тогда разница И не пора бы выводы делать...
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18.08.2020 12:03 Відповісти
Сейчас у ***** другая задача Беларусь, ордло может пока, что без войны.
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18.08.2020 12:05 Відповісти
К чему "это очковтирательство", кого вы пытаетесь обманывать?
Мир с ОРДЛО (читай- с наросией) будет только тогда, когда Донбасс очистим от тамошней швали...
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18.08.2020 12:08 Відповісти
ну, здравствуй, приднестровье-2... даже, после абхазии и осетии, приднестровье-4
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18.08.2020 12:12 Відповісти
а еще они НЕ применяли:
ядерное оружие
авиацию
флот
и космические силы!
...
по этому с ними надо целоваться в десна?
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18.08.2020 12:16 Відповісти
Дана команда батальонам отступить с передовой. Знаю с первоисточника.
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18.08.2020 12:17 Відповісти
Виглядає добре..але яка ціна..?
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18.08.2020 12:24 Відповісти
ИДИОТЫ!!!!
Тяжелое вооружение отведено согл минским еще в 2014м!!!!
Вы определитесь..... Если оно отведено, то как его могли применять? Если нет, то почему нашего нет на передовой!!!
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18.08.2020 12:42 Відповісти
Що то за вiйна така? Де ГЕП!, БУХ!? Тра-та-та-та? Де сльози жiнок, та дiток? Враженя, що роблять як в ПМР, де навiдь блок - посты вбрали, гуляють туди-сюди, як по Бродвею.
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18.08.2020 13:10 Відповісти
 
 