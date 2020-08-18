Фокін добре знає Донбас. Його завдання - налагодити взаємодію як із жителями ОРДЛО, так і з переселенцями, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук зазначає, що перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін допоможе налагодити взаємодію як з мешканцями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, які живуть зараз на решті території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Фокін буде, як і Резніков, першим заступником голови української делегації. Його головне завдання, на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу Президента Єрмак, - це взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України, а їх уже майже 1,5 млн осіб. Також багато переселилися і за кордон", - сказав він у вівторок.

Кравчук зазначив, що для руху вперед дуже важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" (на території ОРДЛО. - Ред.), чи політичних сил, чи думку Російської Федерації, а потрібно знати, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни і змушені були переселитися звідти.

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"Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював у шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в цьому випадку його можливості й здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи. Я сьогодні зробив подання президенту України, щоб Вітольда Павловича Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України 1990-1992 років Вітольда Фокіна.