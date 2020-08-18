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Фокін добре знає Донбас. Його завдання - налагодити взаємодію як із жителями ОРДЛО, так і з переселенцями, - Кравчук

Фокін добре знає Донбас. Його завдання - налагодити взаємодію як із жителями ОРДЛО, так і з переселенцями, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук зазначає, що перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін допоможе налагодити взаємодію як з мешканцями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, які живуть зараз на решті території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Фокін буде, як і Резніков, першим заступником голови української делегації. Його головне завдання, на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу Президента Єрмак, - це взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України, а їх уже майже 1,5 млн осіб. Також багато переселилися і за кордон", - сказав він у вівторок.

Кравчук зазначив, що для руху вперед дуже важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" (на території ОРДЛО. - Ред.), чи політичних сил, чи думку Російської Федерації, а потрібно знати, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни і змушені були переселитися звідти.

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"Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював у шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в цьому випадку його можливості й здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи. Я сьогодні зробив подання президенту України, щоб Вітольда Павловича Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України 1990-1992 років Вітольда Фокіна.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) переселенці (990) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+39
Одного Сивоху выперли, нате вам другого.
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18.08.2020 11:58 Відповісти
+31
Фокин хорошо знает Донбасс. Его задача - наладить взаимодействие как с жителями ОРДЛО, так и с переселенцами, - Кравчук - Цензор.НЕТ 177
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18.08.2020 12:01 Відповісти
+22
Так Щербицького відкопали чи нє?
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18.08.2020 11:59 Відповісти
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як переселенець говорю- ходити можете?-ходіть нахій! Тільки повна деокупація, фільтрування, українська влада, включаючи кордон. Ніяких автономних регіонів, бо це федералізація і зазіхання на територіальний устрій України. За зраду відповідати у першу чергу бубочці, як провіднику подібної політики.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
Звідки цього проватного маразматика витягли?Цей ще хуже Сівохи.Ну і вибрали владу.
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18.08.2020 14:00 Відповісти
***, ржу не могу.
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18.08.2020 14:10 Відповісти
Бред!
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18.08.2020 15:51 Відповісти
Два старых мудака - это сила. Зеленский, где новые лица? Пока видим только отпетых евреев-олигархов, сепаров и украинофобов.
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18.08.2020 16:35 Відповісти
крвавчукча и фокин - два брата дегенерата. я помню что творилось в стране когда эти два долбодятла правили в Украине. развалили страну полностью. ну а кучмо продожил.
вот смотрю на эти прошедшие 30 лет и вот что вырисовывается, что не презик то редкостный 3.14дар. про депутатов я уже молчу, там сплошные гей хлопцы .
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18.08.2020 16:39 Відповісти
Пресс секретарем у этих двух моразматиков будет бывшая первая леди пани Людмила Янукович. Она тоже хорошо знает Донбасс.
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18.08.2020 16:49 Відповісти
Старі пердуни! Мені ваш Донбас і нафіг тарахтів. То був їх вибір і я особисто не збираюся їм допомагати відбудовувати те, що вони тварини дикі натворили. Самі хай це роблять разом зі своїми братами москалями. Можете і ви віддавати всю свою пенсію, але за всіх українців не росписуйтеся, ми на це вам не давали дозволу. Наші живуть в центрі, на півночі і на заході-це ті, які відстояли Україну. От за них і їх дітей потрібно піклуватися.
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18.08.2020 17:49 Відповісти
Цих старперів ми ще краще знаємо.
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18.08.2020 18:16 Відповісти
"Витольд Фокин поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны". Я так понимаю задача Кравчука и Фокина стереть грань между неподконтрольной Украине территорией, и остальной территорией страны. А остальноя территория страны это территория, которая по какому-то недорозумению ещё контролируется Украиной, или уже нет? Надо у Ермака спросить?
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18.08.2020 21:17 Відповісти
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