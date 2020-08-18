Анонім повідомив про замінування терміналу морського порту в Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який у вівторок вранці повідомив про замінування терміналу морського порту в Корабельному районі Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.
"Вранці 18 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Корабельному районі обласного центру замінований термінал морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера", - сказано в повідомленні.
Так, зараз фахівці обстежують приміщення на виявлення вибухових пристроїв.
Тривають першочергові слідчі заходи, також встановлюється особа, яка надала повідомлення про мінування.
Фото: сайт поліції
"Найближчим часом події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.
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Злой Карлик
показати весь коментар18.08.2020 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
BaktriyaKavkaz
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Clyde
показати весь коментар18.08.2020 12:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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