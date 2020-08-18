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Новини Силовики
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Анонім повідомив про замінування терміналу морського порту в Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який у вівторок вранці повідомив про замінування терміналу морського порту в Корабельному районі Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Вранці 18 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Корабельному районі обласного центру замінований термінал морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера", - сказано в повідомленні.

Анонім повідомив про замінування терміналу морського порту в Миколаєві, - поліція 01

Так, зараз фахівці обстежують приміщення на виявлення вибухових пристроїв.

Тривають першочергові слідчі заходи, також встановлюється особа, яка надала повідомлення про мінування.

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Анонім повідомив про замінування терміналу морського порту в Миколаєві, - поліція 02

Фото: сайт поліції

"Найближчим часом події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

мінування (1218) Миколаївська область (2311) порт (2064) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515)


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Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9744
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18.08.2020 12:20 Відповісти
Если ничего не найдут-значит ананист сообщил.
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18.08.2020 12:22 Відповісти
так недавно писали, что в порту лежит больше 3-х тысяч тонн аммиачной селитры... в Буйруте было меньше 3-х тысяч тонн, но бахнуло так бахнуло...хотя, судя по картинке, надо отдать должное полициянтам, они красавцы... заминирован порт, а они ищут что-то в столовке и зале для фитнеса... да здравствует доблестная все предотвращающая украинская палиция...
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18.08.2020 12:31 Відповісти
 
 