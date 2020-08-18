Анонім повідомив про замінування терміналу морського порту в Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який у вівторок вранці повідомив про замінування терміналу морського порту в Корабельному районі Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Вранці 18 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Корабельному районі обласного центру замінований термінал морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера", - сказано в повідомленні.

Так, зараз фахівці обстежують приміщення на виявлення вибухових пристроїв.

Тривають першочергові слідчі заходи, також встановлюється особа, яка надала повідомлення про мінування.

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Фото: сайт поліції

"Найближчим часом події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.